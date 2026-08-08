Μισέλ Φάιφερ: «Δεν θέλω να πρωταγωνιστήσω ξανά σε ταινία» - Ο λόγος που αλλάζει πορεία

Η 68χρονη Μισέλ Φάιφερ αποκαλύπτει ότι δεν θέλει πλέον πρωταγωνιστικούς ρόλους στο σινεμά και εξηγεί γιατί προτιμά τις ensemble παραγωγές και την τηλεόραση.

Μια διαφορετική κατεύθυνση στην καριέρα της φαίνεται πως επιλέγει η Μισέλ Φάιφερ, η οποία δηλώνει έτοιμη να απομακρυνθεί από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στον κινηματογράφο. Η βραβευμένη ηθοποιός, που έχει διαγράψει μια πολυετή πορεία στο Χόλιγουντ, αποκάλυψε πως πλέον προτιμά τις παραγωγές με πολλούς κεντρικούς χαρακτήρες, καθώς βρίσκει τη συνεργασία ενός μεγαλύτερου καστ πολύ πιο απολαυστική.

«Δεν θέλω ποτέ ξανά να πρωταγωνιστήσω σε ταινία, ορκίζομαι στον Θεό», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μισέλ Φάιφερ σε εκδήλωση του The Hollywood Reporter και της Apple TV, στις 2 Αυγούστου. Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την υποκριτική. Αντίθετα, αυτό που θέλει είναι να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχει στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

«Θέλω μόνο ensemble έργα. Είναι πολύ πιο διασκεδαστικό, το αγαπώ τόσο πολύ», ανέφερε, εξηγώντας πως έχει εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τις γυναικείες ερμηνείες που παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια στην τηλεόραση.

Η δήλωσή της έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Φάιφερ έχει επιστρέψει δυναμικά στη μικρή οθόνη, συμμετέχοντας σε δύο διαφορετικές τηλεοπτικές παραγωγές μέσα στην ίδια χρονιά. Πρόκειται για τις σειρές «Margo's Got Money Troubles» της Apple TV+ και «The Madison» της Paramount+.

Η στροφή της Μισέλ Φάιφερ προς την τηλεόραση δεν είναι τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, οι τηλεοπτικές σειρές έχουν εξελιχθεί σημαντικά, προσφέροντας σε έμπειρους ηθοποιούς μεγαλύτερους και πιο σύνθετους ρόλους, αλλά και ιστορίες που μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερα επεισόδια.

Στη σειρά «Margo's Got Money Troubles», η Φάιφερ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ιστορίας που συνδυάζει το οικογενειακό δράμα με το χιούμορ. Η σειρά αποτελείται από 8 επεισόδια και βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Ρούφι Θορπ.

Η ιστορία ακολουθεί τη Μάργκο, μια νεαρή γυναίκα που εγκαταλείπει το κολέγιο και προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη ζωή έχοντας πλέον και ένα μωρό. Δημιουργός της σειράς είναι ο πολυβραβευμένος με Emmy Ντέιβιντ Ε. Κέλι, ενώ στο καστ βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η Μισέλ Φάιφερ, η Ελ Φάνινγκ, η Νικόλ Κίντμαν και ο Νικ Όφερμαν.

Η παραγωγή της σειράς έχει αναλάβει η A24 και παρουσιάζεται ως μια οικογενειακή δραμεντί που εξερευνά τις σχέσεις, τις δυσκολίες της ενηλικίωσης και τους απρόβλεπτους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι προσπαθούν να δημιουργήσουν τη ζωή που επιθυμούν.

«The Madison» με Νικόλ Κίντμαν και Μισέλ Φάιφερ

Παράλληλα, η ηθοποιός συμμετέχει και στο «The Madison», τη δραματική σειρά του Τέιλορ Σέρινταν για την Paramount+. Η σειρά επικεντρώνεται στην οικογένεια Κλάιμπερν, με επικεφαλής τη Στέισι, η οποία μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη στην κοιλάδα του ποταμού Μάντισον, στη Μοντάνα, μετά τον θάνατο του συζύγου της, Πρέστον, σε ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα.

Η αφήγηση κινείται ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους: το φυσικό τοπίο της Μοντάνα και τη ζωντανή, αστική πραγματικότητα του Μανχάταν. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι οικογενειακοί δεσμοί, η απώλεια, η ανθεκτικότητα και η προσπάθεια των ανθρώπων να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μετά από μια καταστροφή.

Η συμμετοχή της Φάιφερ σε μια σειρά με τόσο ισχυρό γυναικείο καστ φαίνεται πως ενισχύει ακόμη περισσότερο την άποψή της για τη νέα εποχή της τηλεόρασης.

Η οικογένεια μακριά από τα φώτα

Εκτός επαγγελματικής ζωής, η Μισέλ Φάιφερ έχει δημιουργήσει μια οικογένεια που κρατά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφο και παραγωγό Ντέιβιντ Ε. Κέλι από τον Νοέμβριο του 1993. Το ζευγάρι απέκτησε τον γιο του, Τζον Χένρι Κέλι, το 1994, ενώ η Φάιφερ είχε υιοθετήσει την κόρη της, Κλόντια Ρόουζ Φάιφερ, όταν η σχέση της με τον Κέλι βρισκόταν ακόμη στην αρχή της. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα.

Η ηθοποιός έχει χαρακτηρίσει την οικογένειά της σημαντικό κομμάτι της ζωής της, ενώ το ζευγάρι έχει επιλέξει να προστατεύει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική του ζωή.

Από το Χόλιγουντ στην επιχειρηματικότητα

Η Φάιφερ έχει δραστηριοποιηθεί και εκτός υποκριτικής. Το 2019 ίδρυσε τη δική της εταιρεία αρωμάτων, Henry Rose, η οποία επικεντρώνεται σε προϊόντα με συστατικά που η εταιρεία χαρακτηρίζει «καθαρά». Η σειρά έχει επεκταθεί πέρα από τα αρώματα, περιλαμβάνοντας κρέμες σώματος, κεριά και αρωματικά χώρου. Το όνομα Henry Rose αποτελεί, μάλιστα, έναν προσωπικό φόρο τιμής στα παιδιά της, καθώς συνδυάζει τα μεσαία ονόματα του γιου και της κόρης της.