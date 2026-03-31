Γιατί ο Αντόνιο Μπαντέρας εγκατέλειψε οριστικά το Χόλιγουντ;

Ο Αντόνιο Μπαντέρας ζει πλέον στην Μάλαγα και έχει το δικό του θέατρο

Ήταν το 1988 όταν ο Αντόνιο Μπαντέρας μετακόμισε μόνιμα στο Χόλιγουντ, για μια διεθνή καριέρα. Είχε προηγηθεί η ταινία Women on the Verge of a Nervous Breakdown του Πέδρο Αλμοδόβαρ, έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ισπανικού κινηματογράφου, που ουσιαστικά του άνοιξε την πόρτα για κάτι μεγαλύτερο.

Στο Χόλιγουντ έζησε αρκετά χρόνια, μέχρι που η καρδιακή προσβολή που υπέστη το 2017, τον έκανε να επανεξετάσει τη ζωή του, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε σε συνέντευξή του στους Times. Ο Αντόνιο Μπαντέρας εξήγησε πως η δύσκολη αυτή εμπειρία ήταν μια «σοβαρή προειδοποίηση», που τον έκανε να δει τη ζωή διαφορετικά.

Μιλώντας τον περασμένο Αύγουστο στην EL PAÍS, ο Αντόνιο Μπαντέρας τόνισε πως το έμφραγμα ήταν από τα καλύτερα πράγματα που του συνέβησαν. Υπάρχουν πολλοί τύποι εμφράγματος, ο καθένας το βιώνει με διαφορετικό τρόπο. Το δικό μου έμφραγμα ήταν μια πραγματικά σοβαρή προειδοποίηση. Άλλαξε τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τη ζωή. Για παράδειγμα, το προηγούμενο βράδυ κάπνισα το τελευταίο μου τσιγάρο. Πέρα από την υγεία, με έκανε να αναρωτηθώ γιατί ήμουν ηθοποιός, τι ήθελα να κάνω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και η μετέπειτα σκέψη με έφερε πίσω στη σκηνή».

Εκείνη την περίοδο λοιπόν ζούσε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, μετά από αυτό το γεγονός, ένιωσε έντονα την ανάγκη να επιστρέψει στη γενέτειρά του, τη Μάλαγα, και να συνδεθεί ξανά με τις ρίζες του. Έτσι κι έγινε: πούλησε το ιδιωτικό του αεροπλάνο, σταμάτησε το κάπνισμα και άλλαξε γενικά τον τρόπο ζωής του. Επιπλέον, αγόρασε ένα θέατρο και εξήγησε: «Όταν βρέθηκα αντιμέτωπος με τον θάνατο, συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα είμαι ηθοποιός του θεάτρου».

Το θέατρό του, το Teatro del Soho, του δίνει ικανοποίηση με τρόπο που το Χόλιγουντ δεν κατάφερε ποτέ. «Δεν έχω υπάρξει ποτέ πιο ευτυχισμένος». Με κρατά κοντά στις ρίζες μου, στη γειτονιά μου, στους ανθρώπους μου. Δεν έχασα ποτέ αυτή τη σύνδεση -αντίθετα, έγινε πιο δυνατή».

Σήμερα, ο Αντόνιο Μπαντέρας ζει στο ιστορικό κέντρο της πόλης μαζί με τη σύντροφό του, Νικόλ Κίμπελ, με την οποία διατηρεί δεσμό από το 2014, όπως γράφει το People. Αναφερόμενος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και στη μετάβασή του στο Χόλιγουντ, παραδέχτηκε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς εκείνη την εποχή πολλές ευκαιρίες δεν ήταν διαθέσιμες για Ισπανούς ηθοποιούς.

«Δεν μιλούσα αγγλικά, αλλά σιγά σιγά κατάφερα να χτίσω καριέρα εκεί. Αργότερα παντρεύτηκα μια Αμερικανίδα και η ζωή μου άλλαξε - οι ανασφάλειές μου έφυγαν», είπε, αναφερόμενος στη Γκρίφιθ. Κατά τη διάρκεια του 18χρονου γάμου τους απέκτησαν μια κόρη, τη Στέλα Μπαντέρας, που σήμερα είναι 29 ετών. Είναι επίσης θετός πατέρας της ηθοποιού Ντακότα Τζόνσον, με την οποία διατηρεί στενή σχέση.