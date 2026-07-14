Στο Digger, ο Τομ Κρουζ μεταμορφώνεται στον πιο ισχυρό άντρα του κόσμου - Αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και με προφορά

Στην επερχόμενη ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, ο Τομ Κρουζ είναι ένας δισεκατομμυριούχος, η εταιρεία του οποίου προκαλεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή

Όταν το Digger συστήθηκε πρώτη φορά στο κοινό, όλοι είχαμε την περιέργεια να μάθουμε περισσότερα για τη νέα ταινία του Αλεχάντρο Γκονσάλες Ινιάριτου, με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ. Πρόκειται για την πρώτη αγγλόφωνη δουλειά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη, μετά την «Επιστροφή».

Σύμφωνα με την περιγραφή του Digger από την Warner Bros., πρόκειται για μια κωμωδία καταστροφικών διαστάσεων». Η επίσημη σύνοψη της ταινίας αναφέρει πως ο Ντίγκερ Ρόκγουελ (Τομ Κρουζ), είναι ένας δισεκατομμυριούχος που παρουσιάζεται ως πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο. Η εταιρεία του είναι ικανή να προκαλέσει μια τεράστια οικολογική καταστροφή, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Από την άλλη, εκείνος προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας, προτού η καταστροφή που ο ίδιος εξαπέλυσε αφανίστα πάντα».

Ακόμη κι αν δεν μπορέσει να σώσει τον κόσμο, τουλάχιστον μπορεί να ελέγξει το αφήγημα. Όπως εξηγεί ο ίδιος, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα γεγονότα και σε μία καλά ειπωμένη ιστορία. «Όταν όλα τα άλλα αποτυγχάνουν, τους χτυπάς με την αλήθεια. Ξέρεις, τη σκληρή αλήθεια», λέει προς το τέλος του τρέιλερ.

Ο Τομ Κρουζ, για τις ανάγκες του ρόλου, εμφανίζεται με έντονη με κοιλιά και γκρίζα αραιωμένα μαλλιά, ενώ τον ακούμε με νοτιοαμερικάνικη προφορά. «Τα πάντα αλλάζουν», λέει ο Ντίγκερ στην αρχή του τρέιλερ, θέτοντας τον τόνο της ιστορίας. «Τη μία μέρα είσαι γάτα ή βασιλιάς. Την επόμενη, είσαι απλώς στάχτες μέσα σε ένα κουτί».

Όπως γράφει το Variety, το Digger είναι η πρώτη συνεργασία του Ινιάριτου με τον Τομ Κρουζ, όμως ο ηθοποιός τον θαύμαζε ήδη από τότε που είχε δει, πριν ακόμη γίνει ευρέως γνωστός, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, το αστυνομικό θρίλερ «Amores Perros» του 2000.

Ο σκηνοθέτης παρουσίασε το πρότζεκτ στον Τομ Κρουζ, επτά χρόνια πριν. Αντί να του στείλει απλώς το ολοκληρωμένο σενάριο, το οποίο βασίζεται σε κείμενο που συνυπέγραψε το 2023 με τους συνσεναριογράφους του «Birdman», Νίκολας Τζιακομπόνε και Αλεξάντερ Ντινελάρις, καθώς και τη Σαμπίνα Μπέρμαν πέρασε αρκετές ημέρες μαζί του διαβάζοντάς του προσωπικά το έργο.

«Άκουγα όλα όσα υπήρχαν στο μυαλό του, ώστε να τα κατανοήσω πλήρως. Έτσι μπορούσα να βρω πώς θα συνεισφέρω και πώς θα χτίζαμε μαζί αυτή τη συνεργασία», θυμήθηκε ο Τομ Κρουζ και πρόσθεσε: «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία».

Το καστ συμπληρώνουν οι Ριζ Άχμεντ, Σάντρα Χιούλερ, Μάικλ Στούλμπαργκ, Τζέσι Πλέμονς, Σόφι Γουάιλντ και Έμα Ντ'Άρσι.