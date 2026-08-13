Η Νικόλ Κίντμαν στη Σαντορίνη: Η βόλτα στα σοκάκια & το ιδιαίτερο μήνυμα που έστειλε

Η Νικόλ Κίντμαν έστειλε από τη Σαντορίνη ένα συγκινητικό μήνυμα στο σχολείο των παιδικών της χρόνων, με αφορμή τα 150 χρόνια λειτουργίας του.

Η Νικόλ Κίντμαν μπορεί να βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη, όμως δεν ξέχασε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το σχολείο όπου πέρασε ένα μέρος των παιδικών της χρόνων στην Αυστραλία.

Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός, παρότι δεν κατάφερε να ταξιδέψει μέχρι το Σίδνεϊ για την εκδήλωση, φρόντισε να είναι κατά κάποιον τρόπο παρούσα, στέλνοντας ένα προσωπικό βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Το Lane Cove Public School, στο Lower North Shore του Σίδνεϊ, γιόρτασε φέτος τα 150 χρόνια από την ίδρυσή του, με μια μεγάλη επετειακή εκδήλωση. Στην ιδιαίτερη αυτή ημέρα έδωσαν το «παρών» εκπαιδευτικοί, πρώην μαθητές και άνθρωποι που συνδέθηκαν με το σχολείο όλα αυτά τα χρόνια. Ανάμεσα στους αποφοίτους του βρίσκεται και η Νικόλ Κίντμαν, η οποία, παρά την απόσταση, θέλησε να συμμετάσχει στη γιορτή.

Η ηθοποιός βρισκόταν στην Ελλάδα την ημέρα της εκδήλωσης και έτσι δεν μπορούσε να παραστεί αυτοπροσώπως. Αντί όμως να αφήσει την επέτειο να περάσει χωρίς να στείλει τις ευχές της, κατέγραψε ένα μήνυμα από τη Σαντορίνη, το οποίο προβλήθηκε στην αίθουσα του σχολείου.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα socia media,, η Νικόλ Κίντμαν εξήγησε πως θα ήθελε πολύ να βρίσκεται εκεί και συνεχάρη το σχολείο για τα 150 χρόνια λειτουργίας του. «Είμαι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα πολύ να μπορούσα να είμαι μαζί σας», ανέφερε, στέλνοντας την αγάπη και τις ευχές της για τη σημαντική επέτειο.

Η ίδια δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στις τυπικές ευχές. Με αφορμή την επέτειο, ταξίδεψε νοερά πίσω στα χρόνια της παιδικής της ηλικίας και θυμήθηκε στιγμές από την καθημερινότητά της στο σχολείο. Μίλησε μάλιστα για την αυλή όπου έπαιζε όταν ήταν παιδί και για τους φίλους που απέκτησε εκεί, με κάποιους από τους οποίους εξακολουθεί να διατηρεί επαφή μέχρι σήμερα.

Η αναφορά αυτή δείχνει πως, παρά το γεγονός ότι η ζωή της άλλαξε εντελώς και την οδήγησε από το Σίδνεϊ στο Χόλιγουντ και σε μια διεθνή καριέρα, η Νικόλ Κίντμαν εξακολουθεί να κρατά ζωντανές τις αναμνήσεις από τα πρώτα της χρόνια.

«Θυμάμαι να τρέχω σε εκείνη την αυλή. Έκανα φίλους με τους οποίους εξακολουθώ να έχω επαφή μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό υπήρξε για εκείνη το σχολείο.

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Νικόλ Κίντμαν εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της που είχε την ευκαιρία να φοιτήσει σε ένα σχολείο που, όπως φαίνεται, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη ζωή της. Και μπορεί αυτή τη φορά να μην κατάφερε να επιστρέψει στο Σίδνεϊ, όμως η παρουσία της μέσα από το βίντεο, με φόντο τη Σαντορίνη, ήταν ένας ξεχωριστός τρόπος να γίνει μέρος της μεγάλης γιορτής.