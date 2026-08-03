Νικόλ Κίντμαν: Η συγκινητική τελευταία συμβουλή που της έδωσε η μητέρας της για την κόρη της

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ποια ήταν η τελευταία συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, σχετικά με την 18χρονη κόρη της, Σάντεϊ Ρόουζ.

Υπάρχουν ορισμένες συμβουλές που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία με το πέρασμα του χρόνου, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη ζωή μας. Για τη Νικόλ Κίντμαν, τα λόγια της μητέρας της, Τζανέλ, λίγο πριν από τον θάνατό της, δεν ήταν απλώς μια μητρική συμβουλή, αλλά μια παρακαταθήκη που συνεχίζει να την καθοδηγεί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά τόσο ανοιχτά για εκείνη τη συζήτηση, αποκαλύπτοντας ότι το θέμα αφορούσε τη μεγαλύτερη κόρη της, τη Σάντεϊ Ρόουζ, η οποία είχε εκφράσει την επιθυμία να ακολουθήσει τον χώρο του μόντελινγκ. Η απάντηση που έλαβε από τη μητέρα της αποδείχθηκε καθοριστική για την απόφασή της.

«Πρέπει να την αφήσεις να ακολουθήσει το όνειρό της»

Σε συνέντευξή της στο Entertainment Tonight, η Νικόλ Κίντμαν θυμήθηκε μία από τις τελευταίες συζητήσεις που είχε με τη μητέρα της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία 84 ετών. Όπως αποκάλυψε, η 18χρονη Σάντεϊ Ρόουζ βρισκόταν μαζί τους εκείνες τις ημέρες και η ίδια ένιωθε την ανάγκη να ζητήσει τη γνώμη της μητέρας της για το επόμενο βήμα της κόρης της.

«Της είπα: "Να την αφήσω; Θέλει να ασχοληθεί με το μόντελινγκ". Και εκείνη μου απάντησε: "Εσύ δεν έκανες το ίδιο; Πρέπει να την αφήσεις, γιατί κι εγώ άφησα εσένα"», αποκάλυψε η ηθοποιός. Αυτή η απάντηση την έκανε να ανατρέξει στα δικά της πρώτα επαγγελματικά βήματα. Όπως εξήγησε, η μητέρα της στάθηκε από την πρώτη στιγμή δίπλα της, όταν εκείνη αποφάσισε, μόλις στα 14 της χρόνια, να κυνηγήσει το όνειρό της στην υποκριτική.

«Αυτό ήταν, κατά κάποιον τρόπο, το τελευταίο δώρο της μητέρας μου προς τη Σάνι. Με ενθάρρυνε να της επιτρέψω να ακολουθήσει αυτό που αγαπά πραγματικά και αυτό που τη γεμίζει. Της είμαι βαθιά ευγνώμων που μου άφησε αυτή τη σκέψη ως παρακαταθήκη», είπε συγκινημένη.

Τα πρώτα βήματα της Σάντεϊ Ρόουζ στη μόδα

Η Σάντεϊ Ρόουζ φαίνεται πως ακολουθεί ήδη τη δική της πορεία στον χώρο της μόδας. Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της γιαγιάς της έκανε το ντεμπούτο της στην πασαρέλα για τον οίκο Miu Miu, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ενώ έκτοτε έχει πραγματοποιήσει και άλλες εμφανίσεις σε σημαντικές διοργανώσεις. Τον περασμένο Μάιο συνόδευσε τη μητέρα της στο Met Gala, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον ένα από τα νέα πρόσωπα που προσελκύουν το ενδιαφέρον της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας.

Η Νικόλ Κίντμαν έχει αποκτήσει τη Σάντεϊ Ρόουζ και τη Φέιθ Μάργκαρετ με τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν, ενώ είναι επίσης μητέρα της Ιζαμπέλα και του Κόνορ, τους οποίους υιοθέτησε κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Τομ Κρουζ.

