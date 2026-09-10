Η Μελάνια Τράμπ αποφάσισε να “σπάσει” τη σιωπή της και να σχολιάσει όλη τη φημολογία που υπάρχει γύρω από τον σύζυγό της, Ντόναλντ Τραμπ και τη Νάταλι Χαρπ.

Το τελευταίο διάστημα, το όνομα της Νάταλι Χαρπ βρίσκεται ολοένα και συχνότερα στα δημοσιεύματα που αφορούν τον Ντόναλντ Τραμπ. Η στενή σχέση που φέρεται να έχει αναπτύξει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ έχει προκαλέσει σχόλια και ερωτήματα, ενώ η απουσία της Μελάνια Τραμπ από αρκετές δημόσιες εμφανίσεις του συζύγου της έδωσε ακόμη περισσότερη τροφή στη συζήτηση.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ μίλησε για την αφοσίωση της Νάταλι στον Ντόναλντ, αλλά και για τις φήμες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη στενή σχέση τους, μέσω του ανώτερου συμβούλου της, Μαρκ Μπέκμαν, ο οποίος μίλησε την Τετάρτη στη δημοσιογράφο Στέλα Εσκομπέδο.

«Τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης είναι γελοία», δήλωσε αρχικά ο Μαρκ Μπέκμαν, αναφερόμενος στη μεγάλη δημοσιότητα που έχει πάρει η στενή σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Νάταλι Χαρπ.

«Δεν γνωρίζουν τίποτα για την προσωπική και ιδιωτική ζωή της Πρώτης Κυρίας. Δεν μπαίνουν καν στον κόπο να μας καλέσουν στον αέρα για να καλύψουν αυτά τα απίστευτα επιτεύγματα που έχει πετύχει η Πρώτη Κυρία. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν είναι να κοιτάξουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, γιατί όλοι επιτίθενται σε αυτή τη σκληρά εργαζόμενη, πολύ ταλαντούχα και πολύ έξυπνη γυναίκα, τη Νάταλι Χαρπ. Και έχουν εμμονή με τα κουτσομπολιά γύρω από την Πρώτη Οικογένεια. Μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι ότι ήρθε η ώρα να γίνουν δημοσιογράφοι και να σταματήσουν να ασχολούνται με τα κουτσομπολιά», συνέχισε.

Ο Μαρκ Μπέκμαν κατέληξε: «Τα μέσα ενημέρωσης δεν γνωρίζουν τίποτα για τη ζωή της Πρώτης Οικογένειας. Τελεία. Και αυτό που κάνουν είναι να επικεντρώνονται στα κουτσομπολιά, αντί να καλύπτουν τα σημαντικά επιτεύγματα που έχουν σημειώσει η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο».

Ποια είναι η Νάταλι Χαρπ

Η Νάταλι Χαρπ εργάζεται ως executive assistant του Ντόναλντ Τραμπ και τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία δίπλα του. Η συχνή συνύπαρξή τους σε επαγγελματικές υποχρεώσεις και ταξίδια έχει αποτελέσει αφορμή για σχόλια, με ορισμένα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για μια σχέση που ξεπερνά τα αυστηρά επαγγελματικά όρια.

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τον Λευκό Οίκο ή από τους ίδιους τους εμπλεκόμενους. Παρ' όλα αυτά, το θέμα έχει πάρει διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά από δημόσιες αναφορές Αμερικανών πολιτικών.

Τον Αύγουστο, ο γερουσιαστής Τζον Όσοφ αναφέρθηκε σε συγκέντρωση σε ένα σχόλιο που συνέδεε τον Ντόναλντ Τραμπ με τη Νάταλι Χαρπ, ενώ η πλευρά του προέδρου απάντησε χαρακτηρίζοντας τα συγκεκριμένα σχόλια και τη σχετική συζήτηση ως προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων.

Το ενδιαφέρον εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά από δημοσιεύματα που επικαλέστηκαν προσωπικά μηνύματα τα οποία φέρεται να είχε στείλει η Νάταλι Χαρπ στον Ντόναλντ Τραμπ. Στα μηνύματα που δημοσιοποιήθηκαν, η συνεργάτιδά του εμφανίζεται να εκφράζει έντονη συναισθηματική προσήλωση, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι θέλει «τα πράγματα να είναι πάντα καλά» μεταξύ τους και ότι εκείνος είναι «το μόνο που έχει σημασία». Τα μηνύματα αυτά παρουσιάστηκαν ως ακόμη ένα στοιχείο που τροφοδότησε τις συζητήσεις γύρω από τη μεταξύ τους σχέση. Ωστόσο, ακόμη και αυτά τα στοιχεία δεν αποτελούν από μόνα τους απόδειξη ερωτικής σχέσης.

Η απουσία της Μελάνια και η δημόσια εμφάνισή της

Την ίδια περίοδο, η Μελάνια Τραμπ είχε περιορισμένη δημόσια παρουσία μέσα στο καλοκαίρι. Η απουσία της σχολιάστηκε έντονα, καθώς η πρώτη κυρία των ΗΠΑ δεν συνόδευε πάντα τον σύζυγό της στις δημόσιες και πολιτικές του δραστηριότητες.

Στις 20 Αυγούστου, ωστόσο, εμφανίστηκε δημόσια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Fostering the Future», επιλέγοντας να επικεντρωθεί στο έργο που έχει αναλάβει και όχι στη συγκεκριμένη συζήτηση.