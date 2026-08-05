Η Άνια Τέιλορ Τζόι απαντά για την υποκριτική των γυναικών - “Δεν μπορούμε να χάσουμε το μυαλό μας”

Η Άνια Τέιλορ Τζόι ρωτήθηκε για τον διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των ρόλων από τις γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες και έδωσε την καλύτερη απάντηση.

Την Άνια Τέιλορ Τζόι την έχουμε δει να πρωταγωνιστεί σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς ρόλους της μικρής και μεγάλης οθόνης. Μπορεί η καριέρα της να εκτοξεύθηκε μέσα από τη σειρά του Netflix «The Queen's Gambit» το 2020, ωστόσο η πορεία της στη βιομηχανία του κινηματογράφου ξεκίνησε μερικά χρόνια πριν, το 2015, με το «The Witch». Το 2020, η ερμηνεία της ως Έμμα Γούντχαουζ στην ταινία «Emma» της χάρισε μια υποψηφιότητα στις Χρυσές Σφαίρες, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο της.

Μετά από μια δεκαετή πορεία στην υποκριτική και ρόλους που έπρεπε να ξεπεράσει τα όριά της, η Άνια Τέιλορ Τζόι μίλησε στο Complex News για τον διαφορετικό τρόπο που προσεγγίζουν τους ρόλους οι γυναίκες από τους άνδρες ηθοποιούς, παρουσιάζοντας τη δική της οπτική. Η ηθοποιός παρουσίασε τη δική της οπτική για τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές απαιτήσεις και οι διαφορετικές εμπειρίες μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο προσέγγισης ενός ρόλου

Όσα είπε η Άνια Τέιλορ Τζόι για την μέθοδο υποκριτικής ανδρών και γυναικών

«Αν το παρατηρήσατε, οι γυναίκες δεν κάνουμε Method Acting, γιατί έχουμε πράγματα που πρέπει να φροντίσουμε, οπότε δεν μπορούμε να χάσουμε εντελώς το μυαλό μας. Εγώ βλέπω την υποκριτική σαν μια ελεγχόμενη ψύχωση, κατά κάποιον τρόπο. Προσποιείσαι ότι είσαι κάποιος άλλος και για δεκαέξι ώρες την ημέρα σκέφτεσαι όπως εκείνος, κινείσαι όπως εκείνος, ζεις στο σπίτι του, φοράς τα ρούχα του. Είναι σαν να έχει μετακομίσει για λίγο μέσα στο μυαλό μου μια αδελφή ή μια συγκάτοικος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός δεν υποστηρίζει ότι οι γυναίκες δεν αφοσιώνονται ολοκληρωτικά στους ρόλους τους, αλλά σχολιάζει την αντίληψη, ότι η ακραία απορρόφηση από έναν χαρακτήρα αποτελεί τη μοναδική απόδειξη καλλιτεχνικής αφοσίωσης. Σίγουρα όχι.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Άνια Τέιλορ Τζόι υπογράμμισε ότι η διατήρηση αυτής της ισορροπίας δεν είναι απλώς θέμα προσωπικής προτίμησης, αλλά κομμάτι του να είσαι ένας καλός συνεργάτης. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων που οι άνθρωποι στη ζωή μου το καταλαβαίνουν και το σέβονται. Μερικές φορές, όταν βλέπουν ότι έχω παρασυρθεί πολύ από τον χαρακτήρα, θα με φωνάξουν με το όνομα του ρόλου και θα μου πουν: “Πρέπει να δούμε λίγο πάλι πού βρίσκεσαι”».

Και κατέληξε: «Δεν μπορώ, όμως, να φανταστώ ότι θα μπορούσα να το κάνω αυτό συνέχεια, γιατί, για άλλη μια φορά, δουλεύεις με εκατοντάδες ανθρώπους και έχεις την ευθύνη να τους φέρεσαι καλά και να τους βοηθάς να κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους. Αν είσαι τόσο βυθισμένος στο να συμπεριφέρεσαι σαν δύσκολος ή δυσάρεστος άνθρωπος επειδή βρίσκεσαι μέσα στον χαρακτήρα, τότε αυτό δεν πρόκειται να κάνει τη συνεργασία ευχάριστη».

Αυτή η τοποθέτηση της Άνια Τέιλορ-Τζόι δεν απορρίπτει τη βαθιά αφοσίωση που απαιτεί ένας ρόλος, αλλά παρουσιάζει μια διαφορετική οπτική πάνω στο τι σημαίνει πραγματική καλλιτεχνική αφοσίωση. Για την ίδια, η δύναμη μιας ερμηνείας δεν εξαρτάται από το πόσο μπορεί ένας ηθοποιός να απομακρυνθεί από τον εαυτό του, αλλά από το πόσο βαθιά μπορεί να κατανοήσει έναν χαρακτήρα, χωρίς να χάσει την ισορροπία και τον σεβασμό προς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.