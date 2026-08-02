Σίντνεϊ Σουίνι: Ποζάρει με τη νέα συλλογή εσωρούχων της και εντυπωσιάζει

Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Syrn, παρουσιάζοντας τη συλλογή «Seductress».

Η Σίντνεϊ Σουίνι συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο της μόδας και του επιχειρηματικού κόσμου, αυτή τη φορά μέσα από τη νέα καμπάνια των εσωρούχων Syrn. H ηθοποιός παρουσιάσε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα τη νέα σειρά «Seductress», μία από τις τέσσερις βασικές συλλογές της Syrn. Η ηθοποιός εμφανίζεται με ένα μαύρο δαντελένιο σετ εσωρούχων, το οποίο συνδυάζεται με ζαρτιέρες, διαφανή γάντια και ένα γούνινο πανωφόρι, δημιουργώντας μια αισθητική εμπνευσμένη από το κλασικό χολιγουντιανό glamour.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας, συνοδεύτηκε από τη λιτή λεζάντα «Syd for Seductress», επιβεβαιώνοντας πως η Σουίνι εξακολουθεί να αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας και της συνολικής ταυτότητας του brand.

Η νέα σειρά εντάσσεται σε μία ευρύτερη φιλοσοφία που έχει αναπτύξει η Syrn γύρω από τις διαφορετικές πλευρές της γυναικείας προσωπικότητας. Εκτός από τη «Seductress», η εταιρεία διαθέτει ακόμη τρεις βασικές κατηγορίες: Romantic, Playful και Comfy, οι οποίες απευθύνονται σε διαφορετικές διαθέσεις και καθημερινές στιγμές.

IG @syrn

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει εξηγήσει από την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του brand ότι στόχος της δεν ήταν απλώς να δημιουργήσει μία ακόμη εταιρεία εσωρούχων, αλλά έναν χώρο όπου κάθε γυναίκα θα μπορεί να εκφράζει τις πολλές διαφορετικές εκδοχές του εαυτού της.

«Ήθελα να δημιουργήσω έναν χώρο όπου οι γυναίκες μπορούν να κινούνται ανάμεσα στις διαφορετικές εκδοχές του εαυτού τους. Δεν είμαι μόνο ένα πράγμα και καμία γυναίκα δεν είναι.»

Νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, η Σουίνι είχε μοιραστεί βίντεο από τα παρασκήνια άλλης φωτογράφισης, παρουσιάζοντας ένα λευκό δαντελένιο κορμάκι από τη συλλογή Fantasy, ενώ οι επίσημοι λογαριασμοί της Syrn δημοσιεύουν σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση νέο υλικό με τις διαφορετικές σειρές της εταιρείας.

Στη νέα καμπάνια παρουσιάζονται μεταξύ άλλων το σουτιέν Seduction Plunge, η ζώνη με ζαρτιέρες Hot Line και το ασορτί στρινγκ της συλλογής, κομμάτια που αποτελούν βασικές προτάσεις της σειράς «Seductress».

Λίγες ημέρες πριν από τη δημοσίευση της νέας καμπάνιας, η Syrn είχε επιλέξει έναν εντελώς διαφορετικό τόνο για την προώθηση της συλλογής Playful.

Σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media, η Σίντνεϊ Σουίνι εμφανιζόταν μαζί με το μοντέλο Αμελί Τρεμπλέ, σε μια χαλαρή φωτογράφιση μέσα σε γκαρνταρόμπα, φορώντας ασορτί πιτζάμες και bralettes σε παστέλ αποχρώσεις.

Η καμπάνια είχε τίτλο «Small Town Girls Trip» και στόχος της ήταν να αναδείξει μια πιο παιχνιδιάρικη και καθημερινή πλευρά του brand, σε αντίθεση με την αισθησιακή αισθητική της σειράς «Seductress».

Από την πρώτη στιγμή, η ίδια η ηθοποιός έχει αναλάβει ενεργό ρόλο όχι μόνο στην προβολή αλλά και στη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας, επιλέγοντας προσωπικά αγαπημένα κομμάτια από όλες τις συλλογές και συμμετέχοντας σχεδόν σε κάθε φωτογράφιση και διαφημιστική καμπάνια.