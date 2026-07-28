Η Ντακότα Τζόνσον ως άλλη Μέριλιν Μονρόε: Με κοντό ξανθό μαλλί είναι σχεδόν αγνώριστη

Η Ντακότα Τζόνσον δεν σταματά να μας εκπλήσσει.

Η Ντακότα Τζόνσον ανήκει στην κατηγορία των ηθοποιών που δεν φοβούνται να τσαλακωθούν, ούτε να βγουν εκτός comfort zone για τις ανάγκες ενός ρόλου. Η γνωστή ηθοποιός δεν κλείνει τα μάτια μπροστά στις προσκλήσεις, ίσα - ίσα, μάλιστα, που τις αποζητά. Κάπως έτσι, λοιπόν, πήρε τον ρόλο της Μέριλιν Μονρόε στη νέα ταινία «Flesh Impact», την οποία σκηνοθετεί η Μάγκι Τζίλενχαλ, και θα υποδυθεί αυτή την iconic γυναίκα σε μια ιστορία που έχει στόχο να αφηγηθεί τη ζωή της, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τα γενέθλιά της.

Μπορεί η Ντακότα Τζόνσον να έχει δοκιμαστεί σε διάφορους ρόλους κατά τη διάρκεια της καριέρας της, ωστόσο πρώτη φορά θα βρεθεί ενώπιον ενός τόσο μεγάλου θρύλου. Η Μέριλιν Μονρόε έγραψε τη δική της ιστορία κι ας υπήρξε στον κόσμο μόλις 36 χρόνια: το πρόσωπο και η διαδρομή της δεν θα ξεχαστούν ποτέ - όσα χρόνια κι αν περάσουν - συνεπώς το βάρος ενός τέτοιου ρόλου είναι τεράστιο. Η ηθοποιός έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την προσωπική μελέτη για τις ανάγκες αυτής της νέας δουλειάς, ενώ τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η πρώτη φωτογραφία της ως Μέριλιν Μονρόε.

Η Ντακότα Τζόνσον μεταμορφώνεται σε Μέριλιν Μονρόε για τις ανάγκες της νέας ταινίας της

Η ηθοποιός ποζάρει στην κάμερα με καρέ ξανθά μαλλιά, ενώ δεν λείπει η χαρακτηριστική ελιά της Μέριλιν Μονρόε πάνω από το στόμα. Αναμφίβολα, για την Ντακότα Τζόνσον αυτή η επαγγελματική πρόταση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες της καριέρας της. Το να ενσαρκώνεις τη Μέριλιν Μονρόε σε μια τόσο σημαντική στιγμή - όπως η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής - αποτελεί όνειρο για πολλούς ηθοποιούς εκεί έξω.

Η σκηνοθέτις Μάγκι Τζίλενχαλ ανέφερε στο People σχετικά με το εγχείρημά της: «Πάντα με γοήτευε η Μέριλιν Μονρόε. Όταν, λοιπόν, η Genesis μού πρότεινε για πρώτη φορά την ιδέα ενός επετειακού πρότζεκτ για τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, ήξερα ότι ήθελα να συνεργαστούμε και να ζωντανέψουμε αυτή την ιστορία». Και συνέχισε: «Με το “Flesh Impact” παρουσιάζουμε το διαχρονικό σύμβολο της Μέριλιν Μονρόε - που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε - μέσα από μια σύγχρονη ματιά που επαναφέρει την ιστορία της στα δικά της χέρια».

Μιλώντας στο Vanity Fair για την ταινία, η Μάγκι Τζίλενχαλ παραδεχτηκε, ότι αρχικά δίσταζε να αναλάβει τη σκηνοθεσία μιας τόσο σημαντικής ταινίας. Αναφερόμενη σε όσα γνώριζε μέχρι τότε για τη Μέριλιν Μονρόε, είπε: «Φυσικά γνώριζα τις σημαντικότερες ερμηνείες της, αλλά και τη δημόσια εικόνα που είχε δημιουργήσει όσο ήταν εν ζωή. Όμως σκέφτηκα: “Δεν ξέρω αν είμαι η κατάλληλη γυναίκα για αυτή τη δουλειά. Ας δώσω λίγο χρόνο στον εαυτό μου να δω τι θα προκύψει”».

First look at Dakota Johnson as Marilyn Monroe in Maggie Gyllenhaal’s short film ‘FLESH IMPACT.’



(Source: https://t.co/PLGh4vTNMC) pic.twitter.com/HMCxqNCAU9 — Film Updates (@FilmUpdates) July 27, 2026

«Βρίσκω την υποκριτική της απίστευτα συναρπαστική - αλλόκοτη, ανεξέλεγκτη και γεμάτη χαρά, αλλά ταυτόχρονα βαθιά συγκλονιστική. Αναρωτήθηκα, πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα αν είχε ζήσει άλλα 60 χρόνια. Πόσο διαφορετική θα ήταν άραγε η δουλειά που θα έκανε σήμερα;», πρόσθεσε στις δηλώσεις της και η αλήθεια είναι, πως θα συμφωνήσουμε μαζί της.

Εκτός από τη Ντακότα Τζόνσον και την 93χρονη Έλεν Μπέρστιν, στο «Flesh Impact» - το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αποτελεί «μια ερωτική επιστολή σε ένα από τα πιο διαχρονικά είδωλα του κινηματογράφου» - συμμετέχουν, επίσης, η Σεπιντέχ Μοάφι, γνωστή από τη σειρά The Pitt, καθώς και ο σύζυγος της Μάγκι Τζίλενχαλ, Πίτερ Σάρσγκααρντ.

