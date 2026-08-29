Η Κάιλι Τζένερ μιλά ανοιχτά για τη μητρότητα: «Ένιωσα ότι έχασα κάποια από τα νεανικά μου χρόνια»

Η Κάιλι Τζένερ μιλά για τη μητρότητα, την επιλόχεια κατάθλιψη, τη νέα δεκαετία της ζωής της και το ενδεχόμενο να κάνει το βήμα στην υποκριτική.

Η Κάιλι Τζένερ μπορεί να έχει μεγαλώσει μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και να έχει κατακτήσει σε πολύ νεαρή ηλικία μια θέση ανάμεσα στις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του σήμερα, φαίνεται όμως πως βρίσκεται σε μια περίοδο έντονης προσωπικής αναζήτησης. Η σταρ του «The Kardashians» μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά τις εγκυμοσύνες της και την αίσθηση ότι χρειάζεται πλέον να διεκδικήσει χρόνο για τον εαυτό της.

Σε νέα συνέντευξή της στο Who What Wear, η Κάιλι Τζένερ αναφέρθηκε στην εμπειρία του να γίνεται μητέρα σε τόσο νεαρή ηλικία και παραδέχθηκε πως, κοιτάζοντας πίσω, αισθάνεται ότι ένα μέρος των «νεανικών» χρόνων της πέρασε μέσα από εγκυμοσύνες, την ανάρρωση μετά τον τοκετό και τις μεγάλες ψυχολογικές αλλαγές που έφερε η μητρότητα.

Η 29χρονη είναι μητέρα δύο παιδιών, της 8χρονης Στόρμι και του 4χρονου Έιρ, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύντροφό της, Τράβις Σκοτ. Όπως αποκάλυψε, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, όταν ήταν 25 ετών, πήρε μια σημαντική προσωπική απόφαση: να μην αποκτήσει άλλα παιδιά εκείνη την περίοδο και να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στον εαυτό της και στη ζωή που θέλει να ζήσει.

«Το πρώτο μισό της δεκαετίας των 20 ήταν σαν να είσαι έγκυος και μετά να περνάς τον χρόνο της ανάρρωσης», εξήγησε. Η ίδια αναφέρθηκε επίσης στην ψυχική της κατάσταση μετά τις εγκυμοσύνες της και στην επιλόχεια κατάθλιψη που βίωσε.

«Ένιωσα σαν να έχασα κάποια από εκείνα τα νεανικά χρόνια της ζωής μου», παραδέχθηκε, περιγράφοντας με ειλικρίνεια μια πλευρά της μητρότητας που συχνά δεν βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας μιας celebrity.

«Θέλω να μην έχω απωθημένα»

Σήμερα, λίγο πριν περάσει στην επόμενη δεκαετία της ζωής της, η Κάιλι Τζένερ φαίνεται αποφασισμένη να αντιμετωπίσει διαφορετικά το μέλλον. Η συμπλήρωση των 30, όπως εξήγησε, την έχει κάνει να σκέφτεται περισσότερο τον χρόνο και τις επιλογές της.

«Υπάρχει κάτι που συμβαίνει όταν πλησιάζεις τα 30», είπε, σημειώνοντας ότι, παρά το γεγονός πως παραμένει νέα, αρχίζει να νιώθει πως ο χρόνος περνά και δεν θέλει στο μέλλον να κοιτάξει πίσω με την αίσθηση ότι άφησε ευκαιρίες ανεκμετάλλευτες.

Η ίδια θέλει πλέον να κάνει πράγματα που ίσως τη φοβίζουν, να βγαίνει από τη ζώνη άνεσής της και να δίνει στον εαυτό της περισσότερες ευκαιρίες. Όπως εξήγησε, παρότι έγινε μητέρα πολύ νέα και αισθάνεται ότι έζησε μια «πολύ ενήλικη ζωή» από νωρίς, τώρα προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για νέες εμπειρίες.

«Προσπαθώ να κάνω πράγματα με θάρρος και να δίνω στον εαυτό μου περισσότερες ευκαιρίες», ανέφερε.

Η νέα αυτή περίοδος της ζωής της αποτυπώνεται και στη φωτογράφιση που συνόδευσε τη συνέντευξή της. Η Κάιλι Τζένερ εμφανίστηκε σε ασπρόμαυρα και πιο τολμηρά στιγμιότυπα, επιλέγοντας μια αισθητική που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, επιχειρεί να αναδείξει μια πιο ελεύθερη και προσωπική πλευρά της.

Παράλληλα, η ίδια δήλωσε πως αισθάνεται σήμερα πιο σίγουρη για τον εαυτό της. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι η διαρκής προσοχή που δέχεται από τα μέσα ενημέρωσης και τα social media μπορεί να κάνει αυτή την ισορροπία δύσκολη.

«Είμαι ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση στην προσωπική μου ζωή», είπε, επισημαίνοντας ότι είναι διαφορετικό να ζεις με τη συνεχή αίσθηση πως κάθε επιλογή και κάθε εμφάνισή σου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.

Σκέφτεται την υποκριτική

Ένα από τα επόμενα βήματα που θα μπορούσε να κάνει η Κάιλι Τζένερ είναι η υποκριτική. Η ίδια αποκάλυψε ότι η πορεία της μεγαλύτερης αδελφής της, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις της στην τηλεόραση, την εμπνέει.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως το «American Horror Story», ενώ συνεχίζει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και σε νέους δημιουργικούς τομείς. Για την Κάιλι, η διάθεση της αδελφής της να επιλέγει πράγματα που ταυτόχρονα την ενθουσιάζουν και τη φοβίζουν αποτελεί ένα παράδειγμα που θέλει να ακολουθήσει.

Όπως είπε, επιθυμεί να επιλέγει μερικές νέες προκλήσεις κάθε χρόνο και να δοκιμάζει πράγματα που την αναγκάζουν να βγει από τη γνώριμη καθημερινότητά της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι έχει ήδη λάβει δύο σενάρια. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει βρει το project που θεωρεί ότι της ταιριάζει απόλυτα. Ένα νέο σενάριο που διάβασε πρόσφατα φαίνεται να έχει κεντρίσει περισσότερο το ενδιαφέρον της, ωστόσο πρόκειται για έναν πιλότο που δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει οριστικά το πράσινο φως.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο την επαγγελματική της φιλοδοξία. Η Κάιλι Τζένερ γνωρίζει ότι μια μεγάλη κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή θα μπορούσε να απαιτήσει σημαντικό χρόνο μακριά από τα παιδιά της. Για αυτό και, όπως εξήγησε, θέλει να είναι βέβαιη ότι οποιοδήποτε νέο επαγγελματικό βήμα θα αξίζει πραγματικά αυτή τη θυσία.

Στη συνέντευξη μίλησε και η Κιμ Καρντάσιαν, η οποία περιέγραψε την αδελφή της ως ίσως το πιο «ατομικό» μέλος της οικογένειας Καρντάσιαν-Τζένερ. Σύμφωνα με την ίδια, η Κάιλι είχε από πολύ νεαρή ηλικία μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποια είναι και για το τι θέλει να κάνει στη ζωή της.

Η Κιμ τόνισε ότι η αυτοπεποίθηση και η εσωτερική δύναμη της μικρότερης αδελφής της υπήρχαν πάντα, ακόμη κι αν δεν ήταν όλες αυτές οι πλευρές της ορατές στο κοινό.

Και ίσως αυτό ακριβώς να είναι το βασικό μήνυμα της νέας περιόδου που φαίνεται να ξεκινά για την Κάιλι Τζένερ. Μετά από χρόνια κατά τα οποία έγινε μητέρα, δημιούργησε επιχειρήσεις και έζησε τη ζωή της υπό συνεχή δημόσια παρακολούθηση, η 29χρονη δείχνει έτοιμη να ανακαλύψει ξανά ποια θέλει να είναι.

Με τα 30 να βρίσκονται πλέον προ των πυλών, η Κάιλι Τζένερ δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει την ηλικία ως ένα τέλος, αλλά ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Και αυτή τη φορά, όπως όλα δείχνουν, θέλει να το γράψει με περισσότερη ελευθερία, τόλμη και όσο το δυνατόν λιγότερες τύψεις για όσα δεν τόλμησε να κάνει.