Το Netflix ετοιμάζει μία σειρά από τρία ντοκιμαντέρ για τη ζωή του πρωταγωνιστή των “Friends”, Μάθιου Πέρι, η οποία θα κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο.

Ο Μάθιου Πέρι υπήρξε από τους πιο αγαπητούς ηθοποιούς με τη συμμετοχή του στη σειρά “Friends” και τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ να τον κάνει γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Τώρα, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του, το Netflix ανακοίνωσε μία τριμερής σειρά ντοκιμαντέρ «The One About Matthew Perry», αφιερωμένη στη ζωή και την καριέρα του. Όπως έγινε γνωστό θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 27 Οκτωβρίου.

Η αδελφή του ηθοποιού, Μία Πέρι Μπόουικ, αποτελεί μία από τις βασικές αφηγήτριες της σειράς, η οποία περιλαμβάνει επίσης ακυκλοφόρητες φωτογραφίες και βίντεο από το οικογενειακό αρχείο της οικογένειας Πέρι. Σύμφωνα με την περιγραφή του Netflix, η σειρά «ακολουθεί το ταξίδι του από το ανερχόμενο αστέρι της κωμωδίας μέχρι τον άνθρωπο που ο κόσμος εξακολουθεί να αγαπά ως τον αγαπημένο του “Friend”», ενώ παράλληλα εξερευνά «νέες, ειλικρινείς λεπτομέρειες για τις προσωπικές του δυσκολίες, τιμώντας την κληρονομιά της ειλικρίνειας και της ευαισθητοποίησης που αφήνει πίσω του».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη του καστ των «Friends» θα εμφανιστεί στη σειρά ντοκιμαντέρ. Το Netflix, ωστόσο, αναφέρει πως στο πρότζεκτ συμμετέχουν ορισμένοι από τους «δια βίου καλύτερους φίλους» του Πέρι, καθώς και άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε δημιουργικά.

Τη σκηνοθεσία του «The One About Matthew Perry» υπογράφει η Μέρι Ρόμπερτσον, γνωστή από τη σκηνοθεσία του «Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV» και την παραγωγή του «Framing Britney Spears». Η Ρόμπερτσον είναι επίσης executive producer της σειράς μέσω της εταιρείας παραγωγής της, Maxine Productions, σε συνεργασία με τη Sony Pictures Television. Executive producers είναι ακόμη οι Λίζα Κάλικοου, Έλι Χόλζμαν και Άαρον Σέιντμαν, ενώ η Λόρα Μόφτα συμμετέχει ως co-executive producer και η Τζέσικα Καλ ως παραγωγός.

«Μου πήρε χρόνο μέχρι να νιώσω έτοιμη να μοιραστώ αυτές τις αναμνήσεις και να μιλήσω για το πώς ήταν να αγαπάς τον Μάθιου μέσα σε όλη την πολυπλοκότητα της ζωής του, να τον βλέπεις ως έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο και όχι μόνο ως τον Τσάντλερ, ούτε μόνο ως κάποιον που πάλευε με τον εθισμό», δήλωσε η Πέρι Μπόουικ.

Και συμπλήρωσε: «Ως αδελφή του, διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό αυτό που είμαι σήμερα, τον άνθρωπο που προσπαθώ να γίνω και το έργο στο οποίο έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Ο Μάθιου είχε μια υπέροχη καρδιά και ένα γενναιόδωρο πνεύμα και, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές του, μπορούσε να σε κάνει να γελάσεις και να σε κάνει να νιώσεις ότι σε αγαπούν. Ελπίζω αυτή η σειρά να δώσει σε όλους όσοι τον αγάπησαν, είτε τον γνώρισαν προσωπικά είτε τον αγάπησαν από μακριά, μια βαθύτερη κατανόηση για το ποιος πραγματικά ήταν και για την κληρονομιά που αφήνει πίσω του».

«Ο Μάθιου Πέρι ήταν μία από τις μεγάλες κωμικές ιδιοφυΐες της εποχής μας», δήλωσε η Ρόμπερτσον και πρόσθεσε: «Μέσα από τις πολλές κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές ερμηνείες του, αλλά και μέσα από την αξέχαστη ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ, έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να γελάσουν, να συνδεθούν μεταξύ τους και να νιώσουν λίγο λιγότερο μόνοι. Μας πρόσφερε, όμως, και κάτι ακόμη, μιλώντας με γενναιότητα για τον εθισμό. Παρ' όλα αυτά, το κοινό γνώριζε μόνο ένα μέρος της ιστορίας του. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτή τη σειρά: για να αφήσουμε τους ανθρώπους που γνώρισαν και αγάπησαν τον Μάθιου να αποκαλύψουν τον άνθρωπο πίσω από τη δημόσια εικόνα του».