Η ταινία που άφησε τη Νικόλ Κίντμαν με δύο σπασμένα πλευρά, αλλά της χάρισε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ

Η Νικόλ Κίντμαν δεν θα ξεχάσει τα γυρίσματα της ταινίας από το 2001. Έχει πολλά να θυμάται

Ακόμα και παραγωγές του Χόλιγουντ, που φαίνονται λιγότερο απαιτητικές, είναι τελικά εκείνες που προκαλούν σωματική φθορά και κόπωση στους ηθοποιούς. Και η Νικόλ Κίντμαν το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Δεν θα ξεχάσει, άλλωστε, την εμπειρία από τα γυρίσματα της ταινίας Moulin Rouge!, το 2001, που της άφησε δύο σπασμένα πλευρά, αλλά και μερικούς τραυματισμούς.

Αν και η Νικόλ Κίντμαν είχε εξαρχής αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο της Σατίν, κυρίως γιατί δεν είχε εμπειρία από μιούζικαλ προηγουμένως, τελικά αυτός ο ρόλος τής έδωσε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ και φυσικά, διθυραμβικά σχόλια τόσο για την ίδια, όσο και για την ταινία.

Φέτος, το Moulin Rouge! έκλεισε 25 χρόνια από την πρώτη κινηματογραφική προβολή και οι συντελεστές μίλησαν στην εφημερίδα Guardian για όλη την ιστορία της ταινίας. Αλλά κυρίως, για τους τραυματισμούς της Νικόλ Κίντμαν. «Είδα τη Νικόλ σε μια θεατρική παράσταση στο Broadway», δήλωσε αρχικά ο Λούρμαν για την επιλογή της ηθοποιού. Στη συνέχεια, της έστειλε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα και ένα μήνυμα για τη Σατίν που έγραφε: «Τραγουδά, χορεύει, πεθαίνει». Ο ρόλος, πρόσθεσε ο σκηνοθετής, της ταίριαξε απόλυτα. «Δούλεψε πάρα πολύ τη φωνή και τον χορό της».

Αυτή η αφοσίωση, βέβαια, ήταν και αυτή που παραλίγο να της κοστίσει ακριβά, καθώς ερχόταν αντιμέτωπη με διάφορους τραυματισμούς στα γυρίσματα. Για παράδειγμα, στην πρώτη της σκηνή εμφανίζεται πάνω σε μια κούνια που κατεβαίνει από το ταβάνι, με τον σκηνοθέτη να θυμάται να του λέει: «”Πρέπει να πιστέψουν ότι είμαι πραγματικά εγώ”. Έτσι της φορέσαμε εξοπλισμό ασφαλείας και μια ζώνη στήριξης».

Τότε έσπασε το ένα της πλευρό. Αν και κάνεις δεν είναι απόλυτα σίγουρος πώς ακριβώς προκλήθηκε.

Παρά τον τραυματισμό, η Νικόλ Κίντμαν επέστρεψε γρήγορα στα γυρίσματα, μόνο για να τραυματιστεί ξανά. «Οι γιατροί της, που βρίσκονταν εκεί, έλεγαν: “Ο κορσές θα τη βοηθήσει πολύ”. Όταν όμως τον σφίξαμε αρκετά για να τον εφαρμόσουμε σωστά, έσπασε ξανά το πλευρό της».

Υπήρχαν όμως κι άλλοι. Ο Μπαζ Λούρμαν πρόσθεσε πως «υπήρχε μια σκηνή όπου η Νικόλ έπρεπε να κατέβει μια σκάλα. Γλίστρησε. Είναι μια σκηνή όπου εμφανίζεται σε αναπηρικό αμαξίδιο επειδή είχε τραυματίσει σοβαρά τον αστράγαλό της». Αυτό ανάγκασε την Νικόλ Κίντμαν να χρησιμοποιεί πατερίτσες για ένα διάστημα. «Δεν ήταν εύκολο, αλλά είναι ο ορισμός του επαγγελματία που δεν τα παρατά ποτέ», πρόσθεσε ο σκηνοθέτης.

Όπως γράφει το People, ο τραυματισμός της Νικόλ Κίντμαν στο Moulin Rouge! είχε γίνει γνωστός από το Variety. Η ίδια μίλησε επίσης για το περιστατικό σε συνέντευξη στα γυρίσματα το 2000 στο Entertainment Tonight. «Δεν είχα σπάσει ποτέ κόκαλο στη ζωή μου, οπότε ήταν κάπως σοκαριστικό».

Για τη Νικόλ Κίντμαν, η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση ήταν αυτή που προκάλεσε τους τραυματισμούς. «Με πετούσαν και με έπιαναν στη μέση, και αυτό γινόταν ξανά και ξανά».