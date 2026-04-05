Τζίτζι Χαντίντ: Το πρώτο δημόσιο σχόλιο για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία Επστάιν

Το όνομα της Τζίτζι Χαντίντ και της αδερφή της, Μπέλα, αναφέρθηκαν σε email τον Δεκέμβριο του 2015

Η Τζίτζι Χαντίντ σχολίασε δημόσια πρώτη φορά για την αναφορά του ονόματός της στα αρχεία του Τζέφρι Επστάιν και αποκάλυψε πως αυτό ήταν κάτι που την έκανε να νιώσει αηδία.

Υπενθυμίζεται πως τόσο η ίδια όσο και η Μπέλα Χαντίντ αναφέρθηκαν σε email του Δεκεμβρίου του 2015, σε συνομιλία που είχε ο Τζέφρι Επστάιαν με ένα άλλο άτομο, του οποίου η ταυτότητα διαγράφηκε στα αρχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η Τζίτζι Χαντίντ, όπως αναφέρει η DailyMail απάντησε σε σχόλιο ενός χρήστη σε ανάρτησή της στο Instagram στις 29 Μαρτίου, χαρακτηρίζοντας τον Επστάιν «αηδιαστικό άνθρωπο». Ο θαυμαστής είχε γράψει: «Έπρεπε να σε αποκολουθήσω γιατί δεν μιλάς για εκείνα τα αρχεία, Τζίτζι».

«Είναι φρικτό να διαβάζεις κάποιον που δεν έχεις γνωρίσει ποτέ να μιλάει για σένα με αυτόν τον τρόπο, ειδικά σε αυτό το πλαίσιο», απάντησε η Τζίτζι Χαντίντ σε μήνυμα που φαίνεται ότι έχει πλέον αφαιρεθεί, σύμφωνα με το E! News.

Η ίδια εξήγησε ότι αρχικά δεν είχε πει τίποτα επειδή δεν ήθελε να επισκιάσει τις ιστορίες των πραγματικών θυμάτων του, αλλά πρόσθεσε ότι το σχόλιο του θαυμαστή τής έκανε σαφές ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Η Τζίτζι Χαντίντ παραδέχτηκε ότι μεγάλωσε με προνόμια, αλλά οι γονείς της την προστάτευσαν και της δίδαξαν την αξία της σκληρής δουλειάς, την ίδια δουλειά που τους έφερε στη χώρα και τους έδωσε καριέρες. Η Τζίτζι είναι κόρη της Γιολάντα Χαντίντ, πρώην συμμετέχουσας στο RHOBH, και του επιχειρηματία ακινήτων Μοχάμεντ Χαντίντ. Εξηγώντας πώς αυτή και η Μπέλα έγιναν μοντέλα, ανέφερε: «Κάναμε αίτηση σε πρακτορεία και η μαμά με πήγε η ίδια σε συναντήσεις στη Νέα Υόρκη λίγο πριν γίνω 18, σε δύο από τα οποία είχε δουλέψει η ίδια».

Θυμήθηκε ότι επισκέφτηκε 10 πρακτορεία, αλλά μόνο λίγα της προσέφεραν συμβόλαιο, ανάμεσά τους και το IMG Models. «Υπέγραψα με το IMG το 2012 και δουλεύω σκληρά από τότε». Όταν συνέβη η ανταλλαγή email, η Τζιτζι Χαντίντ ήταν μόλις 20 ή 21 ετών. «Το να αναφέρεσαι σε αυτά τα αρχεία σε αυτή την ηλικία είναι ανησυχητικό, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είχα ποτέ καμία σχέση με αυτόν τον αηδιαστικό άνθρωπο».

Το email που αναφέρει την Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ

Σύμφωνα με τα αρχεία, ο παραλήπτης φαίνεται να είναι μια νεαρή γυναίκα από τον κύκλο του Τζέφρι Επστάιν, που εκείνη την εποχή προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Το εν λόγω πρόσωπο αναρωτιόταν: «αν αυτές μπορούν, γιατί δεν μπορώ κι εγώ;» και η απάντηση του Επστάιν ήταν πως η περίπτωσή τους «δεν σχετίζεται με το δικό σου ζήτημα».

Η γυναίκα ρωτά τον Τζέφρι Έπστάιν πώς οι αδερφές Χαντίντ έγιναν μοντέλα και έβγαλαν τόσα χρήματα, καθώς δεν μπορούσε να το καταλάβει. Να σημειωθεί πως το 2015, η Τζίτζι Χαντίντ ήταν 20 ετών και η Μπέλα 19, και ήδη ανερχόμενα αστέρια μέσω του πρακτορείου IMG Models και των social media. Η απάντηση του Τζέφρι Επστάιν ήταν «ξέρεις πώς», με τη γυναίκα να πιθανολογεί πως ο πατέρας τους, Μοχάμεντ Χαντίντ, πλήρωσε το πρακτορείο, ως ένας πλούσιος Παλαιστινοαμερικανός κτηματομεσίτης και ως κάποιος που αγόρασε ουσιαστικά την είσοδο των παιδιών του στο χώρο.

Βέβαια, αυτή την πιθανότητα ο Επστάιν την απέρριψε, εξηγώντας στο email πως «δεν ήταν απλώς θέμα χρημάτων ή νεποτισμού». Στη συνέχεια, η συζήτηση παίρνει σαφώς σεξουαλική τροπή. Η παραλήπτρια γράφει «πάρα πολλά κορίτσια κάνουν στοματικό σεξ», με τον Τζέφρι Επστάιν να απαντά «συμφωνώ». Όταν εκείνη επιμένει λέγοντας «τότε τι έκαναν;!», ο ίδιος απαντά «στον πρωκτό», και στη συνέχεια προσθέτει «όχι, σοβαρά», είτε επιμένοντας είτε ειρωνευόμενος. Ωστόσο, σχετικά με τη ζήλεια της παραλήπτριας για τις αδερφές Χαντίντ και την καριέρα τους, ο Τζέφρι Επστάιν, τελικά, απάντησε πως «ακολουθούν οδηγίες, τόσο απλό είναι».