Ο Ρίτσαρντ Γκιρ έγινε 77, αλλά για εμάς θα είναι πάντα ο Έντουαρντ Λιούις από το “Pretty Woman”

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ γιόρτασε τα γενέθλιά του, με τη σύζυγό του Αλεχάντρα Σίλβα να μοιράζεται κοινές φωτογραφίες στα social media, στέλνοντάς του ένα τρυφερό μήνυμα αγάπης.

Είναι κάποιες ταινίες που δεν μεγαλώνουν ποτέ. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, αρκούν μερικές νότες από το soundtrack, ένα γνώριμο χαμόγελο ή μια σκηνή για να επιστρέψουμε στην εποχή που τις πρωτοείδαμε. Το «Pretty Woman» είναι σίγουρα μία από αυτές. Και μαζί του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ θα παραμένει για πάντα στο μυαλό μας ο Έντουαρντ Λιούις. Ο γοητευτικός επιχειρηματίας, που γνωρίζει τη Βίβιαν Γουόρντ, την ερωτεύεται και στο τέλος αφήνει πίσω του τη ζωή που είχε σχεδιάσει για να ακολουθήσει την καρδιά του. Ένας ρόλος που, μαζί με την Τζούλια Ρόμπερτς, χάρισε στο σινεμά μία από τις πιο χαρακτηριστικές ρομαντικές ιστορίες.

Τριάντα έξι χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας, ο Ρίτσαρντ Γκιρ έκλεισε τα 77 του χρόνια. Και μπορεί η εικόνα του να έχει αλλάξει, όμως η γοητεία του παραμένει αναλλοίωτη. Ο ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά του τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα, και τα παιδιά τους. Η ίδια μοιράστηκε την επόμενη ημέρα φωτογραφίες στα social media, δίνοντας στους followers της μια σπάνια γεύση από την ιδιωτική ζωή τους, την οποία κρατούν πιστά μακριά από τη δημοσιότητα.

Σε μία από τις φωτογραφίες, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιασμένο φορώντας γιορτινά καπέλα, τη στιγμή που ο 6χρονος γιος τους, Τζέιμς, προσπαθεί να γίνει μέρος του οικογενειακού «κλικ». Σε άλλη φωτογραφία, ο ηθοποιός χαμογελά στην κάμερα, ενώ η Αλεχάντρα Σίλβα μοιράστηκε και ένα στιγμιότυπο στο οποίο ποζάρει με τα δύο σκυλιά της οικογένειας. «Δεν θα επέλεγα κανέναν άλλον για να περάσω τη ζωή μου. Χρόνια πολλά, σ’ αγαπώ, σ’ αγαπάμε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης. Στη συνέχεια, ο Ρίτσαρντ Γκιρ αναδημοσίευσε το μήνυμα της συζύγου του στα Instagram Stories, απαντώντας: «Σ’ αγαπώ».

Η ζωή του Ρίτσαρντ Γκιρ μακριά από τα φώτα

Σήμερα, η ζωή του Ρίτσαρντ Γκιρ απέχει αρκετά από εκείνη του χολιγουντιανού σταρ. Ο ηθοποιός έχει δημιουργήσει μια αγαπημένη οικογένεια και τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει μια πιο ήσυχη καθημερινότητα, μακριά από τον θόρυβο του Χόλιγουντ. Με την Αλεχάντρα Σίλβα παντρεύτηκαν το 2018 και έχουν αποκτήσει δύο γιους, τον Αλεξάντερ και τον Τζέιμς. Ο ηθοποιός έχει ακόμη έναν γιο, τον 26χρονο Χόμερ, από τον γάμο του με την Κάρεϊ Λόουελ, ενώ εκείνη έχει έναν 13χρονο γιο, τον Άλμπερτ, από τον προηγούμενο γάμο της.

Το 2024, το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει από τις ΗΠΑ στην Ισπανία, θέλοντας να βρίσκεται πιο κοντά στην οικογένεια της Σίλβα και να προσφέρει στα παιδιά τους μια διαφορετική καθημερινότητα. Ο Ρίτσαρντ Γκιρ, πάντως, δεν έχει γυρίσει την πλάτη στην υποκριτική. Συνεχίζει να εργάζεται σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να επιλέγει πιο συνειδητά τα επαγγελματικά του βήματα.

Στα 77 του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ μοιάζει να βρίσκεται σε μια διαφορετική, πιο ήρεμη φάση της ζωής του, με τον χρόνο να του έχει φέρει νέες προτεραιότητες στην καθημερινότητά του.

