Ο Ρόμπερτ Πάτινσον, η Σούκι Γουότερχαουζ και το couple moment που έγινε viral

Το ζευγάρι παρευρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας του ηθοποιού “Primetime”.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον είχε έναν πολύ σημαντικό λόγο να βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βενετία, όμως η παρουσία της Σούκι Γουότερχαουζ στο πλευρό του έκανε την κινηματογραφική βραδιά του ακόμη πιο ξεχωριστή. Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού, «Primetime», στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, τραβώντας φυσικά τα φλας των φωτογράφων.

Η Σούκι Γουότερχαουζ στάθηκε διακριτικά στο πλευρό του συντρόφου της καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς και παρακολούθησε με υπερηφάνεια την προβολή της ταινίας. Μετά το τέλος της, οι δυο τους χάρισαν στους παρευρισκόμενους μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς.

Το φιλί του Ρόμπερτ Πάτινσον στη Σούκι Γουότερχαουζ

Ειδικότερα, όταν ολοκληρώθηκε η ταινία, το κοινό ξέσπασε σε ένα θερμό χειροκρότημα, το οποίο κράτησε αρκετά λεπτά, εντυπωσιάζοντας τους δημιουργούς. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον συγκινήθηκε από την ανταπόκριση του κοινού, ενώ η Σούκι Γουότερχαουζ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και τη χαρά της με την επιτυχία του αγαπημένου της. Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των social media, η ίδια φαίνεται να χειροκροτάει δυνατά τον σύντροφό της, έχοντας ένα μεγάλο χαμόγελο στα χείλη.

Κάποια στιγμή, ο Ρόμπερτ Πάτινσον στράφηκε προς το μέρος της και οι δυο τους αντάλλαξαν ένα φιλί στο στόμα. Το σύντομο αυτό στιγμιότυπο ήταν αρκετό για να γίνει γρήγορα viral, με τους θαυμαστές του ζευγαριού να σχολιάζουν τη γλυκιά αντίδραση της Σούκι Γουότερχαουζ απέναντι σε μία τόσο σημαντική στιγμή της καριέρας του.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον και η Σούκι Γουότερχαουζ είναι μαζί από το 2018 και έχουν καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να προστατεύσουν σε μεγάλο βαθμό την προσωπική ζωή τους από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι δυο τους αρραβωνιάστηκαν το 2023 και τον Μάρτιο του 2024 έγιναν γονείς για πρώτη φορά, καλωσορίζοντας την κόρη τους. Παρότι σπάνια μοιράζονται λεπτομέρειες για την οικογενειακή ζωή τους, οι δημόσιες εμφανίσεις τους επιβεβαιώνουν την όμορφη σχέση που έχουν χτίσει.