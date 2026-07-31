Τζένιφερ Γκάρνερ: Σπάνια δημόσια έξοδος με την 20χρονη κόρη της, Βάιολετ, που είναι ίδια ο Μπεν Άφλεκ

Η πρόσφατη εμφάνιση της Βάιολετ Άφλεκ μαζί με τη μητέρα της, Τζένιφερ Γκάρνερ, τράβηξε το ενδιαφέρον του τύπου.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και η μεγαλύτερη κόρη της, Βάιολετ Άφλεκ, απαθανατίστηκαν πρόσφατα σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εξόδου τους. Μαμά και κόρη απόλαυσαν το γεύμα τους, περνώντας ποιοτικό χρόνο μαζί, χωρίς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η 20χρονη, που γενικότερα κρατάει χαμηλό προφίλ ως προς τα μέσα ενημέρωσης, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο για το πόσο μεγάλωσε όσο και για την ομοιότητα που έχει με τον πατέρα της, Μπεν Άφλεκ.

Η Βάιολετ είναι το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά που απέκτησαν η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ κατά τη διάρκεια του γάμου τους. Το πρώην ζευγάρι έχει, επίσης, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ. Παρά τον χωρισμό τους, οι δύο ηθοποιοί έχουν καταφέρει να προστατέψουν απόλυτα την ιδιωτικότητα των παιδιών τους, κρατώντας τα όσο το δυνατόν πιο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η Τζένιφερ Γκάρνερ έχει μιλήσει πολλές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά της εξαιτίας της έντονης παρουσίας των παπαράτσι στη ζωή τους τα προηγούμενα χρόνια, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν οι φωτογράφοι έφταναν στο σημείο να πέφτουν πάνω στα παιδιά της για να εξασφαλίσουν ένα στιγμιότυπο. Ίσως γι' αυτό οι κοινές εμφανίσεις με τη Βάιολετ παραμένουν μέχρι σήμερα τόσο σπάνιες.

Η σπάνια κοινή εμφάνιση της Τζένιφερ Γκάρνερ με την κόρη της, Βάιολετ Άφλεκ

Στην κοινή έξοδο με την κόρη της, η Τζένιφερ Γκάρνερ επέλεξε ένα κομψό, καλοκαιρινό outfit με κόκκινη μπλούζα, τζιν φούστα, μαύρα σανδάλια και γυαλιά ηλίου. Η Βάιολετ, από την άλλη, εμφανίστηκε με ένα μακρύ εμπριμέ φόρεμα, αθλητικά παπούτσια και μια γαλάζια τσάντα, που χάρισε μια καλοκαιρινή νότα στην εμφάνισή της. Με κοντό καρέ και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η ίδια χαμογέλασε στους φωτογράφους, μη κρύβοντας, ωστόσο, την αμηχανία της.

Στα 20 χρόνια της πια, η Βάιολετ Άφλεκ ακολουθεί τη δική της πορεία. Σπουδάζει στο Yale University, κρατώντας - όσο είναι δυνατόν - τη ζωή της εκτός δημοσιότητας. Πάντως, αν κάτι σχολίασαν πολλοί χρήστες του διαδικτύου σε αυτή την εμφάνιση, είναι πως όσο μεγαλώνει μοιάζει ;όλο και περισσότερο στον πατέρα της, Μπεν Άφλεκ. Και θα συμφωνήσουμε μαζί τους.

