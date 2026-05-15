Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν εμφανίστηκαν στο κόκκινο χάλι της εκδήλωσης Netflix Upfront και οι δύο τους δεν σταμάτησαν να φλερτάρουν

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν φέρεται να έχουν έρθει πολύ κοντά, μετά τη συνεργασία τους στην καλοκαιρινή ρομαντική ταινία του Netflix, Office Romance, σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail. Οι φήμες ξεκίνησαν μετά το φλερτ των δύο πρωταγωνιστών στο στο κόκκινο χαλί της εκδήλωσης Netflix Upfront, το οποίο ίσως να μην είναι μόνο ένα παιχνίδι στα πλαίσια της προώθησης της ταινίας.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός που χώρισε το 2024 από τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, γνωστός από τον ρόλο του στο Ted Lasso, που θεωρείται ελεύθερος από το 2022, ήρθαν κοντά στα γυρίσματα. Εκτός από την χημεία τους στην οθόνη, φήμες θέλουν να έχουν χημεία και εκτός πλατό.

«Ήταν κοινό μυστικό στα γυρίσματα σχετικά με τον Μπρετ και τη Τζένιφερ Λόπεζ -από την αρχή τα πήγαιναν εξαιρετικά καλά και η χημεία τους ήταν εκρηκτική, κάτι που θα δουν και οι θεατές», δήλωσε πηγή στην εφημερίδα The Sun. «Ήταν πολύ διαχυτικοί, άγγιζαν συνεχώς ο ένας τον άλλον και γελούσαν συνέχεια, με αποτέλεσμα όλοι υποψιάζονταν ότι υπήρχε κάτι μεταξύ τους».

Μια άλλη πηγή ανέφερε πως στο πάρτυ που διοργανώθηκε μετά το τέλος των γυρισμάτων, οι δυο τους ήταν συνέχεια μαζί. «Πέρασαν υπέροχα στα γυρίσματα, ήταν ακριβώς αυτό που χρειαζόταν η Τζένιφερ Λόπεζ μετά τον Μπεν Άφλεκ. Της ξανάφερε το χαμόγελο. Υπήρχαν αρκετά αστεία ότι ο Μπρετ είναι απλώς η βρετανική εκδοχή του Μπεν. Σίγουρα της άρεσε η βρετανική του γοητεία και ένιωθε τη φροντίδα του στα γυρίσματα».

Τον Σεπτέμβριο του 2024, οι δυο τους εθεάθησαν μαζί στο Broadway, στην παράσταση Oh, Mary!, παρακολουθώντας τη συμπρωταγωνίστριά τους Μπέτι Γκίλπιν επί σκηνής.

Στο μεταξύ, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Watch What Happens Live τον Οκτώβριο του 2025, η Τζένιφερ Λόπεζ χαρακτήρισε τον Γκόλντσταϊν ως τον καλύτερο παρτενέρ φιλιού που είχε ποτέ στην οθόνη.

Τι θα δούμε στο Office Romance με τους Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν

Το Office Romance ακολουθεί δύο εργασιομανείς συναδέλφους, τους Τζάκι Κρουζ και Ντάνιελ Μπλαντσφλάουερ (Τζένιφερ Λόπεζ και Μπρετ Γκόλντσταϊν). Εκείνη είναι τελειομανής CEO, μπροστά στην οποία οι υπάλληλοι φοβούνται ακόμα και να αναπνεύσουν, ενώ εκείνος ο νέος και αρκετά φιλόδοξος δικηγόρος της εταιρείας. Οι δυο τους προφανώς ερωτεύονται παράλληλα.

Παρά τη φλογερή τους χημεία, προσπαθούν να κρατήσουν τη σχέση τους όσο το δυνατόν πιο επαγγελματική. Όμως τα γεμάτα πόθο βλέμματα στις αίθουσες συνεδριάσεων σύντομα μετατρέπονται σε τολμηρές αποδράσεις σε νησιά, ενόσω η Τζάκι κινδυνεύει να χάσει την εταιρεία της.

Όπως αναφέρει το Tudum, το βασικό ερώτημα του Office Romance είναι το κατά πόσο αξίζει να ρισκάρεις τα πάντα για έναν παθιασμένο, «ακατάλληλο για τον χώρο εργασίας» έρωτα, θέτοντας σε κίνδυνο όσα έχεις χτίσει.

Στο καστ του Office Romance συμμετέχουν επίσης οι Μπέτι Γκίλπιν, Έιμι Σεντάρις, Τόνι Χέιλ, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ και πολλοί ακόμη. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again), ενώ η ταινία επανενώνει τη Lopez με τον Έντουαρντ Τζέιμς Όλμος, που είχε υποδυθεί τον πατέρα της στην ταινία Selena του 1997 - επιστρέφοντας ξανά στον ίδιο ρόλο.