Ρόμπερτ Ντε Νίρο: «Δεν υπάρχει μυστική συνταγή» για να ισορροπήσεις μεταξύ καριέρας και παιδιών

Ο ηθοποιός μιλά για την πατρότητα, τις ενοχές και τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε μια απαιτητική καριέρα και τα επτά παιδιά του.

Ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και πολυβραβευμένους ηθοποιούς του παγκόσμιου κινηματογράφου και με μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει μάθει να ζει με τους εξαντλητικούς ρυθμούς μιας βιομηχανίας που σπάνια σταματά. Ωστόσο, όπως παραδέχεται ο ίδιος, υπάρχει ένας ρόλος για τον οποίο δεν υπάρχουν μαθήματα, κανόνες ή εγχειρίδια: αυτός του πατέρα.

Ο 83χρονος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη δυσκολία να συνδυάσει μια πολυάσχολη επαγγελματική ζωή με την οικογένειά του, εξηγώντας πως δεν υπάρχει κάποια μαγική συνταγή που μπορεί να εξαλείψει τις ενοχές που συχνά συνοδεύουν την πατρότητα.

«Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας για την προσπάθεια να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και τα παιδιά του.

«Απλώς προσπαθείς να τα διαχειριστείς όλα. Και δεν υπάρχει τρόπος να αποφύγεις το να νιώθεις κάποιες φορές λίγες ενοχές επειδή δεν είσαι εκεί σε στιγμές που θα έπρεπε ή που πιστεύεις ότι θα έπρεπε να είσαι».

Τα λόγια του αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο είναι πατέρας επτά παιδιών, με την οικογενειακή του ζωή να έχει εξελιχθεί παράλληλα με μια από τις πιο απαιτητικές και μακροχρόνιες καριέρες στο Χόλιγουντ.

Για τον Ντε Νίρο, η πατρότητα δεν είναι μια διαδικασία για την οποία μπορεί κανείς πραγματικά να προετοιμαστεί. Όπως εξηγεί, η εμπειρία της απόκτησης ενός παιδιού σε φέρνει αντιμέτωπο με μια εντελώς νέα πραγματικότητα, την οποία καλείσαι να ανακαλύψεις στην πορεία.

«Είναι μια καινούργια εμπειρία», σημείωσε. «Δεν είναι σαν να έχεις παρακολουθήσει μαθήματα γι' αυτό και να ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Θα μπορούσες, φυσικά, αλλά συνήθως δεν το κάνεις. Απλώς βουτάς στα βαθιά. Αποκτάς το παιδί και μετά πρέπει να... αυτό είναι. Προχωράς».

Courtesy of Robert De Niro

Η ειλικρινής αυτή παραδοχή απομακρύνεται αρκετά από την εικόνα της «τέλειας» οικογένειας που συχνά παρουσιάζεται δημόσια. Αντίθετα, ο ηθοποιός περιγράφει την πατρότητα ως μια συνεχή διαδικασία προσαρμογής, γεμάτη αβεβαιότητα, ευθύνες και στιγμές κατά τις οποίες κανείς αναρωτιέται αν κάνει αρκετά.

Πατέρας επτά παιδιών σε διαφορετικές περιόσους της ζωής του

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει δημιουργήσει μια μεγάλη οικογένεια μέσα από διαφορετικές σχέσεις και διαφορετικές περιόδους της ζωής του. Η μεγαλύτερη κόρη του, η Ντρένα, είναι η θετή του κόρη, την οποία υιοθέτησε όταν παντρεύτηκε την ηθοποιό Ντάιαν Άμποτ. Μαζί απέκτησαν αργότερα και τον γιο τους, Ραφαέλ.

Μετά το διαζύγιό του από την Άμποτ, ο Ντε Νίρο βρέθηκε σε σχέση με την ηθοποιό Τούκι Σμιθ, με την οποία απέκτησε τα δίδυμα παιδιά του, τον Τζούλιαν και την Έιριν.

Αργότερα, παντρεύτηκε την Γκρέις Χάιταουερ, με την οποία απέκτησε τον Έλιοτ και την Έλεν. Η οικογένειά του μεγάλωσε ξανά το 2023, όταν απέκτησε την κόρη του, Τζία, με τη σύντροφό του Τίφανι Τσεν.

Η απόκτηση του έβδομου παιδιού του σε ηλικία 80 ετών προκάλεσε τότε έντονο ενδιαφέρον, με τον ηθοποιό να βιώνει για ακόμη μία φορά την εμπειρία της πατρότητας σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής του.

Η πατρότητα στο επίκεντρο της νέας του ταινίας

Οι σκέψεις του Ρόμπερτ Ντε Νίρο για την οικογένεια και την πατρότητα συνδέονται και με τη νέα του κινηματογραφική δουλειά. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία του Netflix «The Whisper Man», όπου υποδύεται τον αποξενωμένο πατέρα του χαρακτήρα που ενσαρκώνει ο Άνταμ Σκοτ.

Παρότι η ιστορία κινείται στον χώρο του θρίλερ και περιλαμβάνει την εξαφάνιση ενός παιδιού και την καταδίωξη ενός κατά συρροή δολοφόνου, στο επίκεντρό της βρίσκονται επίσης οι σχέσεις ανάμεσα σε πατέρες και παιδιά.

Είναι ένα θέμα που, όπως φαίνεται, αγγίζει τον Ντε Νίρο όχι μόνο επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Η σχέση ενός πατέρα με τα παιδιά του, οι αποστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν με τα χρόνια και η προσπάθεια να είσαι παρών παρά τις απαιτήσεις της ζωής αποτελούν ζητήματα που απασχολούν πολλούς γονείς — ανεξάρτητα από τη φήμη ή την επαγγελματική τους επιτυχία.