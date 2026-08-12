Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει με λευκά σατέν εσώρουχα, πουά γόβες και μπαντάνα σαν να βγήκε από ταινία εποχής

Η Τζένιφερ Λόπεζ το έκανε ξανά…

Η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε γι’ ακόμα μια φορά όλο το διαδίκτυο να συζητάει για εκείνη - όχι, δηλαδή ότι της είναι και δύσκολο. Η pop star δημοσίευσε στο προφίλ της στο IG πέντε φωτογραφίες σε ρετρό στιλ, σαν να βγήκε από παλιά ταινία εποχής, εντυπωσιάζοντας γι’ ακόμα μια φορά με το look της.

Φορώντας ένα ζευγάρι λευκά σατέν εσώρουχα, η JLo πόζαρε στον φακό, κερδίζοντας την προσοχή με το καλλίγραμμο κορμί της. Αδιαμφισβήτητα, στα 57 της, διαθέτει μια αξιοθαύμαστη σιλουέτα. Το look ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι πουά μυτερές γόβες, μια μπαντάνα στα μαλλιά - που είναι και τάση - γυαλιά ηλίου και μια μικρή άσπρη τσάντα.

Η Τζένιφερ Λόπεζ ποζάρει με vintage look

Η ανάρτησή της συγκέντρωσε πάνω από μισό εκατομμύριο likes, με τους followers της να σχολιάζουν φυσικά την άκρως εντυπωσιακή εμφάνισή της. Δεν είναι τυχαίο που, μετά από τόσα χρόνια καριέρας, παραμένει το απόλυτο είδωλο. «Η σεζόν του Λέοντος συνεχίζεται», έγραψε στην ανάρτησή της.

Να θυμίσουμε, πως στις 24 Ιουλίου η Τζένιφερ Λόπεζ γιόρτασε τα γενέθλιά της, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο στη ζωή της. Η τραγουδίστρια, μετά τον χωρισμό της από τον Μπεν Άφλεκ έχει εστιάσει στην προσωπική ηρεμία και την αυτοφροντίδα. Η ίδια έχει διαφυλάξει την ιδιωτική ζωή της από τη δημοσιότητα, θέλοντας να προστατέψει πρώτα από όλα τον εαυτό της.

Το μόνο σίγουρο είναι πάντως πως βρίσκεται στα καλύτερά της!

