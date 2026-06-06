Ο Ρόμπερτ Πάτινσον απαντά στην κριτική για το σώμα του - «Γυμναζόμουν ακόμα και στις 3 τα ξημερώματα»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες για τη νέα ταινία Batman και εξηγεί γιατί τον ενόχλησε η κριτική για τη φυσική του κατάσταση.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον επιστρέφει δυναμικά στον ρόλο του Σκοτεινού Ιππότη και δεν διστάζει να βάλει τέλος σε μία από τις πιο επίμονες συζητήσεις που συνόδευσαν την πρώτη του εμφάνιση ως Batman. Ο Βρετανός ηθοποιός, σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ, απάντησε ευθέως σε όσους υποστήριζαν ότι δεν γυμνάστηκε αρκετά για να ενσαρκώσει τον διάσημο υπερήρωα, αποκαλύπτοντας παράλληλα νέες λεπτομέρειες για το πολυαναμενόμενο sequel.

Όταν το «The Batman» κυκλοφόρησε το 2022, αρκετοί θεατές σχολίασαν ότι η σωματική του διάπλαση δεν θύμιζε τον κλασικό μυώδη υπερήρωα των κόμικς. Ο ίδιος, ωστόσο, ξεκαθαρίζει πως η πραγματικότητα ήταν πολύ διαφορετική.

«Όλοι έλεγαν ότι δεν γυμνάστηκα καθόλου. Γυμναζόμουν κάθε γαμ... μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, ακολουθούσε εξαντλητικό πρόγραμμα προπόνησης, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να γυμνάζεται δύο φορές την ημέρα, ακόμη και στις τρεις τα ξημερώματα.

Ο Πάτινσον παραδέχθηκε ότι η εικόνα που είχε δημιουργηθεί οφειλόταν εν μέρει σε παλαιότερες δηλώσεις του, όταν είχε προσπαθήσει να υποβαθμίσει τη σημασία της άσκησης. «Ήθελα απλώς να ακούγομαι κουλ», σχολίασε με χιούμορ, προσθέτοντας πως η αλήθεια απέχει πολύ από την εντύπωση που επικράτησε. Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη στολή του Μπρους Γουέιν στο «The Batman: Part II», τη συνέχεια της επιτυχημένης ταινίας του Ματ Ριβς. Αν και η παραγωγή κρατά ακόμη πολλά μυστικά, ο Πάτινσον αποκάλυψε ότι πληροφορήθηκε πρόσφατα από μέλος της ομάδας των κασκαντέρ πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 εβδομάδες αποκλειστικά νυχτερινών γυρισμάτων.

Η αποκάλυψη φαίνεται να τον αιφνιδίασε, καθώς, όπως είπε, δεν είχε λάβει ακόμη το επίσημο πρόγραμμα παραγωγής. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, επιβεβαιώνει τη σκοτεινή αισθητική που χαρακτηρίζει το κινηματογραφικό σύμπαν του Batman και αναμένεται να αποτελέσει βασικό συστατικό και της νέας ταινίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, στο καστ της συνέχειας θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σκάρλετ Γιόχανσον, ενώ ο Ματ Ριβς έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι η έναρξη των γυρισμάτων βρίσκεται πολύ κοντά.

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

Πριν επιστρέψει στη Γκόθαμ, ο Πάτινσον συμμετείχε στη νέα φιλόδοξη παραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν, την «Οδύσσεια», μια ταινία που βασίζεται στο ομηρικό έπος και γυρίζεται σε διάφορες χώρες και απαιτητικές τοποθεσίες.

Ο ηθοποιός περιέγραψε την εμπειρία ως μία από τις πιο δύσκολες της καριέρας του. Πολλά από τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Castello di Santa Caterina, στη Σικελία. Για να φτάσουν στο σημείο, ηθοποιοί και συνεργεία έπρεπε καθημερινά να ανεβαίνουν ένα μονοπάτι σε ύψος περίπου 900 ποδιών, δηλαδή σχεδόν 275 μέτρων. Όσοι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν τη διαδρομή πεζοί, μεταφέρονταν με ελικόπτερο, το οποίο χρησιμοποιούνταν επίσης για τη μεταφορά του βαρύ κινηματογραφικού εξοπλισμού.

Ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν αποκάλυψε ότι το συνεργείο ξεκινούσε κάθε μέρα από τη βάση του λόφου και ανέβαινε μέχρι το σημείο των γυρισμάτων με όποιον ρυθμό μπορούσε να αντέξει.

Ο Πάτινσον θυμήθηκε χαρακτηριστικά μια ημέρα ξεκούρασης, όταν βρισκόταν στο μπαρ του ξενοδοχείου και άρχισαν να επιστρέφουν τα μέλη του συνεργείου από το πλατό. «Δεν έχω ξαναδεί ανθρώπους τόσο εξαντλημένους», είπε, εξηγώντας ότι οι περισσότεροι βρίσκονταν ήδη για μήνες σε συνεχή ταξίδια και γυρίσματα σε διαφορετικές χώρες. «Στο τέλος κάθε ημέρας έμοιαζαν διαλυμένοι», πρόσθεσε.