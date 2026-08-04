Τζίτζι Χαντίντ - Μπράντλεϊ Κούπερ: Κρυφός γάμος για το ζευγάρι;

Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ εθεάθησαν να φορούν παρόμοιο δαχτυλίδι κατά τη διάρκεια εξόδου τους, πυροδοτώντας έτσι τις φήμες γάμου.

Είναι η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ ένα από τα πιο όμορφα ζευγάρια του Χόλιγουντ; Είναι! Αποτελούν κι ένα από τα πιο αγαπημένα; Αν σκεφτείς ότι είναι μαζί από τα τέλη του 2023 και ουδέποτε έχουν απασχολήσει τη δημοσιότητα με εντάσεις, διαπληκτισμούς ή κάποιου είδους κρίση, μάλλον αποτελούν. Μας εξέπληξε η είδηση περί μυστικού γάμου; Η αλήθεια είναι πως ναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χαιρόμαστε κιόλας.

Οι φήμες ενισχύθηκαν, όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε στους δρόμους του Παρισιού να φοράει παρόμοια δαχτυλίδια στο αριστερό παράμεσο, το δάχτυλο που παραδοσιακά συνδέεται με τις βέρες. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με πολλούς χρήστες να αναρωτιούνται αν η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποφάσισαν να παντρευτούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παντρεύτηκαν κρυφά Τζίτζι Χαντίντ και Μπράντλεϊ Κούπερ;

Μέχρι στιγμής, πάντως, κανένας από τους δύο δεν έχει σχολιάσει τα σενάρια περί γάμου ούτε έχει επιβεβαιώσει κάποια επισημοποίηση στη σχέση τους. Μπορεί ο διεθνής τύπος να μεταδίδει έντονα την είδηση τις τελευταίες ώρες, ωστόσο το ζευγάρι συνεχίζει να κρατά χαμηλό προφίλ, όπως έκανε από την αρχή της σχέσης του, το 2023.

Παρότι, κατά καιρούς, έχουν υπάρξει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε μια πιθανή επισημοποίηση της σχέσης τους, άνθρωποι από το περιβάλλον τους υποστήριζαν μέχρι και πρόσφατα ότι δεν βιάζονται να προχωρήσουν σε αρραβώνα ή γάμο. Αντίθετα, απολάμβαναν τη σχέση τους όπως είχε διαμορφωθεί, σχεδιάζοντας, παράλληλα, το κοινό μέλλον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυο τους είχαν συζητήσει το ενδεχόμενο να ενώσουν ακόμη περισσότερο τις ζωές τους, χωρίς όμως να πιέζουν τις εξελίξεις. Μάλιστα, οι κόρες τους φέρεται να έχουν αναπτύξει πολύ όμορφη σχέση, κάτι που έχει συμβάλει στη σταθερότητα και στην ήρεμη καθημερινότητά τους.

Είτε, λοιπόν, τα περιβόητα δαχτυλίδια είναι απλώς ένα κόσμημα είτε αποτελούν ένδειξη ότι το ζευγάρι έχει ήδη ανταλλάξει όρκους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ένα είναι βέβαιο: η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ και του Μπράντλεϊ Κούπερ είναι πιο δυνατή από ποτέ και πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο.

