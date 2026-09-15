Η Κέιτ Μίντλετον αποκαλύπτει την «πρώτη σκέψη» της μετά τη διάγνωση με καρκίνο σε ασθενή που νοσηλεύτηκε στο ίδιο νοσοκομείο.

Η Κέιτ Μίντλετον έχει μιλήσει αρκετά για την περιπέτεια της με τον καρκίνο. Η ίδια έδωσε τη μάχη της και βγήκε νικήτρια, καταφέρνοντας να περάσει ένα μήνυμα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο Royal Marsden Hospital, όπου είχε λάβει θεραπεία το 2024.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνομίλησε με τον ασθενή Σαμ Σουριακουμάρ, ο οποίος διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο πριν από έξι χρόνια, σύμφωνα με το “Hello”. Ο Σουριακουμάρ έχει δύο κόρες, ηλικίας πέντε και τριών ετών, με την Κέιτ Μίντλετον να του λέει: «Είναι εκπληκτικό το πόσο ανθεκτικός μπορείς να είσαι».

Η «πρώτη σκέψη» της Κέιτ μετά τη διάγνωσή της ήταν τα τρία παιδιά της, τα οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, αποκάλυψε ο Σουριακουμάρ. «Ήταν μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία», είπε και συμπλήρωσε: «Είναι ένας τόσο ταπεινός άνθρωπος. Ένιωσα ότι μπορέσαμε να συνδεθούμε εξαιτίας των δικών μας εμπειριών με τον καρκίνο, αλλά και εξαιτίας των παιδιών μας. Μιλούσαμε για το πώς τα παιδιά μας χρειάστηκε να περάσουν κι εκείνα όλη αυτή τη διαδικασία και για το πώς μας δίνουν την έμπνευση να συνεχίσουμε να προχωράμε. Είχαμε μια πολύ όμορφη συζήτηση. Ήμουν πολύ, πολύ αγχωμένος, αλλά εκείνη σε κάνει να αισθάνεσαι αμέσως ευπρόσδεκτος».

Συνέχισε λέγοντας: «Το ενδιαφέρον και η φροντίδα που έδειξε για να ακούσει τη δική μου ιστορία ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ξέχασα ότι ήταν πριγκίπισσα και της μιλούσα όπως θα μιλούσα σε οποιονδήποτε άλλο ασθενή με καρκίνο».

Όπως ανέφερε, ο ίδιος και η μέλλουσα βασίλισσα είχαν παρόμοιες εμπειρίες όταν έμαθαν τι τους συνέβαινε, το πρώτο πράγμα που ήρθε στο μυαλό και των δύο ήταν τα παιδιά και η οικογένειά τους.

Η ιστορία της Κέιτ Μίντλετον

Μετά από μια σοβαρή επέμβαση που έκανε η Κέιτ τον Ιανουάριο του 2024 εντοπίστηκε καρκίνος. Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε την είδηση στον κόσμο στις 22 Μαρτίου του ίδιου έτους και, τον Σεπτέμβριο του 2024, μοιράστηκε ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία. Τον Ιανουάριο του 2025 ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της στο Royal Marsden Hospital την Παρασκευή, η Κέιτ μίλησε επίσης με τον Μάικ Κόλετ, ο οποίος έχει υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο στο κεφάλι και τον λαιμό. «Ο καρκίνος αλλάζει τόσο πολλά πράγματα σε έναν άνθρωπο», του είπε η Κέιτ και πρίσθεσε: «Δεν αφορά μόνο τις σωματικές αλλαγές που περνά το σώμα σου. Δεν αφορά μόνο την υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δημιουργεί τόσα πολλά ζητήματα. Είναι το πώς συνεχίζεις να ζεις τη ζωή σου μετά. Όλα αλλάζουν».

«Κάτι τόσο βασικό όσο η αναπνοή γίνεται ξαφνικά τόσο πολύτιμο. Οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό, η ευαλωτότητα απέναντι σε κάτι τόσο απαραίτητο. Και η δυνατότητα να μπορείς να επικοινωνείς και να μοιράζεσαι την ιστορία σου» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Ο καθηγητής Σαντζάι Πόπατ, επικεφαλής ιατρός στο Royal Marsden Hospital, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την Κέιτ. «Είναι ένας απίστευτος άνθρωπος και όσα έχει κάνει για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο είναι τεράστιας σημασίας. Συμβάλλει στο να μειωθεί το στίγμα γύρω από τον καρκίνο και γύρω από τη θεραπεία του», δήλωσε.

Η Κέιτ έχει μιλήσει στο παρελθόν για το πώς η διάγνωσή της επηρέασε όχι μόνο την ίδια, αλλά ολόκληρη την οικογένειά της. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Royal Marsden τον Ιανουάριο του 2025, είχε πει στην Άντζελα Τέρι ότι το «σοκ» της διάγνωσης επηρεάζει «ολόκληρη την οικογένεια».

«Ήταν τόσο ανοιχτή. Είχε αυτή τη λογική του “είμαστε όλοι μαζί σε αυτό”, οπότε νομίζω ότι οι άνθρωποι ένιωθαν πως μπορούσαν να μιλήσουν για τα πάντα. Ήταν πραγματικά συγκινητικό να το βλέπεις» δήλωσε η Τέρι στο People.

Σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο συναισθηματικά βίντεο, με το οποίο ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2024 ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία, η Κέιτ είχε δηλώσει: «Οι τελευταίοι εννέα μήνες ήταν απίστευτα δύσκολοι για εμάς ως οικογένεια… Η διαδρομή του καρκίνου είναι σύνθετη, τρομακτική και απρόβλεπτη για όλους, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά σου».

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2025 ότι ο ίδιος και η Κέιτ επέλεξαν να είναι ειλικρινείς με τον Τζορτζ, τη Σάρλοτ και τον Λούις και ότι «επέλεξαν να επικοινωνούν πολύ περισσότερο με τα παιδιά τους».

«Τώρα, αυτό έχει τα καλά του και τα κακά του. Μερικές φορές νιώθεις ότι μοιράζεσαι με τα παιδιά περισσότερα πράγματα απ’ όσα θα έπρεπε. Αλλά τις περισσότερες φορές, το να κρύβεις πράγματα από εκείνα δεν λειτουργεί» είχε πει.

«Αποφασίσαμε να πούμε στα παιδιά μας τα πάντα, τόσο τα καλά όσο και τα άσχημα νέα», συνέχισε ο Γουίλιαμ, σύμφωνα με τους Times. «Τους εξηγούμε γιατί συμβαίνουν ορισμένα πράγματα και γιατί μπορεί να αισθάνονται αναστατωμένα». Ο πρίγκιπας της Ουαλίας πρόσθεσε: «Μπορεί να προκύψουν πολλές ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουμε απαντήσεις — νομίζω ότι όλοι οι γονείς το περνούν αυτό».