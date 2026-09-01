H Γκαλ Γκαντότ μίλησε για τη νέα της ταινία, για την οποία μάλιστα χρησιμοποιήθηκε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για τη "Womder Woman"

Η Γκαλ Γκαντότ εμφανίστηκε στο podcast “Happy Sad Confused” με αφορμή την προώθηση της νέας της ταινίας δράσης “The Runner”, που θα προβληθεί μέσω Prime Video, και μίλησε στον παρουσιαστή Τζος Χόροβιτς για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον ρόλο της “Wonder Woman”.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι πιθανότατα δεν θα επέστρεφε στον ρόλο, ακόμη κι αν της δινόταν η ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε μια τρίτη ταινία. «Για μένα, το να κάνω άλλη μία Wonder Woman, δεν είμαι σίγουρη ότι θα μπορούσα σε αυτή τη φάση της ζωής μου, με τέσσερα παιδιά, διαφορετικά σχολεία και όλα αυτά», είπε η Γκαντότ και συμπλήρωσε: «Το να απομακρυνθώ από όλους τους για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί πλέον στη ζωή μου».

Η Γκαντότ υποδύθηκε τη Wonder Woman στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC του Ζακ Σνάιντερ, κάνοντας την πρώτη της εμφάνιση το 2016 στην ταινία Batman v Superman: Dawn of Justice. Ακολούθησε η αυτόνομη ταινία Wonder Woman το 2017, σε σκηνοθεσία Πάτι Τζένκινς, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία, συγκεντρώνοντας 824 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Την ίδια χρονιά, η ηθοποιός εμφανίστηκε και στο Justice League, ενώ το 2020 συνεργάστηκε ξανά με την Πάτι Τζένκινς για την ταινία Wonder Woman 1984.

Η Πάτι Τζένκινς είχε αρχίσει να αναπτύσσει μια ιδέα για το Wonder Woman 3, όταν ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν ανέλαβαν τα ηνία των DC Studios, σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος της εποχής του Ζακ Σνάιντερ στο κινηματογραφικό σύμπαν της εταιρείας.

Αν και η Γκαντότ είχε δηλώσει το 2023 ότι μια τρίτη ταινία Wonder Woman θα βρισκόταν στα σχέδια του ανανεωμένου σύμπαντος της DC, πηγές είχαν αναφέρει τότε στο Variety ότι ο Τζέιμς Γκαν και ο Πίτερ Σάφραν δεν σκόπευαν να προχωρήσουν σε ένα ακόμη sequel με πρωταγωνίστρια την Γκαντότ. Η ίδια, πάντως, δεν εξεπλάγη ιδιαίτερα όταν τελικά βρέθηκε εκτός των σχεδίων.

«Είδα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Η κατάσταση με τον Χένρι Κάβιλ δεν αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερα κομψό τρόπο, για να το πω ήπια. Ούτε η Πάτι Τζένκινς αντιμετωπίστηκε με κομψό τρόπο. Είμαστε όλοι ενήλικες και είμαστε όλοι καλά», δήλωσε η Γκαντότ στο podcast Happy Sad Confused, αναφερόμενη στην αλλαγή ηγεσίας στα DC Studios.

«Είμαι τόσο ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να φορέσω αυτές τις μπότες και να δω αυτόν τον χαρακτήρα να αγαπιέται τόσο πολύ. Το μόνο που μπορώ να ευχηθώ είναι όποιος αναλάβει στη συνέχεια να μπει σε αυτό το ταξίδι με αγνές προθέσεις. Αυτός ο χαρακτήρας σημαίνει τόσα πολλά για τόσους πολλούς από εμάς. Δεν ήταν ποτέ δικός μου. Εγώ ήμουν πάντα απλώς το μέσο. Αυτό είναι το Χόλιγουντ» είπε σε άλλο σημείο.

Η Γκαντότ αναφέρθηκε επίσης στον επερχόμενο ρόλο της στην ταινία Bitcoin του Νταγκ Λάιμαν, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις εξαιτίας της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τη δημιουργία των σκηνικών και του φωτισμού.

Οι ηθοποιοί της ταινίας, ανάμεσά τους η Γκαντότ, ο Κέισι Άφλεκ, ο Πιτ Ντέιβιντσον και η Άιλα Φίσερ, γύρισαν τις σκηνές τους σε έναν εντελώς λιτό και σχεδόν άδειο χώρο. Ο παραγωγός της ταινίας, Ράιαν Κάβανο, έχει υποστηρίξει ότι η παραγωγή, με προϋπολογισμό 70 εκατομμυρίων δολαρίων, εξοικονόμησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια χάρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό της παραγωγής και τον φωτισμό.

«Αυτό ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο πάνω στο οποίο έχω δουλέψει ποτέ», είπε η Γκαντότ για την ταινία και συμπλήρωσε: «Οι δικηγόροι μου χρειάστηκαν έξι μήνες για να εξετάσουν κάθε πιθανό σενάριο που μπορούσαμε να σκεφτούμε σχετικά με το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης».

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν ήθελε η τεχνητή νοημοσύνη να έχει καμία απολύτως σχέση με την ερμηνεία της

«Έπρεπε να το προστατεύσουμε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το SAG να επικοινωνήσει με τους δικηγόρους μου για να ζητήσει συμβουλές σχετικά με την ανανέωση του συμβολαίου του, προκειμένου να προστατεύονται και άλλοι ηθοποιοί. Όσον αφορά στις ερμηνείες, όλα είναι δικά μου» τόνισε η ίδια.

Στη συνέχεια, η Γκαντότ παραδέχτηκε ότι η τεχνητή νοημοσύνη της προκαλεί φόβο, όμως θεωρεί πως η απομάκρυνση από αυτήν δεν αποτελεί λύση. «Φοβάμαι την AI, αλλά τι θα κάνω; Θα φοβάμαι και θα κοιτάζω αλλού; Όχι. Φοβάμαι, αλλά πειραματίζομαι μαζί της, τη μαθαίνω και προσπαθώ να ενημερώνομαι. Το τρένο έχει ήδη φύγει από τον σταθμό. Ή θα δουλέψεις μαζί της ή θα μείνεις εντελώς εκτός παιχνιδιού. Προσπαθώ να αξιοποιήσω την κατάσταση όσο καλύτερα μπορώ και να προστατεύσω όσα μπορώ να προστατεύσω. Η χρήση της AI σε αυτή την ταινία αφορά τα σκηνικά και τον φωτισμό. Είχαμε ένα μεγάλο συνεργείο και πολλοί άνθρωποι εργάστηκαν για αυτή την ταινία».

Επειδή ο Νταγκ Λάιμαν γύρισε όλες τις σκηνές των ηθοποιών σε έναν χώρο που έμοιαζε ουσιαστικά με άδεια αποθήκη, η Γκαντότ συνέκρινε την εμπειρία με το θέατρο, καθώς στο πλατό βρίσκονταν ουσιαστικά μόνο οι ηθοποιοί.

«Έμοιαζε με μια αγνή μορφή τέχνης για τη δημιουργία μιας ταινίας. Δεν έχω δει ούτε ένα πλάνο. Ως ηθοποιός, περιμένω πάρα πολύ. Υπάρχει εκείνη η θρυλική φράση: “Ως ηθοποιός πληρώνεσαι για να περιμένεις”. Εδώ γυρίζαμε συνεχώς, επειδή δεν χρειαζόταν να περιμένουμε για τον φωτισμό. Γυρίζαμε ξανά και ξανά για 10 ώρες. Ήταν καταπληκτικό. Ως ηθοποιοί είσαι συνεχώς σε εγρήγορση. Δεν προλαβαίνεις να χαλαρώσεις. Θα δούμε. Είναι τρελό» εξήγησε.