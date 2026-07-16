The Pitt: Δύο ηθοποιοί της επιτυχημένης σειράς, υπέβαλαν μόνοι τους υποψηφιότητα για Emmy. Και την πήραν

Στο μεταξύ, το The Pitt απέσπασε συνολικά 25 υποψηφιότητες για Emmy

Η σειρά The Pitt, που θα της βρεις στο HBO Max, είναι από τις καλύτερες που έχουμε δει τελευταία. Δεν είναι ακόμα ιατρικό δράμα, όπως το Grey’s Anatomy, αλλά προσφέρει μία ρεαλιστική ματιά στο τι επικρατεί σε δημόσιο νοσοκομείο, αποτυπώνοντας τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική.

Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι τυχαίο που το The Pitt απέσπασε 25 υποψηφιότητες στα επερχόμενα βραβεία Emmy. Ανάμεσα στις υποψηφιότητες, είναι και αυτή της Μπρίτανι Άλεν και του Τζεφ Κομπέρ, οι οποίοι υπέβαλαν μόνοι τους τις συμμετοχές. Και γιατί όχι, θα πει κανείς.

Αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ωστόσο είναι αρκετά σπάνιο να καταφέρει κάποιος να εξασφαλίσει υποψηφιότητα μέσω αυτής της διαδικασίας. Το είδαμε βέβαια και το 2019, όταν η Γκουέντολιν Κρίστι από το Game of Thrones εξασφάλισε υποψηφιότητα για τον ρόλο της στη σειρά.

Η Μπρίτανι Άλεν απέσπασε υποψηφιότητα στην κατηγορία Καλύτερης Γκεστ Ηθοποιού σε Δραματική σειρά για την ερμηνεία της ως Ρόξι Χάμλερ, μιας ασθενούς με καρκίνο τελικού σταδίου που μεταφέρεται στα επείγοντα έπειτα από κάταγμα στο πόδι και επιληπτικές κρίσεις. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η Ρόξι αποφασίζει παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι να πεθάνει, αντί να επιστρέψει στο σπίτι μαζί με τους δύο γιους και τον σύζυγό της, καθώς οι πόνοι που βιώνει είναι αφόρητοι και θεωρεί ότι η παραμονή της στο σπίτι αποτελεί μεγάλο βάρος για την οικογένειά της.

Η Μπρίτανι Άλεν εμφανίζεται σε επτά από τα 15 επεισόδια της δεύτερης σεζόν του The Pitt. «Το The Pitt διαθέτει εκατοντάδες ηθοποιούς και, στρατηγικά, είναι αδύνατον να υποβάλουμε όλους για Emmy. Αυτή είναι απλώς η πραγματικότητα. Ωστόσο, ενθαρρύνουμε τους ηθοποιούς να υποβάλλουν μόνοι τους υποψηφιότητα και χαίρομαι πολύ που εκείνη προτάθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος περιεχομένου του HBO και του Max, Κέισι Μπλόις, όταν ρωτήθηκε για την Άλεν σε συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter.

Παρότι ο χαρακτήρας της διαγράφει μια έντονα συναισθηματική πορεία στη σειρά, η ίδια η Άλεν είχε αποκαλύψει ότι είχε υποβάλει μόνη της την υποψηφιότητά της για τα Emmy. Σε ανάρτησή της στο Instagram στις 15 Ιουνίου είχε γράψει ότι το HBO δεν υπέβαλε τη συμμετοχή της, προσθέτοντας: «Τρέχω μόνη μου τη δική μου καμπάνια #FYC!».

Ο Τζεφ Κομπέρ, ο οποίος υποδύεται τον Ντιουκ Έκινς, έναν μηχανικό μοτοσικλετών και φίλο του δρ. Ρόμπι, απέσπασε επίσης υποψηφιότητα στην κατηγορία του Καλύτερου Γκεστ Ηθοποιού, έχοντας επίσης υποβάλει μόνος του την υποψηφιότητά του. Ο χαρακτήρας του εμφανίζεται σε έξι επεισόδια: επισκέπτεται το νοσοκομείο για εξετάσεις έπειτα από σύσταση του Ρόμπι και, στη συνέχεια, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο βοηθώντας τον φίλο του να αντιμετωπίσει τη συναισθηματική κατάρρευση που είχε συσσωρευτεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, καθώς και την επικίνδυνη απόφασή του να απομονωθεί ταξιδεύοντας με τη μοτοσικλέτα του, κάτι από το οποίο κανείς άλλος δεν είχε καταφέρει να τον μεταπείσει.

Συνολικά, το The Pitt απέσπασε 25 υποψηφιότητες για Emmy, μεταξύ των οποίων και εκείνη για την Καλύτερη Δραματική Σειρά. Υποψήφιοι είναι επίσης οι Νόα Γουάιλι, Φιόνα Ντούριφ, Κάθριν ΛαΝάσα, Σεπιντέχ Μοάφι, Πάτρικ Μπολ, Σον Χέιτοσι, Γκέραν Χάουελ και Τέιλορ Ντίαρντεν.