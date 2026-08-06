Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ “λιώνει” για τη Νίκολα Πελτζ: “Σε αγαπώ περισσότερο από τη ζωή μου”

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ στην πιο τρυφερή δημόσια ερωτική εξομολόγηση στο κορίτσι του, τη σύζυγό του, Νίκολα Πέλτζ. “Πλημμύρισε” έρωτα το IG.

Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ γιόρτασαν έναν χρόνο από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων τους, όπως επικοινώνησαν στους διαδικτυακούς φίλους τους μέσα από αναρτήσεις στο IG. Αυτός ο χρόνος αποτέλεσε την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου στην προσωπική διαδρομή τους, μακριά από ανθρώπους που τους γέμισαν αρνητισμό και τοξικότητα, όπως οι ίδιοι έχουν αναφέρει σε αναρτήσεις τους. Η απόφαση να κόψουν κάθε δίοδο επικοινωνίας με την οικογένεια Μπέκαμ μάλλον έχει εξελίξει ουσιαστική τη σχέση τους.

Πέρυσι τέτοια εποχή, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η Νίκολα Πελτζ αποφάσισαν να ανανεώσουν τους όρκους του γάμου τους και στην τελετή μάντεψε ποιοι δεν έλαβαν πρόσκληση: σωστά, οι Μπέκαμ. Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας μοιάζει να έχει διαγράψει τη σχέση με τους γονείς και τα αδέρφια του, επιλέγοντας να φροντίσει και να υπερασπιστεί τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ. Τους τελευταίους μήνες, η κόντρα των δύο πλευρών ξεπέρασε τα όρια της ιδιωτικής σφαίρας και απασχόλησε έντονα τη δημοσιότητα, με τους Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ να δηλώνουν κατηγορηματικά πως δεν θέλουν καμία ανάμειξη ξανά με τους Μπέκαμ.

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δεν κρύβει τον έρωτά του για τη Νίκολα Πελτζ

Με αφορμή, λοιπόν, αυτή την ξεχωριστή ημέρα για τη σχέση τους - την ανανέωση των όρκων - ο Μπρούκλιν Μπέκαμ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο IG δύο φωτογραφίες με την αγάπη του και έγραψε ένα τρυφερό και συγκινητικό κείμενο με παραλήπτρια φυσικά τη Νίκολα Πελτζ.

«Χαρούμενη επέτειο Νίκολα. Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο πολύ σε αγαπώ. Είσαι η καλύτερή μου φίλη και σε αγαπώ περισσότερο από την ίδια μου τη ζωή. Είμαι τόσο τυχερός που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου. Είσαι η απόλυτη πριγκίπισσά μου και σου υπόσχομαι ότι θα σε προστατεύω πάντα».

Και η Νίκολα Πελτζ, βέβαια, προέβη σε σχετική ανάρτηση, σημειώνοντας για τον άνθρωπό της: «Χαρούμενη επέτειο αγάπη μου. Κάνεις τη ζωή τόσο όμορφη. Σε ευχαριστώ που είσαι ο πιο υπέροχος σύζυγος που θα μπορούσα ποτέ να ονειρευτώ».

Τον περασμένο Ιανουάριο, ο Μπρούκλιν Μπέκαμ είχε κάνει αποκαλύψεις σχετικά με τους λόγους που προκάλεσαν τη ρήξη με την οικογένειά του. Μεταξύ άλλων, ο ίδιος είχε αναφέρει: «Μπροστά στους 500 καλεσμένους μας, ο Μαρ Άντονι με κάλεσε στη σκηνή, όπου σύμφωνα με το πρόγραμμα θα χόρευα έναν ρομαντικό χορό με τη σύζυγό μου, αλλά αντί γι’ αυτό με περίμενε η μητέρα μου για να χορέψει μαζί μου. Ένιωσα πιο άβολα από ποτέ στη ζωή μου. Θέλαμε να ανανεώσουμε τους όρκους μας ώστε να δημιουργήσουμε νέες αναμνήσεις από την ημέρα του γάμου μας που να μας φέρνουν χαρά και ευτυχία, όχι άγχος και αμηχανία».