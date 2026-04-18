«Τρία άλμπουμ με αντάλλαγμα την αποφυλάκισή σου» - Πώς ο Tupac δημιούργησε το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του

Το All Eyez On Me, με διάρκεια πάνω από δύο ώρες, κυκλοφόρησε το 1996, γνώρισε τεράστια επιτυχία και παραμένει το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Tupac

Βρισκόταν ήδη οκτώ μήνες στη φυλακή με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, όταν ο Tupac υπέγραψε συμφωνία με την Death Row Records. Για πολλούς, αυτή του η κίνηση έμοιαζε με θανατική ποινή, για εκείνον όμως ήταν η διέξοδος προς την ελευθερία. Στις 12 Οκτωβρίου 1995 τελικά αποφυλακίστηκε, αφού ο επικεφαλής της δισκογραφικής, Σουτζ Νάιτ, πλήρωσε εγγύηση ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων, με αντάλλαγμα τρία άλμπουμ.

Όσο ήταν φυλακισμένος, η δημοτικότητά αυξήθηκε παγκοσμίως και πολλοί θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία την επιστροφή του στη μουσική σκηνή. Μάλιστα, εκείνη την περίοδο έγινε και κάτι πρωτοφανές: ο Tupac έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης με άλμπουμ στο νούμερο ένα, ενώ βρισκόταν στη φυλακή. Το Me Against The World εκτόπισε τον Μπρους Σπρίνγκστιν από την κορυφή των charts.

Ο Tupac δεν έχασε χρόνο. Την επόμενη κιόλας μέρα μπήκε στο στούντιο για να ξεκινήσει το πιο φιλόδοξο άλμπουμ του: το All Eyez On Me. Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 1996, γνώρισε τεράστια επιτυχία και παραμένει το πιο εμπορικό άλμπουμ της καριέρας του. Ο ράπερ συνεργάστηκε με κορυφαίους παραγωγούς όπως ο Dr. Dre και ο Johnny “J” και με καλλιτέχνες όπως ο Snoop Dogg. Το άλμπουμ έγινε διπλό, με 27 τραγούδια, ώστε να περιλαμβάνει όλο το υλικό που είχε δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της φυλάκισης.

Getty Images / Suge Knight

Την ίδια περίοδο, κυριαρχούσε η Bad Boy Records του Diddy. Ο ανταγωνισμός δεν ήταν μόνο επαγγελματικός: η σχέση του Tupac με τον The Notorious B.I.G. είχε μετατραπεί από φιλία σε ανοιχτή έχθρα, ιδιαίτερα μετά τον πυροβολισμό που δέχτηκε ο Tupac το 1994 και για τον οποίο υποπτευόταν -χωρίς αποδείξεις- το περιβάλλον του Notorious. Με την υποστήριξη του Σουτζ Νάιτ, η αντιπαράθεση μετατράπηκε σε έναν πραγματικό «πόλεμο», όπως γράφει το EL PAIS.

Ο τίτλος «All Eyez on Me» αναφερόταν στο γεγονός ότι ο Tupac ένιωθε συνεχώς υπό παρακολούθηση από τα ΜΜΕ, την αστυνομία και τους εχθρούς του. Τα media και οι θαυμαστές έδειξαν αμέσως μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ τα singles όπως τα “California Love” και “How Do U Want It” έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το άλμπουμ πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα και εδραιώθηκε ως ένα από τα πιο σημαντικά στην ιστορία της hip-hop.

Βέβαια, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία, τον Σεπτέμβριο του 1996, ο Tupac τραυματίστηκε σοβαρά σε πυροβολισμό στο Λας Βέγκας και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου. Παρά τον πρόωρο θάνατό του, το “All Eyez on Me” παραμένει το πιο εμπορικό και αναγνωρίσιμο άλμπουμ του, αποτυπώνοντας την ενέργεια, τις εμπειρίες και την προσωπικότητα του Tupac.