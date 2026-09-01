Τούπακ Σακούρ: 30 χρόνια μετά, η υπόθεση που συγκλόνισε τη hip-hop έφτασε στη δικαιοσύνη – Ένοχος ο «Keffe D»

Ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο του Τούπακ Σακούρ. Το χρονικό της μοιραίας νύχτας και όσα αποκάλυψε η πολύκροτη δίκη.

Τρεις δεκαετίες μετά τη δολοφονία που συγκλόνισε τη μουσική βιομηχανία, η υπόθεση του Τούπακ Σακούρ έφτασε σε μια ιστορική δικαστική απόφαση. Ο Ντουέιν «Keffe D» Ντέιβις, πρώην ηγετικό στέλεχος των South Side Compton Crips, κρίθηκε ένοχος από δικαστήριο του Λας Βέγκας για τη δολοφονία του ράπερ το 1996. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη στην πολύκροτη υπόθεση, η οποία επί χρόνια παρέμενε ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα μυστήρια της hip-hop.

Ο 63χρονος Ντέιβις δεν κατηγορήθηκε ότι ήταν εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη. Η εισαγγελία τον παρουσίασε ως τον άνθρωπο που οργάνωσε την επίθεση, προμηθεύτηκε το όπλο και συντόνισε την ενέδρα. Οι ένορκοι χρειάστηκαν λιγότερες από τρεις ώρες για να καταλήξουν στην ετυμηγορία. Η ποινή του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Οκτωβρίου και μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.

Η νύχτα που σημάδεψε για πάντα τη hip-hop

Το βράδυ της 7ης Σεπτεμβρίου 1996, ο Τούπακ είχε βρεθεί στο Λας Βέγκας μαζί με τον Μάριον «Suge» Νάιτ, προκειμένου να παρακολουθήσουν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο άνδρες κινούνταν με BMW στη Las Vegas Strip, όταν ένα λευκό Cadillac πλησίασε το όχημά τους.

Οι πυροβολισμοί ήταν ξαφνικοί. Ο Τούπακ τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο Νάιτ υπέστη ελαφρύτερα τραύματα. Ο ράπερ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως η κατάστασή του παρέμεινε κρίσιμη. Έξι ημέρες αργότερα, στις 13 Σεπτεμβρίου, άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν μόλις 25 ετών.

Η δολοφονία του ήρθε σε μια περίοδο έντονης αντιπαλότητας μεταξύ της East Coast και της West Coast hip-hop σκηνής και έμελλε να γίνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια της ταραχώδους δεκαετίας του ’90.

Η εκδίκηση που φέρεται να οδήγησε στην επίθεση

Το κλειδί για την υπόθεση ήταν ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί λίγες ώρες πριν από τους πυροβολισμούς. Ο Τούπακ και άτομα από το περιβάλλον του είχαν εμπλακεί σε καβγά στο MGM Grand με τον Όρλαντο «Baby Lane» Άντερσον, ανιψιό του Ντέιβις.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Άντερσον ξυλοκοπήθηκε και ο Ντέιβις αποφάσισε να οργανώσει αντίποινα. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι συγκέντρωσε τους συνεργούς του, εξασφάλισε το όπλο και συμμετείχε στην καταδίωξη του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν ο Τούπακ και ο Νάιτ. Ο ίδιος ο Ντέιβις, πάντως, δεν ήταν ο φερόμενος ως εκτελεστής. Η κατηγορία στηρίχθηκε στη θεωρία ότι είχε οργανώσει την επίθεση και είχε συμμετάσχει στην κοινή εγκληματική ενέργεια που οδήγησε στον θάνατο του ράπερ.

Ένα από τα πλέον καθοριστικά στοιχεία της υπόθεσης ήταν ότι ο ίδιος ο Ντέιβις είχε μιλήσει δημόσια για τη μοιραία νύχτα. Σε συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ, αλλά και στο βιβλίο του Compton Street Legend, που κυκλοφόρησε το 2019, είχε περιγράψει γεγονότα που τον τοποθετούσαν μέσα στην ομάδα η οποία επέβαινε στο Cadillac.

Η εισαγγελία αξιοποίησε αυτές τις δηλώσεις για να υποστηρίξει ότι ο Ντέιβις γνώριζε πολύ περισσότερα για την επίθεση και τον σχεδιασμό της. Η υπεράσπιση, από την άλλη πλευρά, υποστήριξε ότι ο πελάτης της είχε υπερβάλει σχετικά με τον ρόλο του, επιδιώκοντας οικονομικό όφελος και δημοσιότητα. Οι δικηγόροι του αμφισβήτησαν, επίσης, την αξιοπιστία της έρευνας και υποστήριξαν ότι δεν υπήρχαν αρκετά ανεξάρτητα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πως ο Ντέιβις βρισκόταν στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο τη στιγμή της επίθεσης.

Η πρώτη καταδίκη, 30 χρόνια μετά

Η ανακοίνωση της ετυμηγορίας ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη. Η αδελφή του Τούπακ, Σεκιούα «Set» Σακούρ, ξέσπασε σε κλάματα μέσα στη δικαστική αίθουσα, ενώ έντονη ήταν και η αντίδραση της οικογένειας του Ντέιβις.

Ο «Keffe D» γίνεται πλέον ο πρώτος άνθρωπος που καταδικάζεται για τη δολοφονία του Τούπακ Σακούρ. Ωστόσο, η δικαστική απόφαση δεν απαντά σε κάθε ερώτημα που έχει μείνει ανοιχτό από το 1996. Ο άνθρωπος που φέρεται να πυροβόλησε τον ράπερ δεν καταδικάστηκε ποτέ. Ο Όρλαντο Άντερσον, που είχε βρεθεί για χρόνια στο επίκεντρο των υποψιών, σκοτώθηκε το 1998.

Για την οικογένεια του Τούπακ, η ετυμηγορία δεν μπορεί φυσικά να αλλάξει όσα συνέβησαν εκείνο το βράδυ. Ύστερα από 30 χρόνια, όμως, η υπόθεση που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή της hip-hop έχει πλέον την πρώτη της δικαστική καταδίκη.

