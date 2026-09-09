Γκουίνεθ Πάλτροου: “Ένιωθα ντροπή που δεν τα κατάφερα με τον Μπραντ Πιτ”

Η εξομολόγηση της Γκουίνεθ Πάλτροου για τον μεγάλο έρωτα που έζησε με τον Μπραντ Πιτ και τον δύσκολο χωρισμό, που την πλήγωσε περισσότερο απ’ όσο είχε αφήσει να φανεί.

Αν για ένα ζευγάρι θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά πως είναι σαν να βγήκε από κινηματογραφική ταινία, αυτό είναι σίγουρα η Γκουίνεθ Πάλτροου με τον Μπραντ Πιτ. Οι ηθοποιοί υπήρξαν μαζί μέσα στα ‘90s, έζησαν έναν θυελλώδη έρωτα, αρραβωνιάστηκαν, όμως αυτή η σχέση δεν είχε happy end, όπως απέδειξε η ιστορία. Σήμερα, αρκετές δεκαετίες μετά, η ηθοποιός γυρίζει τον χρόνο πίσω και θυμάται αυτή τη σχέση.

Σε συνέντευξή της στο podcast «Friends Keep Secrets», η Γκουίνεθ Πάλτροου θυμήθηκε πώς γνώρισε τον Μπραντ Πιτ στα γυρίσματα της ταινίας «Se7en», αλλά και πόσο δύσκολο ήταν να διαχειριστεί τον χωρισμό τους, όταν ολόκληρος ο πλανήτης μιλούσε γι’ αυτούς και παρακολουθούσε κάθε εξέλιξη στην προσωπική ζωή τους.

Μπορεί τώρα η Γκουίνεθ Πάλτροου να μιλά για τον Μπραντ Πιτ με τρυφερότητα, χαρακτηρίζοντάς τον «υπέροχο άνθρωπο», όμως τότε τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά. Η δημοσιότητα γύρω από τη σχέση τους έκανε τον χωρισμό να μοιάζει στα μάτια της ακόμη μεγαλύτερος, φορτώνοντάς την με ένα συναίσθημα που, όπως εξομολογείται σήμερα, δεν περίμενε σε καμία περίπτωση να νιώθει: ντροπή.

Γκουίνεθ Πάλτροου - Μπραντ Πιτ © Getty Images/ Vinnie Zuffante

Η Γκουίνεθ Πάλτροου μιλά για τη σχέση με τον Μπραντ Πιτ στα ‘90s και τον δύσκολο χωρισμό τους

Το μακρινό 1994, 32 χρόνια πριν, εκείνη ήταν 22 ετών και εκείνον 31. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον και η έντονη χημεία τους δεν άργησε να έρθει στην επιφάνεια. «Ήταν σαν έρωτας με την πρώτη ματιά. Ήταν πραγματικά υπέροχο», ανέφερε αρχικά η ηθοποιός. «Ήμουν πολύ νέα και εκείνος ήταν αυτός ο πανέμορφος σταρ του κινηματογράφου», πρόσθεσε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Μπραντ Πιτ αρραβωνιάστηκαν το 1996, όμως έναν χρόνο αργότερα αποφάσισαν να χωρίσουν. Η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν ότι δεν ήταν έτοιμη να παντρευτεί. Ο Μπραντ Πιτ, από την άλλη, ήξερε τι ήθελε και ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα, τη στιγμή που εκείνη ένιωθε πως βρισκόταν ακόμη σε μια φάση - στην αρχή της καριέρας της - που προσπαθούσε να βρει τον δρόμο της.

«Ήμουν τόσο στενοχωρημένη, όταν χωρίσαμε», παραδέχτηκε. Στη συνέχεια, εξήγησε πως ο Τύπος είχε προσδώσει στη σχέση τους μια τεράστια, σχεδόν «πολιτισμική» σημασία, με αποτέλεσμα το τέλος της να μοιάζει σαν κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν απλό χωρισμό. «Πρέπει να κουβαλάς αυτό το ψεύτικο πολιτισμικό βάρος, αυτό το επιπλέον βάρος και αυτή την επιπλέον ντροπή επειδή απλώς δεν λειτούργησε», επισήμανε.

Σήμερα, πάντως, η Γκουίνεθ Πάλτροου βλέπει τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Οι δυο τους παραμένουν φίλοι και η ίδια δεν έχει παρά μόνο καλά λόγια να πει για τον πρώην αρραβωνιαστικό της. «Είναι υπέροχος άνθρωπος και τον αγαπώ βαθιά», ανέφερε, δείχνοντας πως ο χρόνος κατάφερε, τελικά, να μετατρέψει έναν δύσκολο χωρισμό σε μια σχέση βαθιάς εκτίμησης.