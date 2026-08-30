Τζίτζι Χαντίντ: Αποκάλυψε το στοιχείο που κάνει ξεχωριστή τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ - Και είναι πολύτιμο

Η Τζίτζι Χαντίντ εξομολογήθηκε, γιατί η σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ δεν μοιάζει με καμία άλλη προηγούμενη. Οι δυο τους είναι ζευγάρι από το 2023.

Η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ και του Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται εδώ και σχεδόν τρία χρόνια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, παρότι οι ίδιοι έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους και να προστατεύουν την προσωπική τους ζωή. Οι δημόσιες εμφανίσεις και οι σπάνιες αναφορές του ενός προς τον άλλον είναι αρκετές για να τροφοδοτούν το ενδιαφέρον, χωρίς όμως να αποκαλύπτουν πολλά για όσα συμβαίνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες.

Αυτή τη φορά, η Τζίτζι Χαντίντ έκανε μια μικρή εξαίρεση. Στη νέα συνέντευξή της στη γαλλική Vogue, μίλησε για τη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ και εξήγησε τι είναι αυτό που την κάνει διαφορετική από τις προηγούμενες εμπειρίες της. Και η απάντησή της δεν είχε να κάνει με τη δημοσιότητα, τη διαφορά ηλικίας ή τη ζωή στο Χόλιγουντ, αλλά με κάτι πολύ πιο προσωπικό: την ειλικρίνεια μεταξύ δύο ανθρώπων.

Getty Images

Η Τζίτζι Χαντίντ σε μια σπάνια αναφορά στη σχέση της με τον Μπράντλεϊ Κούπερ

«Αυτό που είναι όμορφο στην τωρινή μου σχέση και τόσο διαφορετικό από όσα έχω βιώσει στο παρελθόν είναι η δυνατότητα να είμαστε βαθιά ειλικρινείς», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τζίτζι Χαντίντ σχετικά με τη σχέση της με τον 51χρονο ηθοποιό.

Για το διάσημο μοντέλο, το να μπορεί ένα ζευγάρι να μιλά ανοιχτά για όσα σκέφτεται και αισθάνεται δεν είναι απλώς μια ευκολία, αλλά βασικό στοιχείο μιας ουσιαστικής σχέσης. Μάλιστα, περιέγραψε μια σχέση που έχει διάρκεια ως ένα «ταξίδι για δύο», δίνοντας έμφαση στην επικοινωνία και την αμοιβαία κατανόηση.

Πώς ξεκίνησε η σχέση της Τζίτζι Χαντίντ και του Μπράντλεϊ Κούπερ

Οι πρώτες πληροφορίες για το ειδύλλιο της Τζίτζι Χαντίντ και του Μπράντλεϊ Κούπερ ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τον Οκτώβριο του 2023, όταν οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η γνωριμία τους πραγματοποιήθηκε σε ένα παιδικό πάρτι γενεθλίων κοινού φίλου, με τους δυο τους να μην κρύβουν την αμοιβαία συμπάθεια.

Από τότε μέχρι σήμερα, η διαφορά ηλικίας των 20 ετών έχει σχολιαστεί αρκετές φορές, όμως εκείνοι φαίνεται πως έχουν βρει κοινό έδαφος σε αρκετά σημαντικά κομμάτια της ζωής τους. Ένα από αυτά είναι και η γονεϊκότητα. Η Τζίτζι Χαντίντ έχει αποκτήσει την κόρη της, Κάι, με τον πρώην σύντροφό της, Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι πατέρας της Λία, την οποία απέκτησε με την πρώην σύντροφό του, Ιρίνα Σάικ.

Το ζευγάρι φροντίζει συχνά να περνούν χρόνο όλοι μαζί, μοιράζοντας την καθημερινότητά τους εντός και εκτός σπιτιού. Η οικογενειακή ισορροπία αποτελεί προτεραιότητα και για τους δύο και μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια έχουν προσπαθήσει πολύ να την πετύχουν.

Η Τζίτζι Χαντίντ, σε συνέντευξή της στη Vogue το 2025, είχε αναφερθεί ξανά στον σύντροφό της, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την εκτίμησή της για εκείνον. Είχε μιλήσει, μεταξύ άλλων, για την ενθάρρυνση και την υποστήριξη που της προσφέρει, ενώ είχε χαρακτηρίσει σημαντική τη δημιουργική πλευρά του.