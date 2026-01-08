Τζένιφερ Γκάρνερ: Η σκληρή αλήθεια για το δύσκολο διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια. Η απόφαση του διαζυγίου δεν ήταν εύκολη για κανέναν από τους δύο.

Μπορεί ο Μπεν Άφλεκ τα τελευταία χρόνια να έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της lifestyle κοινότητας λόγω του γάμου και του διαζυγίου του από την Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο αυτή δεν ήταν η μεγάλη σχέση της ζωής του. Ο γνωστός ηθοποιός και παραγωγός υπήρξε για δέκα χρόνια παντρεμένος με την Τζένιφερ Γκάρνερ (από το 2005 έως το 2015) και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, την 20χρονη Βάιολετ, τη 17χρονη Σεραφίνα και τον 13χρονο Σάμιουελ. Αν και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής, ο χωρισμός τους ήταν επώδυνος, ο ένας δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τον άλλον και μέχρι σήμερα διαθέτουν άριστη σχέση.

Πίσω στο 2015, η απόφαση του χωρισμού της Τζένιφερ Γκάρνερ από τον Μπεν Άφλεκ είχε αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της showbiz, με τα φώτα της δημοσιότητας να είναι στραμμένα επάνω τους. Σε μια σπάνια αναφορά στο διαζύγιό της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στο Marie Claire, πως η μεγαλύτερη δυσκολία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τότε, ήταν η διάλυση της οικογένειάς της. Εκείνη και ο Μπεν Άφλεκ έζησαν έναν μεγάλο έρωτα, όμως τα εμπόδια της καθημερινότητας δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν μαζί και αυτό χρειάστηκε χρόνο για να το αποδεχτεί.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μιλά για το τέλος του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ

Σε μια ειλικρινή παραδοχή, η Τζένιφερ Γκάρνερ διευκρίνισε πως τα κουτσομπολιά ήταν το τελευταίο πράγμα που την απασχολούσε εκείνη την περίοδο. Η ηθοποιός εξήγησε, πως δεν ενδιαφερόταν για τα σχόλια τρίτων, αφού έπρεπε να διαχειριστεί το διαζύγιό της και το τέλος αυτής της δεκαετούς σχέσης με τον άνθρωπο που ερωτεύτηκε και αγάπησε.

«Δεν με ωφελεί να ακούω κουτσομπολιά για τον εαυτό μου, ούτε για τα παιδιά μου», είπε αρχικά η Τζένιφερ Γκάρνερ στη συνέντευξή της. «Πρέπει να γνωρίζεις τι μπορείς και τι όχι να διαχειριστείς. Και εγώ δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτό που συνέβαινε εκεί έξω. Βέβαια, ό,τι γινόταν εκεί έξω, δεν ήταν το δυσκολότερο κομμάτι του χωρισμού», εξήγησε. «Αυτό που ήταν πραγματικά δύσκολο για εμένα, ήταν το γεγονός. Η διάλυση μιας οικογένειας. Η απώλεια μιας αληθινής συνεργασίας και μιας φιλίας», παραδέχτηκε.

Τζένιφερ Γκάρνερ - Μπεν Άφλεκ: Η στενή σχέση μετά το διαζύγιο

Η Τζένιφερ Γκάρνερ και ο Μπεν Άφλεκ χώρισαν το 2015, ωστόσο το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2018. Όλα αυτά τα χρόνια, η σχέση τους δεν έχασε ποτέ την ποιότητα και τη δύναμή της. Κανένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο, όμως οι δυο τους κατάφεραν να διαχωρίσουν το συναίσθημα από την οικογενειακή ζωή, βρίσκοντας μια ισορροπία. Μπορεί να επέλεξαν άλλους συντρόφους στη ζωή τους, όμως ποτέ δεν έθεσαν την οικογένειά τους σε δεύτερη μοίρα. Αυτός είναι και ο λόγος που οι έξοδοι με τα παιδιά τους είναι σχεδόν καθημερινές.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ τα τελευταία χρόνια είναι σε σχέση με τον Τζον Μίλερ, με τους δυο τους να ζουν μαζί. Σε κοντινή απόσταση από το σπίτι τους, βρίσκεται η νέα κατοικία του Μπεν Άφλεκ, στην οποία μετακόμισε, μετά τον χωρισμό του από την Τζένιφερ Λόπεζ το 2024.

