Η 18χρονη εγγονή της βασίλισσας Καμίλα, Ελίζα Λόπες, έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση κοντά στο Μπαλμόραλ φυσικά μαζί με τη γιαγιά της.

Μπορεί όλοι να γνωρίζουμε και να ασχολούμαστε με τα βασικά μέλη της βασιλικής οικογένειας της Μεγάλης Βρετανίας, όμως φαίνεται ότι θα μας απασχολήσουν κι άλλα μέλη της στο μέλλον. Μία απ’ αυτά είναι και η Ελίζα Λόπες, η 18χρονη εγγονή της βασίλισσας Καμίλα.

Πριν από μερικές ημέρες, η 18χρονη έκανε μια σπάνια εμφάνιση μαζί με τη μητέρα, τη γιαγιά και τη θεία της σε μια εξόρμηση για ψώνια. Η βασιλική οικογένεια έχει μεταφερθεί στα Χάιλαντς της Σκωτίας για τις καθιερωμένες καλοκαιρινές διακοπές της και η βασίλισσα Καμίλα εθεάθη πρόσφατα κοντά στο Κάστρο του Μπαλμόραλ μαζί με μέλη της οικογένειάς της.

Η βασίλισσα βρέθηκε στην πόλη Μπάλατερ της Σκωτίας, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το Μπαλμόραλ, μαζί με την αδελφή της, Άναμπελ Έλιοτ, την κόρη της, Λόρα Λόπες, και τη σπάνια εμφανιζόμενη δημόσια εγγονή της, την 18χρονη Ελάιζα Λόπες. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρόντες ήταν και οι 16χρονοι δίδυμοι εγγονοί της, Γκας και Χάρι Λόπες, τα μικρότερα αδέλφια της Ελάιζα, ωστόσο δεν φωτογραφήθηκαν.

Η Καμίλα και η οικογένειά της επισκέφθηκαν ένα κατάστημα με σκωτσέζικα προϊόντα κασμίρ, καθώς και ένα βιβλιοπωλείο.

Για τη βόλτα τους στα μαγαζιά, η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε ένα casual σύνολο με τζιν και ένα barn jacket, ενώ η εγγονή της φόρεσε ένα φαρδύ τζιν παντελόνι και το συνδύασε με ένα κόκκινο bomber jacket με floral μοτίβο. Η κόρη της Καμίλα, Λόρα, η οποία διακρίνεται μόνο μερικώς πίσω από την Ελίζα, επέλεξε ένα oversized blazer.

Ποια είναι η 18χρονη εγγονή της βασίλισσας Καμίλα που σπάνια βλέπουμε

Η Ελίζα Λόπες είχε κάνει την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στη στέψη του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα το 2023. Πριν από αυτό, η κόρη της Λόρα Λόπες, ήταν μία από τις τέσσερις μικρές παράνυμφους στον βασιλικό γάμο του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, στις 29 Απριλίου 2011.

Ήταν μόλις τριών ετών τότε και είχε φωτογραφηθεί να επιβιβάζεται στο αυτοκίνητο μαζί με την αδελφή της Κέιτ, Πίπα Μίντλετον, έξω από το ξενοδοχείο Goring, χαιρετώντας το πλήθος. Ωστόσο, λίγο αργότερα η προσοχή του κόσμου φαίνεται πως έγινε υπερβολική για τη μικρή Ελίζα, η οποία εθεάθη να παρηγορείται από τον πρίγκιπα Χάρι. Εκείνος προσπάθησε να της αποσπάσει την προσοχή δίνοντάς της ένα ροζ παιχνιδάκι σε σχήμα σκουληκιού.

Το παιχνιδάκι παρέμεινε στα χέρια της ακόμη και όταν φωτογραφήθηκε μαζί με τους νεόνυμφους για το επίσημο πορτρέτο τους στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φορώντας ένα φόρεμα της Νίκι ΜακΦάρλαν με φουσκωτά μανίκια, στο εσωτερικό του οποίου ήταν κεντημένα διακριτικά το όνομά της και η ημερομηνία του γάμου, η Ελίζα Λόπες κρατούσε από το ένα χέρι τη βασίλισσα Καμίλα και από το άλλο δεν άφηνε το αγαπημένο της παιχνιδάκι.

Η βασίλισσα Καμίλα αναφέρθηκε αργότερα με χιούμορ στο συγκεκριμένο περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εμφάνισής της στο Γουίλτσαϊρ. «Είδατε το σκουληκάκι; Ήταν το πιο αστείο πράγμα», είχε δηλώσει η Καμίλα στη Daily Mail.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι κανείς δεν το πρόσεξε. Ανησυχούσα τόσο πολύ για την Ελίζα. Είναι ένα τόσο γλυκό μικρό κορίτσι και έδειχνε υπέροχη με το φόρεμά της, αλλά ήταν μια πολύ μεγάλη περίσταση για ένα παιδί της ηλικίας της» είπε και πρόσθεσε: «Ο Χάρι έβγαλε αυτό το σκουληκάκι από την τσέπη του μέσα στην άμαξα, για να τα κρατήσει απασχολημένα. Η Ελάιζα το αγάπησε τόσο πολύ που δεν ήθελε να το αφήσει από τα χέρια της».