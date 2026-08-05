Αμαλία Κωστοπούλου: Ο παραμυθένιος γάμος με τον Jake Medwell στις σελίδες της αμερικανικής Vogue - «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Jake Medwell ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στην πανέμορφη Πύλο, σε μια τελετή που έφτασε μέχρι τις σελίδες της αμερικανικής Vogue.

Η αγάπη τους μοιάζει με ιστορία βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο. Και τώρα, δύο μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους στο Κάστρο της Πύλου, η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε στις σελίδες της αμερικανικής Vogue τις πιο όμορφες στιγμές της διαδρομής της με τον Jake Medwell, που είχε κατάληξη την επισφράγιση του έρωτά τους.

Όλα ξεκίνησαν από έναν κοινό φίλο, ο οποίος ήταν πεπεισμένος πως οι δυο τους ήταν γραφτό να είναι μαζί. Εκείνη ζούσε στο Λος Άντζελες, αφοσιωμένη στην καριέρα της στον χώρο της τεχνολογίας, ενώ εκείνος βρισκόταν στο Όστιν του Τέξας. Ο έρωτας δεν ήταν στα άμεσα σχέδιά τους, όμως η ζωή είχε διαφορετική άποψη.

Λίγο καιρό αργότερα, οι δρόμοι τους συναντήθηκαν στο Άσπεν, το Σαββατοκύριακο του Αγίου Βαλεντίνου. Ένα ποτό ήταν αρκετό για να αλλάξει τα πάντα. «Ο Jake μου πρότεινε να πάμε για ένα ποτό και ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», θυμάται η Αμαλία. Από εκείνη τη στιγμή, όλα κύλησαν αβίαστα, σαν οι ζωές τους να περίμεναν πάντα αυτή τη συνάντηση.

Η ρομαντική πρόταση γάμου στο Παρίσι και ο γάμος βγαλμένος από ταινία στην Πύλο

Η πρόταση γάμου είχε την ίδια κινηματογραφική αύρα. Στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια μιας ιδιωτικής ξενάγησης στο Centre Pompidou, ο Jake την οδήγησε στην ταράτσα του μουσείου, με τη γαλλική πρωτεύουσα να απλώνεται μπροστά τους. Εκεί γονάτισε και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του. «Ήμουν σε απόλυτο σοκ», λέει.

Η πιο συγκινητική στιγμή, όμως, ήρθε λίγο αργότερα. Το επαγγελματικό ταξίδι στην Ισπανία, όπως έμαθε τότε, δεν είχε υπάρξει ποτέ. Ο Jake είχε ταξιδέψει κρυφά στην Αθήνα για να ζητήσει την ευχή των γονιών της πριν της κάνει πρόταση γάμου. «Η οικογένειά μου σημαίνει τα πάντα για μένα. Όταν κατάλαβα ότι ταξίδεψε μέχρι την Ελλάδα μόνο και μόνο για να μιλήσει στους γονείς μου, τα δάκρυα χαράς έγιναν λυγμοί συγκίνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Instagram @amalia

Δεν είναι τυχαίο που το ζευγάρι επέλεξε την Ελλάδα για να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του. Με φόντο το ιστορικό Καστρο της Πύλου και το απέραντο γαλάζιο του Ιονίου, αντάλλαξαν όρκους αγάπης σε ένα σκηνικό που, όπως περιγράφει η ίδια, έμοιαζε περισσότερο με πίνακα ζωγραφικής παρά με πραγματικότητα.

Το κομψό νυφικό της Αμαλίας και το κατά παραγγελία κοστούμι του Jake

Για την πιο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε ένα στράπλες νυφικό του οίκου Elie Saab, διακοσμημένο με τούλι και κεντημένα λουλούδια από παγιέτες. «Ήθελα να δείχνω κλασική και ρομαντική, αλλά όχι υπερβολικά αυστηρή. Ήθελα να νιώθω ελεύθερη, σαν να μπορούσα να βγάλω τα παπούτσια μου και να τρέξω ξυπόλυτη σε ένα λιβάδι», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως το συγκεκριμένο φόρεμα ήταν το πρώτο που δοκίμασε. «Για μένα ήταν η τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη διαχρονική κομψότητα και το ελεύθερο πνεύμα. Παρά τη μεγαλοπρέπειά του, ένιωθα ότι είχε ζωή και αυθορμητισμό, στοιχεία που με εκφράζουν απόλυτα».

Instagram @amalia

Στο πλευρό της, ο Jake Medwell επέλεξε ένα κατά παραγγελία σμόκιν του οίκου Anderson & Sheppard, το οποίο σχεδιάστηκε έπειτα από δύο ταξίδια στο Λονδίνο, όπου επέλεξε προσωπικά τα υφάσματα και κάθε λεπτομέρεια της δημιουργίας του.

Instagram @amalia

Instagram @amalia

Κι αν υπάρχει ένα συναίσθημα που συνοψίζει εκείνο το τριήμερο, αυτό είναι η ευγνωμοσύνη. «Όλοι ήρθαν με ανοιχτή καρδιά για να γιορτάσουν μαζί μας. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που μας έκανε να θέλουμε να αγαπάμε ακόμη πιο βαθιά και να είμαστε περισσότερο δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε», είναι τα λόγια με τα οποία κλείνει η Αμαλία Κωστοπούλου αυτή την τόσο προσωπική αφήγηση.

