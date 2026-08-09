Ζεντάγια: Η χρονιά της μόλις έγινε ακόμα καλύτερη - Οι δύο ταινίες που την έφεραν στην κορυφή του box office

Η Ζεντάγια ζει την πιο επιτυχημένη κινηματογραφική χρονιά της καριέρας της, με δύο blockbuster να ξεπερνούν το 1 δισ. δολάρια παγκοσμίως, την ίδια στιγμή που το “Dune: Part Three” δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα στις αίθουσες.

Αν υπάρχει μία celebrity του Χόλιγουντ που μπορεί δικαίως να πει, ότι το 2026 είναι η χρονιά της, αυτή είναι η Ζεντάγια. Η ηθοποιός συμμετέχει σε δύο από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της χρονιάς, οι οποίες έχουν πλέον περάσει το εντυπωσιακό όριο του 1 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office. Και το καλύτερο; Η κινηματογραφική πορεία της για φέτος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Η Ζεντάγια συμμετέχει τόσο στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν όσο και στο «Spider-Man: Brand New Day», δύο ταινίες που έχουν εξελιχθεί σε τεράστιες εμπορικές επιτυχίες. Μάλιστα, η δεύτερη έχει ήδη κατακτήσει την κορυφή του παγκόσμιου box office για το 2026, ξεπερνώντας το 1,18 δισ. δολάρια μέσα σε μόλις λίγες ημέρες από την κυκλοφορία του.

Η Ζεντάγια στην κορυφή του box office

Η κινηματογραφική χρονιά της Zendaya είχε ξεκινήσει πολύ διαφορετικά. Τον Απρίλιο κυκλοφόρησε το «The Drama», η σκοτεινή ρομαντική ταινία του Κρίστοφερ Μπόργκλι, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Η ταινία απέφερε περίπου 132 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Box Office Mojo.

Ακολούθησε το «The Odyssey», η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, με τη Ζεντάγια να υποδύεται την Αθηνά. Παρότι ο ρόλος της είναι σαφώς μικρότερος σε διάρκεια από εκείνον των συμπρωταγωνιστών της, η παρουσία της προστέθηκε σε ένα καστ που περιλαμβάνει τεράστια ονόματα του χώρου. Όσον αφορά την ταινία «Spider-Man: Brand New Day», η ηθοποιός επέστρεψε στον ρόλο της MJ, συνεχίζοντας μία από τις πιο δημοφιλείς ιστορίες της Μάρβελ.

Το αποτέλεσμα; Η Ζεντάγια έχει πλέον δύο ταινίες μέσα στο 2026 που έχουν ξεπεράσει το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, γεγονός που την τοποθετεί ανάμεσα στις πιο εμπορικές κινηματογραφικές ηθοποιούς της χρονιάς. Και το 2026 δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τον Δεκέμβριο επιστρέφει το «Dune: Part Three», με τον Τιμοτέ Σαλαμέ να βρίσκεται ξανά στο πλευρό της. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026 και όπως καταλαβαίνεις, ο τραπεζικός λογαριασμός της Ζεντάγια θα αυξηθεί κι άλλο.