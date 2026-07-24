Η Τζένιφερ Λόπεζ θεωρεί σέξι τον άνδρα που πλένει πιάτα. Για εμάς είναι απλώς αυτονόητο

Το είπε όντως.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι να θαυμάσει κανείς τη Τζένιφερ Λόπεζ. Η μουσική της, η καλλιτεχνική πορεία της και η εμφάνισή της είναι σίγουρα κάποιοι από αυτούς. Η τραγουδίστρια έχει διαγράψει αδιαμφισβήτητα μια σπουδαία πορεία στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας, κερδίζοντας δεκάδες βραβεία (Icon, Teen Choices, VMA, AMA, MTV) για τη δουλειά της. Στον αντίποδα, οι δημόσιες τοποθετήσεις της δεν ανήκουν ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία.

Η τραγουδίστρια βρέθηκε πρόσφατα στο fashion show του οίκου Dolce & Gabbana και κατά τη διάρκεια του act της θέλησε να εκφράσει την άποψή της για το τι θεωρεί σέξι σε έναν άνδρα. Ή μάλλον να κάνει κάποιου είδους «διάλεξη», την οποία δεν θα μπορούσαμε να προσπεράσουμε. Είσαι έτοιμος για τόσο βάθος; Ξεκινάω.

Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε πως θεωρεί σέξι τους άνδρες που πλένουν πιάτα

Η Τζένιφερ Λόπεζ υποστήριξε, πως το χαρακτηριστικό που κάνει έναν άνδρα πραγματικά σέξι, δεν είναι το να οδηγεί ακριβό αυτοκίνητο ή να έχει δικό του τζετ. Σε περίπτωση, δηλαδή, που είχες κάποια τέτοια πεποίθηση. Όπως είπε, για εκείνη σέξι είναι ο άνδρας που πλένει τα πιάτα, όταν η ίδια είναι κουρασμένη, ή στρώνει το κρεβάτι μόλις ξυπνήσει το πρωί. Κατάλαβες τώρα;

Για την ακρίβεια, δήλωσε: «Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν. Μερικές φορές αυτό είναι ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό; Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ. Πραγματικά, δεν είναι. Παρόλο που αυτά είναι ωραία. Είναι το να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή το να πλένουν τα πιάτα για εσένα, όταν είσαι κουρασμένη το βράδυ. Αυτό είναι σέξι. Αυτό είναι που αποκαλώ σέξι».

Jennifer Lopez revealed what she thinks actually makes men sexy during her Dolce & Gabbana Alta Moda performance in Taormina, Italy. pic.twitter.com/YVdR3zKGcA — Page Six (@PageSix) July 23, 2026

Γιατί το 2026 πρέπει να γίνονται ακόμα τέτοιες δηλώσεις;

Και εδώ κάπου αρχίζει το πραγματικό ζήτημα. Όχι, δεν είναι ότι ένας άνθρωπος που θα πλύνει τα πιάτα ή θα στρώσει το κρεβάτι δεν είναι ελκυστικός. Είναι. Όπως είναι ελκυστικός και ένας άνθρωπος που δείχνει σεβασμό, νοιάζεται για τον σύντροφό του και συμμετέχει στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας χωρίς να περιμένει μετάλλιο.

Το πρόβλημα ξεκινά, όταν παρουσιάζουμε το αυτονόητο ως κάτι εξαιρετικό και σπάνιο. Όταν το πλύσιμο των πιάτων αντιμετωπίζεται σαν μια ρομαντική ή φροντιστική κίνηση - γιατί στον εγκέφαλο της κοινωνίας είναι δεδομένο ότι αποτελεί δουλειά των γυναικών - και όχι σαν μια υποχρέωση του σπιτιού που αφορά όλους όσοι ζουν μέσα σε αυτό, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά αλήθεια, γιατί πρέπει να γίνονται ακόμα τέτοιες δηλώσεις;

Είναι 2026 και εξακολουθούμε να μιλάμε για τις οικιακές υποχρεώσεις σαν να αποτελούν αποκλειστικά γυναικεία ευθύνη, στην οποία ο άνδρας «βοηθάει». Σε τι ακριβώς βοηθάει; Στο σπίτι που μένει και ο ίδιος; Στα πιάτα που χρησιμοποίησε; Στο στρώσιμο του κρεβατιού που κοιμήθηκε; Η ίδια η λέξη «βοηθάω» είναι, ίσως, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της νοοτροπίας. Υπονοεί ότι ο ένας έχει την ευθύνη και ο άλλος κάνει μια καλή πράξη. Όμως, οι δουλειές του σπιτιού δεν έχουν φύλο. Δεν είναι ούτε γυναικείες ούτε ανδρικές. Είναι δουλειές ενηλίκων και πρέπει να μοιράζονται.

Και όσο συνεχίζουμε να χειροκροτούμε έναν άνδρα επειδή έβαλε ένα πλυντήριο ή έπλυνε δύο πιάτα, τόσο συντηρούμε - έστω και άθελά μας - την ίδια στερεοτυπική αντίληψη που θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Την αντίληψη, ότι η βασική ευθύνη ανήκει στη γυναίκα και ότι ο άνδρας, όταν συμμετέχει, κάνει κάτι αξιοσημείωτο.

Ίσως, αυτό που είναι πραγματικά σέξι, είναι η ισότητα και να μη χρειάζεται καν λόγος να το συζητάμε. Να βλέπεις δύο ανθρώπους που μοιράζονται την καθημερινότητα, τις υποχρεώσεις, την ψυχική επιβάρυνση και τις ευθύνες χωρίς διαπραγμάτευση, χωρίς χειροκρότημα και χωρίς να περιμένει κανείς ανταλλάγματα. Η φροντίδα είναι χαρακτηριστικό ενός ώριμου ανθρώπου.

Αν θέλουμε να μιλήσουμε ευθέως, για το τι κάνει έναν άνθρωπο ελκυστικό, ας αφήσουμε στην άκρη τα πιάτα. Η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η υπευθυνότητα είναι πολύ πιο σέξι από οποιαδήποτε δουλειά του σπιτιού. Και, κυρίως, δεν χρειάζονται επιβράβευση, επειδή είναι απλώς το ελάχιστο.