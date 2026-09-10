Ο Χάρι Στάιλς ετοιμάζεται για μία νέα ακόμη συναυλία στη Νέα Υόρκη, όμως το εισιτήριο είχε μια ατυχή αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, δύο ημέρες πριν από την 25η επέτειο.

Ο Χάρι Στάιλς βρέθηκε στο στόχαστρο αρκετών σχολίων και αυτή τη φορά δεν ήταν για θετικό λόγο ή για τα τραγούδια του. Ο λόγος είναι ένα εισιτήριο από την περιοδεία του στη Νέα Υόρκη, το εικαστικό του οποίου αρκετοί θαυμαστές θεώρησαν τουλάχιστον ατυχές, λίγες μόλις ημέρες πριν από την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Χάρι Στάιλς βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη για τις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden, στο πλαίσιο της περιοδείας «Together, Together». Ένα από τα εισιτήρια που κυκλοφόρησε στα social media έχει ένα ιδιαίτερο εικαστικό: ένα κίτρινο αυτοκίνητο, στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται ο τραγουδιστής, πετά πάνω από το Empire State Building, αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος που καταλήγει στην κορυφή του κτιρίου.

Το σχέδιο μπορεί με μια πρώτη ματιά να μοιάζει απλώς παιχνιδιάρικο και pop, όμως η ημερομηνία του συγκεκριμένου εισιτηρίου έκανε πολλούς να το δουν διαφορετικά. Πρόκειται για τη συναυλία της 9ης Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η λεπτομέρεια που δεν πέρασε απαρατήρητη

Η εικόνα άρχισε να γίνεται viral και οι fans του Χάρι Στάιλς δεν άργησαν να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Αρκετοί θεώρησαν ότι, όσο αθώα κι αν ήταν η αρχική ιδέα πίσω από το artwork, η επιλογή του συγκεκριμένου σχεδίου στη Νέα Υόρκη, λίγες ημέρες πριν από μια τόσο φορτισμένη επέτειο, ήταν τουλάχιστον άστοχη.

TONIGHTS TICKET https://t.co/6RkS6hkOnY — cove 💋🪩 (@familyshowstyle) September 9, 2026

«Το να βάλεις κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του εισιτηρίου την εβδομάδα της 11ης Σεπτεμβρίου είναι τρελό», έγραψε ένας χρήστης, προσθέτοντας ότι το σχέδιο είναι μεν χαριτωμένο, αλλά η συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν ήταν η κατάλληλη. «Λίγο τολμηρό, δεδομένου ότι είναι η εβδομάδα της 11ης Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη», σχολίασε ένας άλλος, ενώ κάποιος έθεσε ένα πολύ απλό ερώτημα: «Ποιος το ενέκρινε;».

Μέχρι στιγμής, ο Χάρι Στάιλς δεν έχει σχολιάσει δημόσια το θέμα, ενώ εκπρόσωποί του κλήθηκαν να τοποθετηθούν σχετικά με το συγκεκριμένο εικαστικό.

Ο Χάρι Στάιλς συνεχίζει την περιοδεία του

Την ίδια στιγμή, ο τραγουδιστής συνεχίζει κανονικά τις εμφανίσεις του στο Madison Square Garden. Η περιοδεία «Together, Together» περιλαμβάνει συνολικά 30 βραδιές στη Νέα Υόρκη, από τις 26 Αυγούστου έως τις 31 Οκτωβρίου. Μετά τη Νέα Υόρκη, ο Στάιλς θα ταξιδέψει στην Αυστραλία για συναυλίες στη Μελβούρνη και το Σίδνεϊ. Παράλληλα, έχει ήδη ενημερώσει τους fans του ότι θα ανακοινώσει και νέες ημερομηνίες για το 2027.

Σε μήνυμά του προς το κοινό, ο τραγουδιστής εξομολογήθηκε πως η φετινή περιοδεία ξεπέρασε κάθε προσδοκία του και πως νιώθει ιδιαίτερα τυχερός που εξακολουθεί να μοιράζεται αυτές τις στιγμές με τους θαυμαστές του.