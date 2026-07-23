Τζένιφερ Γκάρνερ: Τα παιδιά της την αποκαλούν “γριά” και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η ίδια το λατρεύει

Η Τζένιφερ Γκάρνερ είναι μια κατηγορία μόνη της.

Η Τζένιφερ Γκάνερ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει χιούμορ, αυτοσαρκασμό και μια μοναδική σχέση με τα παιδιά της. Η ηθοποιός αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της, πως τα τρία παιδιά της έχουν βρει ένα ιδιαίτερο παρατσούκλι για εκείνη - το οποίο δε δίστασε να μοιραστεί: τη φωνάζουν «γριά» (crone) – και, όσο περίεργο κι αν ακούγεται, η ίδια το θεωρεί πλέον κομπλιμέντο. Απίθανη.

Ειδικότερα, σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τη Κλοέ Σεβινί για το περιοδικό Elle, η Τζένιφερ Γκάρνερ αναφέρθηκε στην καθημερινότητα με τα παιδιά της, αποκαλύπτοντας τον κοινό κώδικα επικοινωνίας τους. Μπορεί κάποιους άλλους να τους ενοχλούσε αυτός ο χαρακτηρισμός, όμως η ηθοποιός πραγματικά το απολαμβάνει.

«Τους ακούω να λένε "πού είναι η γριά;" ή "η γριά κάθεται" και πραγματικά γελάω», δήλωσε χαρακτηριστικά. Η ίδια παραδέχτηκε, ωστόσο πως δεν έχει την παραμικρή ιδέα για το πώς προέκυψε το συγκεκριμένο παρατσούκλι, γεγονός που κάνει την ιστορία ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Σίγουρα, πάντως, δεν έχει να κάνει με την ηλικία.

Η ηθοποιός, που έχει αποκτήσει τη Βάιολετ, τη Φιν και τον Σάμιουελ με τον πρώην σύζυγό της Μπεν Άφλεκ, εξήγησε ότι αντιμετωπίζει με χιούμορ το πείραγμα των παιδιών της. Όπως ανέφερε, όταν τα αδέρφια ενώνονται για να πειράξουν έναν γονιό, συνήθως δεν υπάρχει κακή πρόθεση, αλλά μια ιδιαίτερη οικογενειακή δυναμική που δυναμώνει τους δεσμούς τους.

«Το να με αποκαλούν "γριά” είναι πραγματικά ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα», είπε, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στην κατηγορία των ανθρώπων που δεν παίρνουν τον εαυτό τους υπερβολικά σοβαρά και έχουν αίσθηση του χιούμορ. Η Κλοέ Σεβινί συμφώνησε μαζί της, σχολιάζοντας ότι κανένας γονιός δεν πρέπει να ενοχλείται από τέτοιου είδους πειράγματα, γιατί τα παιδιά τα αντιμετωπίζουν περισσότερο ως αστείο παρά ως τρόπο για να προκαλέσουν την αντίδρασή του.

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Η Τζένιφερ Γκάρνερ δεν φοβάται να είναι… «cringe» στα παιδιά της

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζένιφερ Γκάρνερ μιλά με ειλικρίνεια για τη σχέση της με τα παιδιά της. Πρόσφατα, αποκάλυψε πως τη θεωρούν «εντελώς κριντζ», κάτι που αντιμετωπίζει με το ίδιο χιούμορ.

Μπορεί τόσο η ίδια όσο και ο Μπεν Άφλεκ να αποτελούν δύο από τα διασημότερα πρόσωπα του πλανήτη, ωστόσο έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να διατηρήσουν την οικογενειακή ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν τα παιδιά τη, μεγαλώνοντας υπό το βλέμμα των παπαράτσι, περιγράφοντας εκείνη την περίοδο ως ιδιαίτερα απαιτητική για όλη την οικογένεια. Παρ' όλα αυτά, μπόρεσαν να βρουν την ισορροπία, προστατεύοντας τα όσο το δυνατόν περισσότερο από τη δημόσια έκθεση.