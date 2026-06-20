Μπρούκλιν Μπέκαμ: Το διαφημιστικό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων που άναψε ξανά φωτιές στην οικογένεια Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ φέρεται να εισέπραξε πάνω από 1 εκατ. δολάρια για διαφήμιση που σατιρίζει τη ρήξη με την οικογένειά του, προκαλώντας νέες αντιδράσεις.

Η πολύκροτη διαμάχη ανάμεσα στον Μπρούκλιν Μπέκαμ και την οικογένειά του φαίνεται πως αποκτά πλέον και εμπορική διάσταση, μετά τη συμμετοχή του σε διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας DoorDash, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στο διαδίκτυο όσο και στο στενό οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο πρωτότοκος γιος του πρώην ποδοσφαιρικού αστέρα Ντέιβιντ Μπέκαμ και της σχεδιάστριας μόδας και πρώην τραγουδίστριας Βικτόρια Μπέκαμ, φέρεται να αμείφθηκε με ποσό που ξεπερνά το ένα εκατομμύριο δολάρια για τη συμμετοχή του στη συγκεκριμένη καμπάνια.

Το επίμαχο διαφημιστικό συνδέεται με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026 και παρουσιάζει τον Μπρούκλιν να παρακολουθεί τους αγώνες από το σπίτι του, παρά το γεγονός ότι διαθέτει εισιτήρια για τη διοργάνωση. Στο σποτ αφήνει να εννοηθεί ότι υπάρχει ένας «μεγάλος λόγος» για τον οποίο αποφεύγει να βρεθεί στο γήπεδο, παραπέμποντας εμμέσως στις γνωστές οικογενειακές εντάσεις που έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Η επιλογή αυτή προκάλεσε κύμα σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να θεωρούν ότι ο νεαρός επιχειρηματίας και influencer αξιοποιεί εμπορικά μια ιδιαίτερα ευαίσθητη οικογενειακή κατάσταση. Αρκετοί σχολιαστές έκαναν λόγο για έλλειψη διακριτικότητας, υποστηρίζοντας ότι η δημόσια αναφορά στη ρήξη με τους γονείς και τα αδέλφια του δεν συνάδει με τις προηγούμενες δηλώσεις του περί ιδιωτικότητας και προσωπικής ηρεμίας.

Η δημοσιοποίηση του διαφημιστικού ήρθε λίγες ημέρες μετά από πληροφορίες ότι η μικρότερη αδελφή του, η 14χρονη Χάρπερ Μπέκαμ, προσπαθούσε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την υπόλοιπη οικογένεια κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Λος Άντζελες.

Πηγές που επικαλούνται αμερικανικά μέσα αναφέρουν ότι μέλη της οικογένειας αισθάνθηκαν ιδιαίτερα πληγωμένα από την επιλογή του να συμμετάσχει σε μια καμπάνια που φαίνεται να μετατρέπει μια προσωπική διαμάχη σε στοιχείο ψυχαγωγίας και εμπορικής προβολής.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι αρκετοί συγγενείς θεωρούν αντιφατική τη στάση του, καθώς στο παρελθόν είχε εκφράσει δημόσια την επιθυμία να προστατεύσει την προσωπική του ζωή και να απομακρυνθεί από τη δημοσιότητα που περιβάλλει το όνομα Μπέκαμ.

«Δηλώνει ότι θέλει ιδιωτικότητα και ηρεμία, αλλά στη συνέχεια αξιοποιεί την οικογενειακή διαμάχη σε μια διαφημιστική καμπάνια», ανέφερε χαρακτηριστικά πρόσωπο που φέρεται να γνωρίζει τις εξελίξεις.

Από την άλλη πλευρά, άνθρωποι που γνωρίζουν τον Μπρούκλιν Μπέκαμ υποστηρίζουν ότι η συνεργασία αποτελεί μια σημαντική επαγγελματική επιτυχία. Εκτιμάται ότι η αμοιβή του ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι εξακολουθεί να αποτελεί εμπορικά ελκυστικό πρόσωπο για μεγάλες εταιρείες.

Η συμφωνία πραγματοποιήθηκε μέσω της εταιρείας εκπροσώπησης Range Media Partners, με την οποία συνεργάζεται από το 2021. Η στρατηγική ανάπτυξης του προσωπικού του brand περιλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, συνεργασίες με μεγάλες φίρμες και ενίσχυση της παρουσίας του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ειδικοί στο branding εκτιμούν ότι η DoorDash πέτυχε τον στόχο της, καθώς η καμπάνια κατάφερε να συγκεντρώσει τεράστια δημοσιότητα. Όπως επισημαίνουν, η σύνδεση του ονόματος Μπέκαμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο και η ύπαρξη μιας ήδη γνωστής οικογενειακής ιστορίας δημιούργησαν τις ιδανικές συνθήκες για να συζητηθεί ευρέως το διαφημιστικό.