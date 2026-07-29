Η Άνια Τέιλορ Τζόι παντρεύτηκε τον σωστότερο άνθρωπο - Και δεν το λέμε εμείς, αλλά όλα τα green flags της σχέσης τους

Η Άνια Τέιλορ Τζόι προέβη σε μια σπάνια αναφορά στην προσωπική ζωή της και στον έγγαμο βίο με τον Μάλκολμ ΜακΡέι.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι και ο Μάλκολμ ΜακΡέι παντρεύτηκαν υπό άκρα μυστικότητα την πρώτη ημέρα του Απριλίου, το 2022, στη Νέα Ορλεάνη, καταφέρνοντας να κρατήσουν μυστικό το χαρμόσυνο γεγονός για περίπου ενάμιση χρόνο. Τον Σεπτέμβριο του 2023, έγινε ακόμα μία τελετή - αυτή τη φορά στη Βενετία - η οποία πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό κύκλο, γιορτάζοντας αυτή την ένωση. Οι δυο τους είναι μαζί περίπου μια πενταετία - από το 2021.

Τόσο η ηθοποιός όσο και ο μουσικός έχουν επιλέξει να κρατήσουν ψηλά τα τείχη της ιδιωτικότητας στον γάμο τους και αυτός είναι και ο κύριος λόγος που σπάνια παραχωρούν σχετικές συνεντεύξεις ή κάνουν δηλώσεις για την ιδιωτική ζωή τους. Αυτή τη φορά, βέβαια, η Άνια Τέιλορ Τζόι αποφάσισε να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από τον έγγαμο βίο της με τον Μάλκολμ ΜακΡέι σε συνέντευξή της στο περιοδικό Elle UK.

Η Άνια Τέιλορ Τζόι μιλά για τον σύζυγό της, Μάλκολμ ΜακΡέι στην πιο τρυφερή εξομολόγηση

«Δεν θέλω να φανώ αυτάρεσκη, αλλά τον αγαπώ πάρα πολύ», ήταν τα πρώτα λόγια της, εκφράζοντας δημοσίως τον έρωτά της για τον σύζυγό της. «Το να έχω τον καλύτερό μου φίλο και να περνάμε μαζί τη ζωή, μου προσφέρει μια αίσθηση ασφάλειας, την οποία ούτε είχα ονειρευτεί ποτέ», πρόσθεσε με τρυφερότητα η πρωταγωνίστρια του «The Queen's Gambit».

Στη συνέχεια της εξομολόγησή της, η Άνια Τέιλορ Τζόι αποκάλυψε πως αυτή η σταθερότητα και η ασφάλεια στην προσωπική ζωή της τη βοηθούν να παίρνει περισσότερα ρίσκα, χωρίς να φοβάται τις πιθανότητες της αποτυχίας. Όπως είπε «αυτό δεν υπήρχε στη λίστα μου. Τώρα που το έχω, νιώθω τολμηρή να πάρω περισσότερα ρίσκα, επειδή ξέρω ότι έχω κάτι τόσο γερό, υγιές και διασκεδαστικό στη ζωή μου».

Τρανή πόδειξη ότι έχει πετύχει όλα τα green flags στον γάμο της είναι (και) η παρακάτω ατάκα: «Γελάω περίπου το 90% του χρόνου». Γιατί, αν αυτό δεν αποτελεί έναν σημαντικό σκοπό μιας σχέσης, το να είσαι, δηλαδή, χαρούμενος και να γελάς συνεχώς με το ταίρι σου, τότε ποιο;

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άνια Τέιλορ Τζόι σημείωσε, πως παρά το φορτωμένο επαγγελματικό πρόγραμμά τους, οι δυο τους προσπαθούν να παραμένουν ενωμένοι και να έχουν ουσιαστική επαφή - ακόμα κι αν βρίσκονται σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη.

