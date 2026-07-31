Ο Σαμ Σμιθ αρραβωνιάστηκε με τον σύντροφό του, Κρίστιαν Κόουαν

Ο Σαμ Σμιθ και ο Κρίστιαν Κόουαν έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, μετά από τρία χρόνια κοινής διαδρομής.

Την είδηση του αρραβώνα του με τον σύντροφό του, Κρίστιαν Κόουν, ανακοίνωσε σε συνέντευξή του στους New York Times ο Σαμ Σμιθ. Μετά από περίπου τρία χρόνια κοινής διαδρομής, το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του, διαψεύδοντας τα σενάρια που το ήθελαν να περνά κρίση.

Παρότι οι δυο τους αποφεύγουν να εκθέτουν την ιδιωτική ζωή τους, η σχέση τους φαίνεται να δυναμώνει όσο περνά ο καιρός. Οι κοινές εμφανίσεις τους σε κοσμοπολίτικες εκδηλώσεις, με πιο χαρακτηριστική εκείνη στο Met Gala, είχαν ήδη επιβεβαιώσει πως πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Αρραβωνιάστηκαν Σαμ Σμιθ και Κρίστιαν Κόουν

Sam Smith has confirmed they are engaged to fashion designer Christian Cowan, saying there is “something radical” about singing queer love songs “in this time, in this world”. The 34-year-old casually shared the news in a New York Times interview while discussing their… pic.twitter.com/GXY7i3GSN8 — HerTribeVibe (@hertribevibe) July 29, 2026

Ο αρραβώνας συμπίπτει χρονικά με μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον Σαμ Σμιθ. Ο καλλιτέχνης αποκάλυψε, ότι το νέο του άλμπουμ, με τίτλο «Hazel Eyes», γεννήθηκε μέσα από τη σχέση του με τον Κρίστιαν Κόουαν και περιλαμβάνει τραγούδια που αποτυπώνουν μια πιο αισιόδοξη και ώριμη πλευρά της προσωπικής ζωής του.

Όπως ανέφερε, για πρώτη φορά η έμπνευσή του προέρχεται από έναν δυνατό έρωτα που βιώνεται αμοιβαία, γεγονός που διαφοροποιεί αισθητά τη θεματολογία των καινούργιων τραγουδιών του. Σίγουρα είναι πιο προσωπικά από τα προηγούμενα.

Μέχρι στιγμής, το ζευγάρι δεν έχει αποκαλύψει πότε σκοπεύει να παντρευτεί ούτε έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόταση γάμου, επιλέγοντας έτσι να κρατήσει αυτή τη στιγμή της σχέσης του μακριά από τη δημοσιότητα.

