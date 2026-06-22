Η Νικόλ Κίντμαν “διδάσκει” πολιτισμό - Δημοσίευσε φωτογραφία του Κιθ Έρμπαν με τις κόρες τους και του ευχήθηκε για την Ημέρα του Πατέρα

Μπορεί ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν κάθε άλλο παρά βελούδινος να ήταν, ωστόσο η ηθοποιός τον τίμησε με την ανάρτησή της για τη Γιορτή του Πατέρα.

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά σταθμός για τη ζωή της Νικόλ Κίντμαν, αφού βίωσε τεράστιες προσωπικές αλλαγές. Η κρίση στον γάμο της με τον Κιθ Έρμπαν τους πρώτους μήνες του χρόνου οδήγησε σε οριστική ρήξη ανάμεσά τους και, τελικά, έφερε τον χωρισμό στις αρχές καλοκαιριού. Η είδηση του διαζυγίου συνοδεύτηκε από φήμες για τρίτο πρόσωπο από την πλευρά του τραγουδιστή, εντάσεις και διαπληκτισμούς. Οι δυο τους υπήρξαν για περίπου δύο δεκαετίες μαζί, με τον χωρισμό τους να προκαλεί αίσθηση στη διεθνή showbiz.

Η ανάρτηση της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν, έξι μήνες μετά το διαζύγιο

Έξι μήνες μετά την έκδοση του διαζυγίου, η Νικόλ Κίντμαν προέβη σε μια απρόσμενη κίνηση που ξάφνιασε τους διαδικτυακούς φίλους της. Ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα δημοσίευσε στον λογαριασμό της ένα κολάζ φωτογραφιών, στο οποίο βλέπουμε από τη μία τον πατέρα της με εκείνη παιδί και από την άλλη τον Κιθ Έρμπαν αγκαλιά με τις κόρες τους. Η ηθοποιός έγραψε στην ανάρτησή της: «Χαρούμενη Ημέρα Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες».

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Παρά τον χωρισμό τους, η Νικόλ Κίντμαν τίμησε τον Κιθ Έρμπαν αυτή την ξεχωριστή ημέρα του έτους, υπενθυμίζοντας πως ό,τι κι αν συνέβη στη μεταξύ τους σχέση, ο καλλιτέχνης είναι και θα είναι για πάντα ο πατέρας των μικρότερων κοριτσιών της. Η ηθοποιός «διδάσκει» πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας πως κάποιες σχέσεις δεν ολοκληρώνονται με την υπογραφή ενός εγγράφου.

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπα παντρεύτηκαν το 2006 και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την 17χρονη Σάντεϊ Ρόουζ και την 15χρονη Φέιθ Μάργκαρετ.Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε επίσημα τον χωρισμό του τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου. Και οι δύο μοιάζουν να έχουν αφήσει πίσω τους αυτό το κεφάλαιο, προχωρώντας μπροστά σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

«Είμαι καλά, γιατί πάντα προσπαθώ να προχωρώ προς ό,τι είναι θετικό. Παραμένουμε οικογένεια και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει», είχε δηλώσει η Νικόλ Κίντμαν στην πρώτη της συνέντευξη μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν στο Variety.