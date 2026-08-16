Η Μαντόνα στα Μετέωρα - Η μυστική επίσκεψη στη Μονή Βαρλαάμ

Λίγο πριν τα 68α γενέθλιά της, η «βασίλισσα της ποπ» έκανε μια απόδραση από το Ιόνιο στους ιερούς βράχους, συζητώντας για την πνευματικότητα με τον ηγούμενο της μονής.

Όσοι παρακολουθούν την πορεία της Μαντόνα γνωρίζουν ότι πίσω από την προκλητική ποπ περσόνα και τα φώτα της δημοσιότητας, κρύβεται μια γυναίκα που δεν σταμάτησε ποτέ να ψάχνει απαντήσεις στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα. Αυτή τη φορά, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών της διακοπών στην Ελλάδα και λίγο πριν σβήσει τα 68 κεράκια της τούρτας της, η σταρ επέλεξε να ζήσει μια τελείως διαφορετική εμπειρία.

Εγκαταλείποντας για λίγες ώρες την πολυτελή βίλα όπου διέμενε στην Κέρκυρα μαζί με τον γιο της και στενούς της φίλους, ναύλωσε δύο ιδιωτικά ελικόπτερα με προορισμό έναν από τους πιο ενεργειακούς και επιβλητικούς τόπους του πλανήτη: τα Μετέωρα.

Η άφιξή της στους ιερούς βράχους οργανώθηκε υπό άκρα μυστικότητα. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το "Πρώτο Θέμα", η τραγουδίστρια επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Καθώς η μονή είχε μόλις κλείσει τις πύλες της για το ευρύ κοινό, έγινε μια εξαίρεση ώστε η Μαντόνα και η 12μελής συνοδεία της να μπορέσουν να περιηγηθούν με ησυχία και ιδιωτικότητα.

Η συνάντηση με τον Ηγούμενο και το ενδιαφέρον για την Ορθοδοξία

Το πιο ουσιαστικό στιγμιότυπο της επίσκεψης ήταν η συνάντηση της τραγουδίστριας με τον Καθηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Βενέδικτο.

Η συζήτησή τους δεν περιορίστηκε στα τυπικά της ξενάγησης. Η Μαντόνα ζήτησε πνευματικές συμβουλές, ενώ εστίασε το ενδιαφέρον της στα σύμβολα της ορθόδοξης παράδοσης, ρωτώντας τον μοναχό για τη σημασία και τη χρήση του κομποσκοινιού στην καθημερινή προσευχή.

Η διαχρονική στροφή της προς την πνευματικότητα

Για τη «Material Girl», η αναζήτηση του θείου δεν είναι κάτι καινούργιο. Από την ενασχόλησή της με την Καμπάλα στα τέλη των 90s μέχρι τα ταξίδια της σε θρησκευτικά μνημεία ανά τον κόσμο, η Μαντόνα έχει δείξει ότι αναζητά διαρκώς την εσωτερική ισορροπία.

Η σύντομη αυτή στάση στα Μετέωρα αποδεικνύει ότι, ακόμα και στο απόγειο της δόξας και της αφθονίας, η ανάγκη για πνευματική επανασύνδεση παραμένει η πιο αυθεντική επιθυμία της. Λίγο μετά τις 7.00 το απόγευμα, η σταρ επιβιβάστηκε ξανά στο ελικόπτερο για την Κέρκυρα, παίρνοντας μαζί της την ενέργεια ενός από τα πιο σπουδαία μνημεία του κόσμου.