Γέννησε η Νάταλι Πόρτμαν - Η ηθοποιός έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Η Νάταλι Πόρτμαν υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι, έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ.

Το 2026 βρίσκει τη Νάταλι Πόρτμαν να ζει μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της, καθώς έγινε για τρίτη φορά μητέρα. Σύμφωνα με το People, η 45χρονη ηθοποιός υποδέχθηκε το νέο μέλος της οικογένειάς της στο Παρίσι τον περασμένο μήνα, μαζί με τον σύντροφό της, Τανγκί Ντεστάμπλ.

Να σημειωθεί, πως πρόκειται για το πρώτο παιδί του ζευγαριού. Η Νάταλι Πόρτμαν έχει ακόμα δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο της με τον σκηνοθέτη και χορογράφο Μπενζαμέν Μιλπιέ: τον 15χρονο Άλεφ και την 9χρονη Αμαλία.

Η Νάταλι Πόρτμαν έγινε μητέρα για τρίτη φορά

Η είδηση της εγκυμοσύνης είχε γίνει γνωστή μέσα στην άνοιξη, όταν η ηθοποιός είχε μιλήσει ανοιχτά για τη νέα αυτή περίοδο της ζωής της. Τότε, είχε εκφράσει τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της για την εγκυμοσύνη, περιγράφοντάς την ως μια εμπειρία που βίωνε με μεγαλύτερη ηρεμία σε σχέση με το παρελθόν.

«Είμαι πολύ ευγνώμων», είχε δηλώσει, αναφέροντας πως η εγκυμοσύνη της είναι ένα μεγάλο προνόμιο και μια μοναδική στιγμή για τη ζωή της. Η σχετική ανακοίνωση εξέπληξε τους θαυμαστές της, αφού η ίδια είχε επιλέξει να κρατά την ιδιωτική ζωή της μακριά από τη δημοσιότητα.

Η Νάταλι Πόρτμαν είχε εξομολογηθεί, πως αυτή τη φορά αισθανόταν διαφορετικά. Η ηλικία, οι εμπειρίες που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια και η καλύτερη γνώση και κατανόηση του εαυτού της φαίνεται πως της επέτρεψαν να απολαύσει την τρίτη εγκυμοσύνη της περισσότερο, χωρίς το άγχος που συνοδεύει συνήθως μια τέτοια περίοδο στη ζωή μιας γυναίκας.

Παράλληλα, είχε παραδεχθεί πως αντιμετώπιζε αυτή την εγκυμοσύνη με μια ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, καθώς θεωρούσε πιθανό να είναι η τελευταία της. Για αυτόν τον λόγο, όπως είχε εξομολογηθεί, προσπαθούσε να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

Η σχέση της με τον Τανγκί Ντεστάμπλ έγινε γνωστή το 2025, όταν οι δυο τους άρχισαν να εμφανίζονται μαζί και να απασχολούν τα διεθνή μέσα. Έκτοτε, το ζευγάρι έχει κρατήσει στην προσωπική ζωή του χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας να προστατεύσει τη σχέση του και όσα όμορφα ζούσε.