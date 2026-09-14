Ο Τζιμ Κέρτις νιώθει “πραγματική χαρά” και “αληθινή αίσθηση συντροφικότητας” στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις μετρούν πάνω από έναν χρόνο κοινής πορείας ως ζευγάρι.

Η Τζένιφερ Άνιστον διανύει μία από τις πιο γαλήνιες περιόδους στην προσωπική ζωή της, αφού έχει βρει τον έρωτα στο πρόσωπο του Τζιμ Κέρτις. Οι δυο τους έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο κοινής διαδρομής και πορεύονται διακριτικά, προστατεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την ιδιωτική ζωή τους από τη δημοσιότητα. Μπορεί στην αρχή να κρατούσαν τη σχέση τους επτασφράγιστο μυστικό, όμως πλέον μιλούν ανοιχτά για όσα όμορφα τους συνδέουν.

Ο Τζιμ Κέρτις, σε πρόσφατη συνέντευξή του στους TIMES, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον. Ο υπνοθεραπευτής, life coach και συγγραφέας βιβλίων εξέφρασε τα συναισθήματά του για τη συνοδοιπόρο του, αποκαλύπτοντας μία από τις ασχολίες που λατρεύουν να κάνουν και οι δύο στον ελεύθερο χρόνο τους. Ο λόγος για τον διαλογισμό - μια δραστηριότητα που τους φέρνει πιο κοντά στον εσωτερικό κόσμο τους.

Ο Τζιμ Κέρτις μιλάει ανοιχτά για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον

«Αναλαμβάνουμε πραγματικά την ευθύνη να κοιτάξουμε μέσα μας, να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και να και να βρούμε την εσωτερική γαλήνη. Έτσι, κάνουμε διαλογισμό μαζί. Κάνω διαλογισμό και λέω πράγματα όπως "καθοδηγούμαι από μια θεϊκή δύναμη", που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ανησυχώ, όλα θα πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζιμ Κέρτις. Και οι δυο γνωρίζουν την ύψιστη σημασία της εσωτερικής φροντίδας και δεν την παραμελούν.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τζιμ Κέρτις εξομολογήθηκε πως βιώνει αληθινή χαρά στη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον και νιώθει τη συντροφικότητα. Τι κι αν, αρχικά, ήταν φίλοι, στην πορεία της γνωριμίας τους κατάλαβαν πως πρέπει να είναι μαζί. Και έτσι, χρειάστηκαν μόλις μερικοί μήνες για να γίνουν ζευγάρι.

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Σε συνέντευξή του στο The Morning Show, ο Τζιμ Κέρτις είχε μιλήσει δημόσια για τη φιλική σχέση που τους συνέδεε αρχικά, λέγοντας: «Είχε προηγηθεί μια φιλία πολλών μηνών. Όλο αυτό εξελίχθηκε πολύ πιο φυσικά, πιο αυθόρμητα, χωρίς πίεση και χωρίς ανάγκη. Στο παρελθόν έχω νιώσει αυτή την ανάγκη του “χρειάζομαι να είσαι ερωτευμένη μαζί μου…”. Πια δεν αναζητούσα την αγάπη. Και τι νιώθω τώρα; Νιώθω αληθινή χαρά, πραγματική παρουσία, βαθιά ηρεμία και μια αληθινή αίσθηση συντροφικότητας».

Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Κιμ Κέρτις γνωρίστηκαν στα τέλη του 2024 σε κοινή παρέα. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2025 ήρθαν πιο κοντά, ενώ λίγο πριν το καλοκαίρι επιβεβαιώθηκε πως είναι ζευγάρι.

