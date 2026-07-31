Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι φόρεσε το μπικίνι της και δεν ήμασταν έτοιμοι γι’ αυτό

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της, όπως επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε.

Οι τελευταίες ημέρες του Ιουλίου βρήκαν την Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε εντελώς καλοκαιρινή διάθεση. Το μοντέλο ξεκίνησε τις καλοκαιρινές διακοπές της, όπως γνωστοποίησε μέσα από αναρτήσεις της στα social media. Η ίδια λατρεύει αυτή την εποχή του χρόνου και τι καλύτερο από το να βρίσκεται σε κάποιο νησί μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα και να ζει χαλαρές και ανέμελες στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Ας συμφωνήσουμε, πως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι ανήκει στην κατηγορία των γυναικών, που τραβούν την προσοχή χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Όταν, μάλιστα, φοράει το μαγιό της, τα βλέμματα επικεντρώνονται στην καλλίγραμμη σιλουέτα της και, εμείς, όπως ήδη ξέρεις, θαυμάζουμε πάντα το ωραίο - όποια κι αν είναι η ερμηνεία του.

Πριν από μερικές ώρες, το μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG δύο φωτογραφίες από τις διακοπές της - κρατώντας κρυφή την τοποθεσία της. Στο πρώτο «κλικ», ποζάρει στο τζάμι του παραθύρου με το μπικίνι της και φόντο μια πισίνα, ενώ στη δεύτερη φωτογραφία βρίσκεται μέσα σε ένα σκάφος, απολαμβάνοντας το θαλάσσιο τουρ, και ποζάρει φορώντας μια μάσκα για τις βουτιές της.

Instagram @emrata

Instagram @emrata

Και οι δύο λήψεις είναι άκρως καλοκαιρινές και εντυπωσιακές, όπως παρατήρησαν και οι διαδικτυακοί φίλοι της, με τα εγκωμιαστικά σχόλια να διαδέχονται το ένα το άλλο. Κι αν δεν βρίσκεσαι ακόμα σε κάποια παραλία ή νησί, το μόνο σίγουρο είναι πως η Έμιλι Ραταϊκόφσκι έφερε το καλοκαίρι στην οθόνη σου.