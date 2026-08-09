Να πως σταματάει ο νεποτισμός: 6 ηθοποιοί αποθάρρυναν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με την υποκριτική

Μπορεί τα nepo babies του Χόλιγουντ να είναι αμέτρητα, ωστόσο αυτοί οι ηθοποιοί έκοψαν κάθε δίοδο των παιδιών τους στη βιομηχανία της υποκριτικής.

Πόσο συχνά βλέπουμε παιδιά διασήμων να ακολουθούν το ίδιο επαγγελματικό μονοπάτι με τους γονείς τους; Θέλεις η λάμψη των φώτων, η δόξα, τα χρήματα, η προσωπική ικανοποίηση, η ανάγκη να αποδείξουν τη «σπουδαιότητά» τους, πάντως κάτι τους τραβάει. Το φαινόμενο του νεποτισμού ανθίζει τις τελευταίες δεκαετίες στο Χόλιγουντ και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα που έχουμε. Να δώσω; Θα δώσω:

Η Λίλι-Ρόουζ Ντεπ (κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί), η Τζέιμι Λι Κέρτις (κόρη των Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι), η Μάγια Χοκ (κόρη των Ίθαν Χοκ και Ούμα Θέρμαν), η Ντακότα Τζόνσον (κόρη των Ντον Τζόνσον και Μέλανι Γκρίφιθ), καθώς και τα μοντέλα Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ (κόρες της Γιολάντα Χαντίντ) είναι κάποια από τα πιο γνωστά nepo babies του Χόλιγουντ. Αυτά τα παιδιά βάδισαν στα χνάρια των γονιών τους, προσπαθώντας να κατακτήσουν το δικό τους «μερίδιο» δόξας και να αποδείξουν την αξία τους.

6 ηθοποιοί που δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να ακολουθήσουν το επάγγελμά τους

Στον αντίποδα αυτής της κατηγορίας, υπάρχει μια άλλη με εντελώς διαφορετικά πιστεύω. Μπορεί τα παιδιά της να μεγαλώνουν μέσα στη σφαίρα της δημοσιότητας - όντα βέβαια, τις περισσότερες φορές, πολύ προστατευμένα - ωστόσο αυτό δεν συνεπάγεται ότι θα ακολουθήσουν το ίδιο επάγγελμα. Κάποιοι celebrities δεν θέλουν ούτε να σκεφτούν πως τα παιδιά τους θα ενταχθούν σε αυτόν τον μικρόκοσμο, γιατί πέρα από τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν και αμέτρητα αρνητικά, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπικότητά τους.

Εμείς στο JennyGr, δημιουργήσαμε μια λίστα με έξι σταρ του Χόλιγουντ, οι οποίοι έβαλαν ή είναι διατεθειμένοι να βάλουν φρένο στην καριέρα των παιδιών τους στην υποκριτική; Ο λόγος; Διάβασε παρακάτω όσα έχουν δηλώσει σε συνεντεύξεις τους.

Τζέισον Μομόα

Ο Τζέισον Μομόα ελπίζει ότι τα παιδιά του – η κόρη του Λόλα και ο γιος του Νακόα-Γουλφ - τα οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Λίζα Μπονέ, θα ακολουθήσουν μια επαγγελματική πορεία μακριά από το Χόλιγουντ.

«Ένα από τα παιδιά μου θέλει να ασχοληθεί με την υποκριτική και δεν είμαι καθόλου υπέρ», δήλωσε ο ηθοποιός στο Entertainment Tonight τον Αύγουστο του 2021. «Δεν θέλω να το κάνει». «Δεν ξέρω... Θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να τα κρατήσω μακριά από αυτόν τον χώρο. Λατρεύω την αφήγηση ιστοριών, το θέατρο, τη σκηνοθεσία και τον κινηματογράφο, αλλά θα ήθελα πραγματικά να ακολουθήσουν κάτι διαφορετικό».

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Έμιλι Μπλαντ

Η Έμιλι Μπλαντ δεν θα ήθελε οι κόρες της, Χέιζελ και Βάιολετ, τις οποίες έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Τζον Κρασίνσκι, να ακολουθήσουν μια καριέρα στην υποκριτική. Όπως δήλωσε στο Harper's Bazaar UK τον Ιούνιο του 2023, «ανατριχιάζω όταν κάποιος μου λέει ότι η κόρη του θέλει να γίνει ηθοποιός. Θέλω να του πω: "Μην το κάνεις!"».

Και συμπλήρωσε: «Πολλοί σου λένε να μην παίρνεις τα πράγματα προσωπικά, αλλά είναι απολύτως προσωπικά, ειδικά όταν σε κρίνουν για την εμφάνισή σου. Πρέπει απλώς να μάθεις να το αντέχεις».

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Μπεν Άφλεκ

Ο Μπεν Άφλεκ θέλει τα παιδιά του να ακολουθήσουν τα όνειρά τους, όποια κι αν είναι αυτά. Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει τρία παιδιά – τη Βάιολετ, τη Σεραφίνα και τον Σάμιουελ – με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ. «Όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, αυτό επηρεάζει και τα παιδιά σου και είναι μια δύσκολη κατάσταση», δήλωσε στο E! News τον Ιανουάριο.

«Θέλουμε πραγματικά να τους δώσουμε τον χώρο να ανακαλύψουν μόνα τους τι θέλουν να κάνουν». Και συμπλήρωσε: «Δεν θα τα πίεζα ποτέ να μπουν σε αυτόν τον χώρο. Είναι πανέξυπνα, υπέροχα παιδιά, τα αγαπάμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτά», ενώ αστειεύτηκε λέγοντας: «Και ελπίζω να μη σπαταλήσουν τη ζωή τους κάνοντας υποκριτική».

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Κριστίνα Άπλγκεϊτ

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έχει έναν βασικό κανόνα για την κόρη της, Σέιντι Γκρέις, την οποία απέκτησε με τον σύζυγό της Μάρτιν ΛεΝόμπλ: δεν επιτρέπεται να ασχοληθεί επαγγελματικά με την υποκριτική όσο είναι ανήλικη.

«Δεν μπορεί να ασχοληθεί με την υποκριτική μέχρι να γίνει 18 ετών. Έπειτα, αν εξακολουθεί να θέλει να το κάνει επάγγελμα, θα είναι δική της απόφαση», είχε δηλώσει στο PEOPLE το 2018. «Όσο όμως ζει στο σπίτι μου, θα εκπαιδεύεται και θα προσπαθεί να γίνει όσο καλύτερη μπορεί». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της εκπαίδευσης: «Θέλω, επίσης, να έχει μια καλή μόρφωση, γιατί οι πιθανότητες να πετύχει κανείς σε αυτή τη δουλειά είναι πραγματικά πολύ μικρές».

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Ράιαν Ρέινολντς

Ο Ράιαν Ρέινολντς θα προτιμούσε τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Μπλέικ Λάιβλι να μεγαλώσουν, πριν αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τα βήματα των γονιών τους.

«Το να βάζεις ένα παιδί σε μια βιομηχανία σαν αυτή συνήθως δεν γίνεται για το καλό του παιδιού», δήλωσε στο PEOPLE τον Νοέμβριο του 2022. «Τις περισσότερες φορές αφορά τους γονείς». Και συμπλήρωσε: «Η δική μας δουλειά είναι να καλλιεργήσουμε το ενδιαφέρον τους για όσο το δυνατόν περισσότερα διαφορετικά πράγματα σε αυτή τη φάση της ζωής τους».

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Ντάνιελ Ράντκλιφ

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ απολαμβάνει τον ρόλο του ως πατέρας του γιου του, τον οποίο απέκτησε με τη σύντροφό του Έριν Νταρκ. Τον Ιούνιο του 2024 δήλωσε στο E! News, ότι δεν είναι βέβαιος αν θέλει ο γιος του να κάνει καριέρα στον χώρο της υποκριτικής.

«Όχι, εκτός κι αν το θέλει πραγματικά», τόνισε. «Δεν θα ήθελα να τον εμποδίσω». Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στον χώρο, πίσω από τις κάμερες, η ζωή είναι πολύ πιο ισορροπημένη από πολλές απόψεις. Αν καταφέρει να είναι ηθοποιός χωρίς να γίνει διάσημος, τότε ναι, θα τον ενθάρρυνα».

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