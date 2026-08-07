Μπορεί ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια να έχουν παντρευτεί εδώ και καιρό, όμως ο ηθοποιός έκανε για πρώτη φορά εμφάνιση φορώντας τη βέρα του.

Ο Τομ Χόλαντ και η Ζεντάγια έκαναν την έκπληξη και παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Όμως οι ίδιοι αποφάσισαν να κάνουν μια ιδιωτική γιορτή για να γιορτάσουν την ένωση τους στις αρχές Αυγούστου.

Λίγες ημέρες μετά, το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε βόλτα στο Λονδίνο μαζί με τα δύο σκυλιά του, τον Phil και τη Noon. Εκεί για πρώτη φορά, ο 30χρονος ηθοποιός φορούσε μια χρυσή βέρα στο αριστερό του χέρι. Αν και η Ζεντάγια είχε ήδη αρχίσει να φορά τη βέρα της μαζί με το μονόπετρο από τον περασμένο Μάρτιο, ο ηθοποιός δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα με βέρα.

Στις νέες φωτογραφίες, η Ζεντάγια εμφανίστηκε με ένα νέο, πιο κοντό κούρεμα, ενώ επέλεξε να φορέσει ένα casual σύνολο με oversized T-shirt και μπλε τζιν. Ο Τομ Χόλαντ φόρεσε ένα μπλε T-shirt, σκούρο παντελόνι και ένα κόκκινο καπέλο με το λογότυπο της Bero, της δικής του μάρκας μπύρας χωρίς αλκοόλ.

Σύμφωνα με το People, στις αρχές Αυγούστου οι δύο ηθοποιοί είχαν υποδεχθεί συγγενείς και στενούς φίλους στο πολυτελές Beaverbrook Hotel, στην κομητεία του Σάρεϊ, για μια ιδιωτική δεξίωση αφιερωμένη στον γάμο τους. Το ιστορικό ξενοδοχείο, που διαθέτει 56 δωμάτια και σουίτες μέσα σε μια έκταση περίπου 370 στρεμμάτων, βρίσκεται κοντά στην ιδιαίτερη πατρίδα του Χόλαντ, το Kingston upon Thames, στα νοτιοδυτικά του Λονδίνου. Πηγή που βρέθηκε στη γιορτή αποκάλυψε ότι ο γάμος είχε έντονη φυσική αισθητική, με διακριτικές διακοσμητικές λεπτομέρειες εμπνευσμένες από την εξοχή.

Ο γάμος του Τομ Χόλαντ με τη Ζεντάγια που ανακαλύφθηκε τυχαία

Οι φήμες ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε είχαν ξεκινήσει από τις αρχές της χρονιάς, όταν ο διάσημος στιλίστας της Ζεντάγια, Λο Ρόουτς, άφησε να εννοηθεί πως ο γάμος είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Μιλώντας στο Access Hollywood κατά τη διάρκεια των Actor Awards 2026, είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ο γάμος έχει ήδη γίνει. Απλώς δεν ήσασταν εκεί».

Οι φήμες για τον γάμο του ζευγαριού επιβεβαιώθηκαν ουσιαστικά τον Ιούνιο, όταν ο Τομ Χόλαντ μίλησε ανοιχτά για τον γάμο τους σε συνέντευξή του στο Esquire. Διαψεύδοντας φωτογραφίες γάμου που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, σχολίασε χαρακτηριστικά πως οι συγγενείς του δεν ξεγελάστηκαν, αφού «ήταν όλοι εκεί» στον πραγματικό γάμο.

Έκτοτε, ο ηθοποιός αναφέρεται δημόσια στη Ζεντάγια ως «σύζυγό» του. Το έκανε τόσο σε επεισόδιο του podcast Dish στις 21 Ιουλίου όσο και κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή Late Night with Seth Meyers στις 28 Ιουλίου.

Το love story τους

Η σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησε στα γυρίσματα της ταινίας Spider-Man: Homecoming, όπου υποδύθηκαν την MJ και τον Πίτερ Πάρκερ. Αν και για χρόνια διατηρούσαν χαμηλό προφίλ, η σχέση τους επιβεβαιώθηκε το καλοκαίρι του 2021, όταν φωτογραφήθηκαν να φιλιούνται μέσα σε αυτοκίνητο.

Οι φήμες περί αρραβώνα είχαν ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2025, όταν η Ζεντάγια εμφανίστηκε στις Χρυσές Σφαίρες φορώντας ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι. Λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε ότι ο Τομ Χόλαντ της είχε κάνει πρόταση γάμου κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Ο ίδιος αποκάλυψε δημόσια τον αρραβώνα τους μερικούς μήνες αργότερα, όταν διόρθωσε ευγενικά δημοσιογράφο που αποκάλεσε τη Ζεντάγια «κοπέλα» του, απαντώντας χαμογελώντας: «Αρραβωνιαστικιά».