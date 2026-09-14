Κι όμως η Έλεν Μίρεν αποφεύγει εντελώς τους γιατρούς και προτιμά το AI.

Η Έλεν Μίρεν βρέθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για να στηρίξει τη νέα της ταινία θρίλερ, “A Talent for Murder”. Εκεί μίλησε στο Entertainment Weekly και αποκάλυψε ότι αποφεύγεi τους γιατρούς και την ιατρική περίθαλψη.

Πιο συγκεκριμένα, η Έλεν Μίρεν και οι συμπρωταγωνιστές της στο «A Talent for Murder», Άλντεν Έρενραϊχ και Ολίβια Κουκ, προσπάθησαν να θυμηθούν τι ήταν αυτό που τους έφερε πιο κοντά στα γυρίσματα του ανατρεπτικού θρίλερ.

Η Ολίβια Κουκ και ο Άλντεν Έρενραϊχ απάντησαν πως είχαν μοιραστεί πολλές βαθιές συζητήσεις ως αυτοαποκαλούμενοι υποχόνδριοι. Η απάντησή τους έκανε τη Μίρεν να σχολιάσει πως μάλλον εκείνη θα έπρεπε να διαγνωστεί με το «αντίθετο της υποχονδρίας». "Απλώς αγνοώ εντελώς τα πάντα", είπε χαρακτηριστικά.

Όταν ο Άλντεν Έρενραϊχ τη ρώτησε αν αποφεύγει τους γιατρούς, η ηθοποιός απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: "Εντελώς. Αποφεύγω τους γιατρούς. Ω, ναι, εντελώς. Και λειτουργεί".

Ο Έρενραϊχ αστειεύτηκε λέγοντας πως η δική του εμμονή με όλα τα πιθανά ιατρικά προβλήματα που θα μπορούσαν να του συμβούν τον κάνει πολλές φορές να σκέφτεται ότι, αν μπορούσε «να έχει έναν γιατρό να ζει στο σπίτι μου, θα ήμουν ενθουσιασμένος». Τότε, η Έλεν Μίρεν του απάντησε και του έδωσε λύση: "Μα έχεις. Λέγεται AI”.

Ο Έρενραϊχ χαρακτήρισε γελώντας το σχόλιο της Μίρεν ως ένα "ενδιαφέρον διαφημιστικό μήνυμα για το AI", όμως η ηθοποιός συνέχισε, εξηγώντας τη δική της σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. “Ξέρεις, το AI είναι εκπληκτικό. Πονάει, αλλά δεν πονάει και τόσο πολύ! Ω, είναι απίστευτo”, είπε.

Η θετική στάση της Μίρεν απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με τη θέση που είχε εκφράσει το 2024. Τότε, στα American Cinematheque Awards, είχε ασκήσει έντονη κριτική σε μια ομιλία που είχε δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη ιδιαίτερη άποψη της Μίρεν σχετικά με την τεχνολογία.

Σε περισσότερες από μία περιπτώσεις, η ηθοποιός έχει αναφερθεί στο πόσο λυπηρό θεωρεί το γεγονός ότι ο Κερτ Κομπέιν, frontman των Nirvana, πέθανε πριν προλάβει να γνωρίσει την εποχή του GPS. "Πάντα λέω ότι είναι τόσο λυπηρό που ο Κερτ Κομπέιν πέθανε όταν πέθανε, γιατί δεν πρόλαβε να δει το GPS. Το GPS είναι το πιο υπέροχο πράγμα. Να βλέπω τη μικρή μπλε κουκκίδα μου να περπατά στον δρόμο", είχε δηλώσει η Έλεν Μίρεν το 2024. "Το βρίσκω εντελώς μαγικό και απίστευτο", είχε προσθέσει.