Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε γι’ ακόμα μια φορά το ίντερνετ να μιλάει για χάρη της. Η νέα ανάρτηση στο Instagram συγκέντρωσε χιλιάδες like και μας έδειξε πώς είναι η σωστή εργάσιμη Παρασκευή.

Η Τζένιφερ Λόπερ γνωρίζει πώς να τραβάει τα βλέμματα, όταν το επιθυμεί, όπως και να κρύβεται, όταν θέλει να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά, το pop icon θέλησε να κάνει όλο το διαδίκτυο να μιλάει για εκείνη. Δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο IG μια φωτογραφία μέσα από το μπάνιο της, συγκέντρωσε ξανά όλη την προσοχή επάνω της. Όπως σωστά φαντάζεσαι, δεν πρόκειται για ένα τυχαίο «κλικ».

Η τραγουδίστρια πόζαρε γυμνή μέσα στη στρογγυλή και γεμάτη νερό μπανιέρα της, έχοντας μπροστά της το λάπτοπ. Η ίδια βρήκε τον καλύτερο τρόπο να εργαστεί αυτή την Παρασκευή, προετοιμάζοντας τον εαυτό της για το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Χαλαρή μέσα στη μπανιέρα της, με θέα από τα ανοιχτά παράθυρα το απέραντο γαλάζιο του ουρανού και τα δέντρα, μας έδειξε το δικό της τρόπο να εργάζεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει χωρίς ρούχα στην μπανιέρα της

Αν πούμε ότι δεν ζηλέψαμε, θα είναι ψέμα. Λίγο το aesthetic μπάνιο, λίγο η θέα από τα τεράστια παράθυρα, λίγο το χαλαρό mood της Τζένιφερ Λόπεζ μέσα στο νερό, απλώς ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο. Πλήθος followers σχολίασαν, προφανώς, τη δημοσίευσή της, με άλλους να εντυπωσιάζονται από τη νέα εμφάνισή της χωρίς ρούχα και άλλους να παρατηρούν τον άρτια διακοσμημένο χώρο γύρω της.

«Το γραφείο μου σήμερα», σημείωσε η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της και εμείς έχουμε να σχολιάσουμε πως η Τζένιφερ Λόπεζ έχει πιάσει ακριβώς το νόημα της ζωής. Τόσο απλά. Καλή Παρασκευή και σε εσένα!

