Λίλι Κόλινς & Τσάρλι ΜακΝτάουελ γιορτάζουν πέντε χρόνια ευτυχισμένου γάμου - “Έχουμε μια ζωή μπροστά μας”

Η Λίλι Κόλινς προέβη σε μια τρυφερή ανάρτηση στο IG με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε χρόνων γάμου με τον σύζυγό της, Τσάρλι ΜακΝτάουελ.

Πέντε χρόνια έγγαμου βίου συμπλήρωσαν η Λίλι Κόλινς και ο Τσάρλι ΜακΝτάουελ, με την ηθοποιό να προβαίνει σε μια δημόσια τρυφερή εξομολόγηση. Η πρωταγωνίστρια του «Emily in Paris» άνοιξε το προσωπικό άλμπουμ της και μοιράστηκε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου του, που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 στο Κολοράντο. Ανάμεσα τους η ηθοποιός πρόσθεσε μια πρόσφατη οικογενειακή φωτογραφία, στην οποία βρίσκεται και η κόρη τους, Τόβε Τζέιν.

Με αφορμή την πέμπτη επέτειό του γάμου τους, η Λίλι Κόλινς έκανε έναν μικρό απολογισμό της κοινής πορείας τους, μιλώντας για τη σχέση τους, τη φιλία που βρίσκεται στον πυρήνα του γάμου τους και όλα όσα έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μαζί. «Πριν από πέντε χρόνια σαν σήμερα, παντρεύτηκα τον αγαπημένο μου άνθρωπο και τον καλύτερό μου φίλο», έγραψε αρχικά.

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς για την πέμπτη επέτειο του γάμου της

Στη συνέχεια, στάθηκε σε όλα όσα έχουν μοιραστεί αυτά τα πέντε χρόνια: τις αλλαγές, τις νέες περιπέτειες, τις δυσκολίες αλλά και τις στιγμές που τους έφεραν ακόμη πιο κοντά. Για την ίδια, η σχέση τους έχει εξελιχθεί μαζί με τη ζωή τους, δημιουργώντας έναν κόσμο που αισθάνονται πραγματικά δικό τους.

«Μισή δεκαετία τώρα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, κάνουμε ο ένας τον άλλον να γελά, αντιμετωπίζουμε ό,τι βρεθεί στον δρόμο μας, ζούμε νέες περιπέτειες και χτίζουμε μια ζωή που είναι τόσο μοναδικά δική μας. Μέσα από όλες τις αλλαγές και όλα όσα μας έχει φέρει αυτή η κοινή πορεία, συνεχίσαμε να εξελισσόμαστε και να δημιουργούμε μια ζωή που αγαπάμε».

Έπειτα, η Λίλι Κόλινς έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στην πατρότητα και στον τρόπο που εκείνος τη διαχειρίζεται, αλλά και τη σχέση που έχει χτίσει με το παιδί τους. Η άφιξη της μικρής Τόβε τον Ιανουάριο του 2025 άλλαξε την καθημερινότητά τους και, όπως φαίνεται, έδωσε μια νέα διάσταση στη σχέση τους.

Όπως έγραψε, «είμαι τόσο ευγνώμων για τον τρόπο που πάντα πίστευες σε μένα, που με άκουγες και που με έκανες να νιώθω ότι δεν χρειάζεται ποτέ να αντιμετωπίσω τίποτα μόνη μου. Και μετά είναι η Τόβε, η μεγαλύτερη μικρή μας ευλογία και το πιο γλυκό κομμάτι απ’ όλα όσα έχουμε δημιουργήσει μαζί. Το να σε βλέπω να γίνεσαι πατέρας και να ζω αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής μας ως οικογένεια είναι μία από τις μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου. Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά μόλις αρχίζουν. Πέντε χρόνια πέρασαν και έχουμε μια ολόκληρη ζωή μπροστά μας, μοναδικέ μου».

Η σχέση της Λίλι Κόλινς και του Τσάρλι ΜακΝτάουελ ξεκίνησε το 2019. Έναν χρόνο αργότερα οι δυο τους ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους. Τον Σεπτέμβριο του 2021 παντρεύτηκαν σε μια ιδιαίτερα ρομαντική τελετή στο Κολοράντο και τον Ιανουάριο του 2025 απέκτησαν την κόρη τους μέσω παρένθετης μητέρας.

