Αυτό κι αν είναι τρέλα: Η Ντακότα Τζόνσον έχασε ρόλο για τον πιο περίεργο λόγο

Οι ηθοποιοί είναι συνήθως εξοικειωμένοι με την απόρριψη, ωστόσο, μερικές φορές, η αιτία που μπορείς να χάσεις έναν ρόλο αποτελεί σενάριο επιστημονικής φαντασίας.

Η Ντακότα Τζόνσον αποτελεί πλέον μία από τις πιο γνωστές και επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Στα 36 χρόνια της, έχει κάθε λόγο να νιώθει υπερηφάνεια για την πορεία της, αφού έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και να συνεργαστεί με «δυνατά» ονόματα του χώρου. Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι. Στην αρχή της καριέρας της, ήρθε και εκείνη αντιμέτωπη με την απόρριψη και, μάλιστα, όχι για τους προφανείς λόγους.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Hits Radio, η ηθοποιός ρωτήθηκε για τα πρώτα βήματά της στη βιομηχανία της υποκριτικής και τις δυσκολίες που ενδεχομένως να κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Αναφερόμενη σε κάποιες από τις εμπειρίες της, η Ντακότα Τζόνσον αποκάλυψε πως στην αρχή της καριέρας της την απέρριψαν από ρόλο, επειδή οι αρμόδιοι τη θεώρησαν υπερβολικά ευγενική. Ναι, αυτός ήταν ο λόγος που έχασε τη δουλειά.

Εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη σε εκείνο το κάστινγκ που έμελλε να μείνει χαραγμένο στη μνήμη της, η Ντακότα Τζόνσον υποστήριξε πως τη χαρακτήρισαν «αλαζονική», «γεμάτη έπαρση» και πως ο στόχος της ήταν απλά να κερδίσει τις εντυπώσεις με τη συμπεριφορά της και τελικά να πάρει τον ρόλο. Από την πλευρά της, η ίδια ανέφερε πως η στάση της παρεξηγήθηκε, αφού ήταν απλώς πολύ ευγενική μαζί τους.

«Μπήκα στο δωμάτιο, έδωσα το χέρι μου σε όλους και συστήθηκα. Μου είπαν ότι φάνηκα πομπώδης, ότι προσπαθούσα να κερδίσω εντυπώσεις και ότι ήμουν γεμάτη έπαρση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ντακότα Τζόνσον στη συνέντευξή της, διευκρινίζοντας πως αυτό το κάστινγκ δεν πήγε καθόλου καλά. «Δεν πήρα τον ρόλο, επειδή θεώρησαν ότι ήμουν αλαζονική. Ήταν τρελό», πρόσθεσε.

Γυρνώντας τον χρόνο πίσω, η ίδια δεν μετανιώνει για τη συμπεριφορά της, αφού ανέκαθεν ήταν ευγενική με τους ανθρώπους γύρω της. Κι ας της κόστισε αυτή η ευγένεια έναν ρόλο.